США, «организуя Майдан в Украине», надеялись нанести удар по российской космической отрасли; Европа всегда несла Украине только проблемы, беду и гибель; в Чехии детей отбирают у матерей, чтобы создать преимущества для ЛГБТ-сообщества. Эти и другие примеры прокремлевской дезинформации представили в свежем обзоре от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

На этой неделе эксперты группы по противодействию прокремлевской дезинформации отчитываются о примерах материалов, направленных против Европы. Так одно из СМИ Чехии сообщило, что Совет Европы применяет норму, согласно которой чешских детей отбирают у матерей, чтобы создать преимущества для ЛГБТ-сообщества и способствовать исламизации. Авторы обзора называют это примером использования двух общеизвестных антизападных нарративов в одном материале.

Словацкое СМИ обвинило Совет по делам прессы Германии в применении цензуры в отношении средств массовой информации, которым якобы запретили упоминать о религиозной и этнической принадлежности героев материалов.

«В действительности же эти необязательные установки были изменены прямо противоположным образом: «Совет по делам прессы Германии в среду ослабил правила, касающиеся упоминаний религиозной и этнической принадлежности подозреваемых в преступлениях», ‒ отмечают в обзоре.

Одно медиа Болгарии написало, что Турция готовится напасть на Болгарию. В предыдущих обзорах уже неоднократно упоминали подобные материалы. Однако, как пишут эксперты рабочей группы, эти сообщения о готовящихся нападениях (ни одно из которых так и не произошло) имеют целью затушевать реальную агрессию, которая произошла в регионе Восточного соседства.

И последнее, одно из СМИ Грузии сообщило своим читателям, что членство в ЕС привело к катастрофическим последствиям для Эстонии: страна потеряла 800 тысяч своих граждан. Население Эстонии составляет примерно 1,3 миллиона человек. Есть подозрение, что если бы страна действительно потеряла две трети своего населения, это не осталось бы незамеченным. Дезинформация прокремлевских СМИ о сокращении населения Европы встречалась и раньше и касалась, главным образом, стран Скандинавии.

​

Минские соглашения являются антироссийскими. Только Россия их придерживается

Кампания по дезинформации, направленная против Украины, продолжилась на прошлой неделе. Так, все основные шоу российских телеканалов повторяли дезинформацию о «фашистах в Украине» и о том, что в Украине якобы происходит геноцид русскоязычного населения. А также повторяли дезинформацию, которой уже более двух лет ‒ о том, что Украина поддерживает боевиков группировки «Исламское государство».

«Но даже «грязным» кампаниям нужна «новая кровь». Поэтому появляются также такие «украшения»: прокремлевские СМИ утверждают, что США, «организуя Майдан в Украине» (опять!), надеялись нанести удар по российской космической отрасли, что Европа всегда несла Украине только проблемы, беду и гибель (хотя ЕС ‒ как сейчас, так и раньше ‒ является крупнейшим донором Украины)», ‒ отмечают эксперты рабочей группы StratCom Task Force.

Также обсуждали недавнее решение относительно российской участницы конкурса «Евровидение». Украина выступила с заявлением, что, поскольку Юлия Самойлова нарушила закон Украины, въехав в Крым с российской территории, ей будет запрещен въезд в Украину. Прокремлевские СМИ превратили это в утверждение, что Украина выступает против людей с инвалидностью.

Журналисты Радiо Свобода в рубрике Деза писали о сразу нескольких фейках, связанных с участницей «Евровидения» от России.

В информационное поле снова вернулась дезинформация о том, что Венгрия аннексирует часть Украины.

Только одна страна нарушила территориальную целостность Украины, и это Россия

«Прокремлевские СМИ повторяют эту дезинформацию в той или иной форме через каждые пару недель: иногда речь идет о Венгрии, иногда ‒ о Польше или Румынии. Однако в современной действительности только одна страна нарушила территориальную целостность Украины, и это Россия», ‒ отмечают в обзоре.

На российском телевидении также немного говорили и о действиях самой России, хотя в гораздо меньшей степени, чем о том, что происходит за ее пределами. В ток-шоу «Время покажет» сказали, что только Россия выполняет Минские соглашения в отличие от, например, ЕС. Однако, 28 стран-членов ЕС недавно продлили срок действия санкций в отношении России ‒ из-за невыполнения последней Минских соглашений.

По мнению авторов отчета, в связи с этим можно сказать о некоторой непоследовательности прокремлевской дезинформации: в начале марта другое ориентированное на распространение дезинформации СМИ заявило, что Минские соглашения ‒ это «способ Запада удержать РФ от решения геополитических задач». Как уже ранее отмечалось, целью российской дезинформации не является убедить аудиторию, а скорее озадачить, исказить, размыть восприятие и подорвать само понятие.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию, и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в «Твиттере» (@EUvsDisinfo) и «Фейсбуке» (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании по дезинформации со стороны России».