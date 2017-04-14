Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Кремль планирует модернизировать вооружение и экипировку, используемую российскими войсками в Крыму и арктических регионах

​«Россия модернизирует вооружение для Крыма и арктических сил», – сообщает портал UPI. «Кремль планирует модернизировать вооружение и экипировку, используемую российскими войсками в Крыму и арктических регионах. Российские военные чиновники открыли карты во время встречи Совета Министерства обороны в среду в Москве. Дискуссии были сосредоточены на программе вооружения, которая будет реализовываться с 2018 по 2025 год. По словам генерала армии России Сергея Шойгу, программа необходима для того, чтобы Кремль начал исследование и разработку новых видов оружия. «Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современным вооружением и военной техникой, и дадут возможность заложить научно-техническую основу для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия», – сказал он агентству ТАСС. Россия аннексировала Крым у Украины в марте 2014 года после военной интервенции, направленной на оказание помощи прокремлевским группам в этом регионе. Конфликт побудил страны НАТО проводить больше военных учений в качестве демонстрации силы».

Россия принудила чужую страну уступить часть своего собственного суверенитета – и не только против воли украинского правительства, но и против воли пострадавшего населения

​«Аннексия Крыма противоречит международному праву», – пишет немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung. «С другой стороны, имело место реальное нарушение Конституции Украины. Присутствие российских солдат не противоречит международному праву – но не само отделение, потому что сомневаться в том, является ли оно аннексией вообще, это отрицать международное право. Россия принудила чужую страну уступить часть своего собственного суверенитета – и не только против воли украинского правительства, как это произошло, но и против воли пострадавшего населения. Таким образом, можно утверждать, что отторжением Крыма был нарушен принцип территориальной целостности Украины. Этот принцип закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций и Заключительного акта Конференции ОБСЕ, подписанного в 1975 году в Хельсинки. Кроме того, есть сомнения в законности референдума, который прошел не под международным наблюдением. Поэтому, в частности, большинством Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций признала референдум недействительным, и при этом, однако, ставит под сомнение, что он отражает настроение населения».

ЕС установил санкции для европейских частных лиц и компаний, поставляющих энергетические технологии в Крым. Черноморский полуостров с тех пор страдает от дефицита электроэнергии

​«Россия борется за газовые турбины для крымских электростанций», – информирует британская газета The Daily Mail. «Россия борется за газовые турбины для двух новых электростанций, которые она строит в Крыму, заявил в среду министр энергетики России Александр Новак. Европейский Союз установил санкции для европейских частных лиц и компаний, поставляющих энергетические технологии в Крым, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Черноморский полуостров с тех пор страдает от дефицита электроэнергии. В прошлом году три источника сообщили Reuters, что турбины для крымских заводов будут сделаны Siemens Gas Turbine Technologies LLC, совместным предприятием, в котором Siemens имеет долю в 65%. Немецкая компания категорически отрицает, что намерена поставить турбины в Крым. Этот завод совместного предприятия является единственным в России, способным сделать турбины, которые будут совместимы с крымскими электростанциями. «Работа продолжается, несмотря на проблемы, связанные с поставкой оборудования западной компанией. Мы работаем над покупкой другого оборудования», – сказал Новак в верхней палате российского парламента в среду. Он не назвал западную компанию. Новак позже сообщил журналистам «России», что рассматривает различные варианты, в том числе поиск оборудования из других стран, использование российской техники или импортного оборудования на территории России, которое было импортировано до введения санкций. Две новые электростанции должны были быть введены в эксплуатацию в конце 2017 года, но Новак заявил месяц назад, что их запуск был отложен на несколько месяцев».

Уставный капитал Российского национального коммерческого банка (РНКБ), одного из крупнейших кредиторов в Крыму, должен быть увеличен на 15 млрд рублей (265 млн долл.)

​«Правительство России вливает наличные в крымский банк», – сообщает информагентство Reuters. «Правительство России должно передать 265 млн долларов бюджетных средств в государственный банк в Крыму, потому что кредитор не имеет достаточно средств для финансирования инфраструктурных проектов в регионе, который Москва аннексировала у Украины три года назад. Россия обещала масштабные проекты по развитию экономики Крыма, и выразила надежду, что многие из них будут финансироваться за счет частного бизнеса. Но средства не материализовались, отчасти из-за западных санкций в отношении инвестиций в регионе. Бремя было возложено на государственную казну. В соответствии с распоряжением правительства, имеющегося у Reuters, уставный капитал Российского национального коммерческого банка (РНКБ), одного из крупнейших кредиторов в Крыму, должен быть увеличен на 15 млрд рублей (265 млн долл.) через эмиссии дополнительных акций. Эти акции должны быть приобретены правительством за счет бюджетных средств, заявили в правительстве. В пояснительной записке правительство заявило, что ресурсы, которые банк имеет на данный момент, были недостаточны для финансирования запланированных инфраструктурных проектов, таких как новые электростанции и новый терминал аэропорта. Решение об увеличении капитала банка «позволит РНКБ обеспечить реализацию инвестиционных проектов», говорилось в записке».