В 376 году до рождества Христова, когда Фивы вовсю воевали со Спартой, где-то в горах Беотии (это в Греции, тогда еще Древней) по узкому ущелью шагал фиванский полководец Пеламид во главе своего небольшого войска. И тут к нему подбежал солдат из авангарда и в отчаянии закричал: «Полководец, мы наткнулись на неприятеля! Врагов в три раза больше, чем нас! Мы погибли!».

«Не мельтеши! – спокойно ответил Пеламид. – Это неприятель наткнулся на нас!» После чего деловито разбил хваленых спартанцев, считавшихся лучшими воинами той эпохи.

Вот что значит точка зрения! Не всегда она выигрывает сражение, но несомненно, победа начинается с убежденности в своей правоте – точно так же, как путь в тысячу ли начинается с первого шага.

Год назад председатель Следственного комитета России Бастрыкин опубликовал совершенно параноидальную статью с призывом ужесточать (так и просится написать слово «классовую») борьбу экстремизмом. И крымские фээсбешники решили выслужиться.

Ранним апрельским утром бастрыкинские подручные провели семь обысков у журналистов, шестерым из которых даже не было предъявлено обвинения. Полноценные обыски с изъятием компьютеров и оргтехники, «добровольным» посещением под охраной спецназа здания управления ФСБ и многочасовым допросом под протокол проводили как у свидетелей (!) по делу Николая Семены. Ну а историю уголовного дела, возбужденного ФСБ против самого Николая Семены, пересказывать, думаю, нет необходимости.

В общем, как писали на плакатах еще в хрущевские времена, «Партия сказала – надо! Комсомол ответил – есть!»

Но я начал с эллинского взгляда на проблему выбора точки зрения. Так вот, читая очередной материал о деле Николая Семены, я вдруг подумал: а при чем здесь, собственно, призывы к нарушению территориальной целостности России, в чем так рьяно обвиняют Семену российские власти? Перечитайте еще раз его статью. Там есть фраза «полное освобождение Крыма», но абсолютно ничего нет про оккупацию и аннексию российской территории!

Семена заботится о восстановлении целостности Украины, а не о покушении на российские земли!

То есть Семена, как гражданин Украины, заботится о ВОССТАНОВЛЕНИИ территориальной целостности своей страны, Украины, а не о покушении на российские земли! А то, что восстановление Украины в ее международно признанных (в том числе и Россией) границах каким-то образом затрагивает воспаленные амбиции российских политиков, – так это, как говорится, их проблемы! Семена-то здесь при чем?

Нам, украинцам, давно пора перестать сверять свои часы по курантам на Спасской башне, а что является нарушением законодательства – нужно узнавать в своих криминальных кодексах. И не убеждать, подобно многим международным гуманитарным организациям, российские властные структуры что, Николай, мол совсем не виноват и не то имел в виду, а регулярно тыкать эти структуры носом в совершаемое ими преступление и против человека, и против свободы слова. Если мы сменим призывы на требования, то и мир, глядя на нас, начнет менять тон. И начнет разговаривать с гопниками, все время переходящими на блатную феню, не высоким штилем, а языком полицейского протокола.

19 апреля, в годовщину обысков (интересно, отметит ли эту дату глава Следственного комитета России публикацией очередной статьи?), состоится следующее судебное заседание по делу Семены.

И лично я не призываю российские власти разобраться с делом Николая Семены. Я требую закрыть дело и наказать виновных! Точка.

Не мы наткнулись на неприятеля. Это неприятель наткнулся на нас!

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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