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Фотогалереи

Дом фигуранта «дела Хизб-ут Тахрир» Рефата Алимова (фотогалерея)

Год назад, 18 апреля 2016 года вооруженные российские силовики ворвались в дома двух молодых жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. У них провели обыски, изъяли технику и увезли в крымское управление ФСБ. На следующий день, 19 апреля, двух крымскотатарских парней отправили в СИЗО, где они находятся по сей день.

ФСБ утверждает, что Рефат и Арсен были членами организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Родственники задержанных и их адвокаты настаивают, что обвинения в терроризме против Алимова и Джеппарова являются абсурдными, и на самом деле они никогда не занимались ничем противозаконным.

Оба они – молодые парни – 1990 года рождения. Арсен Джеппаров до ареста работал кочегаром и подрабатывал на стройках. Он рано женился и у него уже есть дочка, которой в июле исполнится семь лет. Рефат Алимов работал торговым представителем и увлекался футболом.

К годовщине их ареста Крым.Реалии подготовили фоторепортаж о том, как живут семьи фигурантов «дела крымских мусульман» без своих близких.

Эмине, мать арестанта, Ление и Эльвира, сестры Рефата, на кухне в родительском доме в поселке Краснокаменка
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Эмине, мать арестанта, Ление и Эльвира, сестры Рефата, на кухне в родительском доме в поселке Краснокаменка

Эмине Люманова
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Эмине Люманова

Племянники Рефата, старшие сыновья Ление, играют в кухне бабушкиного дома
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Племянники Рефата, старшие сыновья Ление, играют в кухне бабушкиного дома

Мальчики рассматривают фото, на котором Рефат вместе с Арсеном Джеппаровым. По словам Эмине, мальчики дружили в детстве, но сейчас общались крайне редко
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Мальчики рассматривают фото, на котором Рефат вместе с Арсеном Джеппаровым. По словам Эмине, мальчики дружили в детстве, но сейчас общались крайне редко

Родственники Рефата на кухне у Эмине. Дочери Люмановой живут неподалеку в том же селе и часто бывают у нее в гостях с внуками
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Родственники Рефата на кухне у Эмине. Дочери Люмановой живут неподалеку в том же селе и часто бывают у нее в гостях с внуками

Кулон, который носит Эмине
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Кулон, который носит Эмине

Эмине много говорит по телефону у себя на кухне
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Эмине много говорит по телефону у себя на кухне

Школьное фото Рефата Алимова
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Школьное фото Рефата Алимова

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Дети играют в гостях у Эмине
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Дети играют в гостях у Эмине

Эмине после разговлра по телефону со своим внуком
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Эмине после разговлра по телефону со своим внуком

Эмине с дочерьми и внуками за обедом у себя в доме в Краснокаменке
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Эмине с дочерьми и внуками за обедом у себя в доме в Краснокаменке

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Афиша местного концерта. Эмине пела в местном ансамбле до ареста сына. Теперь отношение в коллективе к ней резко изменилось и она вынуждена была оставить хобби
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Афиша местного концерта. Эмине пела в местном ансамбле до ареста сына. Теперь отношение в коллективе к ней резко изменилось и она вынуждена была оставить хобби

Эмине показывает коллаж из фотографий о песенном ансамбле
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Эмине показывает коллаж из фотографий о песенном ансамбле

Вид из окна дома у Эмине
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Вид из окна дома у Эмине

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Рефат Алимов, фото из семейного архива
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Рефат Алимов, фото из семейного архива

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