Арсен Джеппаров, молодой парень – 1990 года рождения, работал кочегаром и подрабатывал на стройках. Он рано женился и у него уже есть дочка, которой в июле исполнится семь лет.



Год назад, 18 апреля 2016 года вооруженные российские силовики ворвались домой к нему и еще одному жителю поселка Краснокаменка Рефату Алимову. У них провели обыски, изъяли технику и увезли в крымское управление ФСБ. На следующий день, 19 апреля, двух крымскотатарских парней отправили в СИЗО, где они находятся по сей день.



ФСБ утверждает, что Рефат и Арсен были членами организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Родственники задержанных и их адвокаты настаивают, что обвинения в терроризме против Алимова и Джеппарова являются абсурдными, и на самом деле они никогда не занимались ничем противозаконным.



К годовщине их ареста Крым.Реалии подготовили фоторепортаж о том, как живут семьи фигурантов «дела крымских мусульман» без своих близких.



Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».