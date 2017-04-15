Крымские газеты пишут о развитии гастрономического туризма на полуострове, зачистке территории возле Центрального рынка в Симферополе и нерешительности алуштинских депутатов в вопросе сноса строений на набережной.

Максимум кулинарной экзотики, которая ждет курортников, – это полулегальные шаурмяшные вдоль побережья да чебуреки, купленные у обочины

​«Крымское время» в публикации «Вкусно гулять. Но где?» поднимает вопрос развития гастрономического туризма на полуострове. «После возвращения Крыма в Россию, одной из задач, поставленных центром перед местными властями, было привлечение на полуостров организованных групп иностранных туристов. Но первый же опыт работы с такой публикой показал: республике есть чем порадовать гостей в плане пищи духовной, а вот с гастрономией у нас, увы, не густо», – отмечает еженедельник. По мнению издания, потенциал у региона есть, фермеры готовы предоставлять свою оригинальную продукцию, так что пора уже поражать приезжих восхитительной местной кухней. «Тем не менее из сезона в сезон максимум кулинарной экзотики, которая ждет курортников, – это полулегальные шаурмяшные вдоль побережья да чебуреки, купленные у обочины», – добавляет КВ. Газета, выслушав мнения официальных лиц, делает вывод: местные власти, очевидно, по-прежнему понятия не имеют, с какой стороны подступиться к решению этого проекта.

Полтора десятка экскаваторов начали крушить торговые павильоны. Пыль, грохот...

​«Крымский телеграф» в материале «Рынок снесли – весь город гудит» в подробностях сообщает о зачистке территории возле Центрального рынка в Симферополе и о том, что появится на этом месте. «Демонтаж стартовал затемно. Территория от остановок общественного транспорта до входа в Центральный рынок уже с четырех часов утра была оцеплена сотрудниками полиции и бойцами Народного ополчения Крыма. А затем полтора десятка экскаваторов начали крушить торговые павильоны. Пыль, грохот...», – пишет еженедельник. Издание отмечает, что эти события задели многих. «Кто-то торговал, или в семье кто-то торговал там, кто-то привык там делать покупки, кого-то возмутила ситуация, когда, дескать, из-за передела бизнеса страдают простые люди, кто-то, наоборот, активно поддержал снос «халабуд» возле рынка и начавшееся наведение порядка возле города», – добавляет КТ. Газета уточняет, что за два дня до сноса торговых павильонов на территории рынка силовики устроили другую зачистку – по выявлению торговцев-нелегалов. Все выходы были перекрыты сотрудниками ОМОН. По сообщениям очевидцев, задержанных оказалось свыше 50 человек.

В ходе сноса объектов никаких инцидентов не произошло, но определенная часть торговцев выразилась весьма негативно по поводу сноса строений. Завершить демонтаж объектов планируется к Пасхе. Предполагается, что на этом месте появится благоустроенная территория с пешеходной и зеленой зонами.

Тот факт, что гостиница построена вопреки всем нормам и законам как Украины, так и России, видимо, мало кто замечает. Депутаты надеются на коллективную ответственность, точнее, безответственность

​«Крымская правда» в статье под заголовком «Алуштинские депутаты хотят быть немножко беременными» рассказывает об инициативе депутатского корпуса города снести гостиницу «Калипсо» и ресторан «Санта-Круз» на набережной, «но не до конца». У гостиницы «неожиданно» нашли только два лишних этажа, а у ресторана – стену на муниципальной территории. По информации КП, на сессии подконтрольного Кремлю горсовета депутаты проголосовали за то, чтобы в двух скандальных постройках были устранены «определенные нарушения». Гостиницу и ресторан изначально вносили в список на снос. Потом объекты волшебным образом испарились оттуда. Объясняются такие крымские «чудеса» просто. Гостиницей «Калипсо», построенной на пляже, прямо у кромки воды Черного моря, и рестораном «Санта-Круз», предположительно, владеют депутаты российского Госсовета республики. «Тот факт, что гостиница построена вопреки всем нормам и законам как Украины, так и России, видимо, мало кто замечает. Плохое зрение, скорее всего, объясняется тем, что депутаты надеются на коллективную ответственность, точнее, безответственность. Если все чиновники не выполняют поручения Владимира Путина, не разогнать же весь городской совет? Хотя, может быть, такая мера и помогла бы понять чиновникам, что на двух стульях усидеть не получится. Придется выбирать – или взятки отрабатывать, или выполнять наказы президента страны», – возмущается газета.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове