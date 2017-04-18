Год назад, 18 апреля 2016 года вооруженные российские силовики ворвались в дома двух молодых жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. У них провели обыски, изъяли технику и увезли в крымское управление ФСБ. На следующий день, 19 апреля, двух крымскотатарских парней отправили в СИЗО, где они находятся по сей день.

ФСБ утверждает, что Рефат и Арсен были членами организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Родственники задержанных и их адвокаты настаивают, что обвинения в терроризме против Алимова и Джеппарова являются абсурдными, и на самом деле они никогда не занимались ничем противозаконным.

Оба они – молодые парни – 1990 года рождения. Арсен Джеппаров до ареста работал кочегаром и подрабатывал на стройках. Он рано женился и у него уже есть дочка, которой в июле исполнится семь лет. Рефат Алимов работал торговым представителем и увлекался футболом.



К годовщине их ареста Крым.Реалии подготовили фоторепортаж о том, как живут семьи фигурантов «дела крымских мусульман» без своих близких.