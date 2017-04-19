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Фотогалереи

«Дело Хизб-ут Тахрир»: семья арестованного Арсена Джеппарова (фотогалерея)

Арсен Джеппаров, молодой парень – 1990 года рождения, работал кочегаром и подрабатывал на стройках. Он рано женился и у него уже есть дочка, которой в июле исполнится семь лет.

Год назад, 18 апреля 2016 года вооруженные российские силовики ворвались домой к нему и еще одному жителю поселка Краснокаменка Рефату Алимову. У них провели обыски, изъяли технику и увезли в крымское управление ФСБ. На следующий день, 19 апреля, двух крымскотатарских парней отправили в СИЗО, где они находятся по сей день.

ФСБ утверждает, что Рефат и Арсен были членами организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Родственники задержанных и их адвокаты настаивают, что обвинения в терроризме против Алимова и Джеппарова являются абсурдными, и на самом деле они никогда не занимались ничем противозаконным.

К годовщине их ареста Крым.Реалии подготовили фоторепортаж о том, как живут семьи фигурантов «дела крымских мусульман» без своих близких.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
Зарема, супруга Арсена Джеппарова, и ее дочь Эльвина
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Зарема, супруга Арсена Джеппарова, и ее дочь Эльвина

Азры Умерова, мать арестанта, у себя дома в Краснокаменке
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Азры Умерова, мать арестанта, у себя дома в Краснокаменке

Эльвина, Зарема и Азры за обедом
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Эльвина, Зарема и Азры за обедом

Зарема рассказывает о свидании с супругом в СИЗО. Она ходила туда с дочерью
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Зарема рассказывает о свидании с супругом в СИЗО. Она ходила туда с дочерью

Супруга Джеппарова &ndash; этническая русская из Крыма, приняла ислам после замужества и взяла новое имя &ndash; Зарема
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Супруга Джеппарова – этническая русская из Крыма, приняла ислам после замужества и взяла новое имя – Зарема

Эльвина играет дома
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Эльвина играет дома

Зарема и Азры
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Зарема и Азры

Азры готовит обед к себя на кухне
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Азры готовит обед к себя на кухне

Перед обедом Эльвина смотрит фотографии на планшете
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Перед обедом Эльвина смотрит фотографии на планшете

В гостиной дома у Джеппаровых
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В гостиной дома у Джеппаровых

Азры пересматривает фотографии сына. Вспоминает, как Арсен учавствовал в школьной самодеятельности, занимался спортом
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Азры пересматривает фотографии сына. Вспоминает, как Арсен учавствовал в школьной самодеятельности, занимался спортом

Эльвина держит в руках фотографию отца. На ней Арсен еще школьник во время занятия боевыми искусствами
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Эльвина держит в руках фотографию отца. На ней Арсен еще школьник во время занятия боевыми искусствами

Девочка показывает свои снимки, сделаннные на занятиях борьбой. Сейчас она ходит в тот же кружок, что и отец когда-то, занимается с тем же тренером. Бабушка говорит, что Эльвина очень похожа на &nbsp;отца: такая же активная и веселая
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Девочка показывает свои снимки, сделаннные на занятиях борьбой. Сейчас она ходит в тот же кружок, что и отец когда-то, занимается с тем же тренером. Бабушка говорит, что Эльвина очень похожа на  отца: такая же активная и веселая

Зарема и Эльвина
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Зарема и Эльвина

Азры на кухне. На холодильние в доме Джеппаровых открытка с Джамалой, магнитики из Киева, Кропивницкого и Стамбула
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Азры на кухне. На холодильние в доме Джеппаровых открытка с Джамалой, магнитики из Киева, Кропивницкого и Стамбула

Фото Заремы и Арсена из родильном отделения
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Фото Заремы и Арсена из родильном отделения

Эльвина и Зарема приехали из симферопольского СИЗО, где были на свидании с Арсеном
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Эльвина и Зарема приехали из симферопольского СИЗО, где были на свидании с Арсеном

Мать Арсена Азры возле своего дома в Краснокаменке
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Мать Арсена Азры возле своего дома в Краснокаменке

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