Кипрские «матрешки» Ротенберга

Активами российского бизнесмена Аркадия Ротенберга (того самого, чья компания «Стройгазмонтаж» строит Керченский мост) управляет кипрская юридическая компания, тесно связанная с властями Кипра и "засветившаяся" в громких уголовных делах об отмывании денег криминального происхождения, –​ утверждают авторы второй части расследования сайта "Муниципальный сканер" о схемах ухода от санкций, которые применяет ближайший друг российского президента, и о его зарубежных активах, управляемых офшорами на Кипре и Британских Виргинских островах.

Аркадий Ротенберг, друг детства Владимира Путина, занимавшийся с ним в одной секции самбо еще в 12-летнем возрасте, разослал по странам Восточной Европы своих "эмиссаров" – бывших топ-менеджеров принадлежащих ему компаний. Их задача – покупка, продажа и управление его активами в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами и ЕС на ближайших лиц из окружения Путина после аннексии Крыма и вмешательства России в вооруженный конфликт на востоке Украины. Этот вывод содержался в первой части расследования "Муниципального сканера", опубликованной 10 апреля. Одним из таких "эмиссаров" оказался бывший председатель правления принадлежащего Ротенбергу СМП Банка Дмитрий Калантырский, живущий в Чехии. Через некоторое время эксперты "Сканера" намерены рассказать и о других неформальных распорядителях активов Аркадия Ротенберга, а пока исследование зарегистрированных на Калантырского офшорных компаний привело их на Кипр.

Как выяснили авторы расследования, за многочисленными кипрскими офшорами, которым формально принадлежат активы Ротенберга, стоит одна и та же юридическая компания – Kinanis LLC. Ее сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшорных компаний, "светившихся" в самых неприглядных историях последних лет – например, в схеме с участием российских чиновников и силовиков, разоблаченной Сергеем Магнитским. Для того чтобы избежать проблем с законом и при необходимости обойти санкции, одни офшоры записаны на другие, другие – на третьи и так далее.

Разбирать эти "матрешки" эксперты "Муниципального сканера" могли бы до бесконечности, но есть одна проблема: Аркадий Ротенберг постепенно выводит активы из Кипра, являющегося членом ЕС, на Британские Виргинские острова, где узнать информацию о владельцах офшорных компаний гораздо сложнее. У самого же Ротенберга проблем нет: директор Kinanis LLC., как предполагают авторы расследования, связан родственными узами с министром юстиции Кипра Ионасом Николау. В феврале 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обратил внимание на бездействие кипрских властей в расследовании "дела Магнитского". При этом в 2015 году правоохранительные органы Кипра провели обыски в кипрской юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital (ее интересы представлял Сергей Магнитский), а Ионас Николау в октябре 2016 принимал в своей резиденции генерального прокурора России Юрия Чайку и вскоре после этого участвовал в праздновании 295-летия российской прокуратуры в Москве.

О новых находках, сделанных во время расследования схемы ухода Аркадия Ротенберга от западных санкций, в интервью Радио Свобода рассказывает один из авторов расследования "Муниципального сканера" Михаил Маглов.

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– В первой части вашего расследования речь шла о бывшем председателе правления принадлежащего Ротенбергу СМП Банка Дмитрии Калантырском, который обслуживает его интересы и помогает бизнесмену обходить санкции в Европе. Кипрская история – это совсем другое дело, или речь идет о похожей схеме?

– В первом исследовании, касающемся Калантырского, фигурировало довольно много кипрских компаний. Свои покупки Калантырский частично осуществляет на те же свои кипрские компании, которые записаны на его маму. В этих компаниях постоянно происходит некое движение, с точки зрения управления ими и их собственников. Поэтому кипрская история – это своего рода подведение итогов истории с Калантырским. В следующих частях расследования мы будем продолжать говорить про "эмиссаров" Ротенберга в Европе.

– Мало ли, у кого есть офшоры на Кипре. Кипр известен своими офшорами. Что не так с этими компаниями?

– Мы составили довольно большую схему, посмотрев, наверное, с десяток кипрских компаний, которые связаны с бизнесом Аркадия Ротенберга. И увидели одну закономерность. Во-первых, часть этих кипрских компаний принадлежит номинальным киприотам. Часть компаний управляется одними и теми же людьми. При этом у них, мы обратили внимание, совпадают фамилии. Можно предположить, что они являются родственниками. Изучив все эти кипрские компании, посмотрев их годовые отчеты, посмотрев все их доверенности, мы увидели, что всем этим комплексно занимается одна юридическая компания на Кипре, которая называется Kinanis LLC. Сотрудники этой компании являются номинальными владельцами структур Ротенберга и управляют ими. По датам видно, что контракт с Ротенбергом у них заключен довольно давно, начиная где-то с 2003 года. Мы предполагаем, что именно Калантырский, будучи правой рукой Ротенберга в его финансовых вопросах, подписал контракт с компанией Kinanis LLC. Эта компания довольно известная. Управляющиеся ей офшоры фигурировали уже в нескольких очень громких расследованиях, связанных с отмыванием денег. Например, они фигурируют в той схеме отмывания денег, которую раскрыл Сергей Магнитский (эти офшорные компании были акционерами компании Prevezon Holdings Limited, принадлежащей российскому предпринимателю Денису Кацыву, сыну вице-президента ОАО "РЖД" Петра Кацыва. Сейчас это дело рассматривается в суде Нью-Йорка. – Прим.). Эти компании фигурируют как номинальные владельцы значительной доли обанкротившегося недавно "Татфондбанка". В общем, с ними связано несколько громких уголовных дел, в том числе довольно громкое дело в Греции, когда владелец риелтерского агентства занимался отмыванием денег из России криминального происхождения. Поэтому эта компания нам кажется очень важной.

Конечно, Ротенберг – не единственный клиент этой компании, но видно, что они его обслуживают комплексно и довольно давно. Мы стали смотреть, что же это за компания, кто ее основал. И выяснили, что эту компанию в 1983 году основал Христос Кинанис. Мы нашли родственную связь между основателем этой компании и министром юстиции и общественного правопорядка Кипра Ионаса Николау. Жена министра, как мы предполагаем, является сестрой Христоса Кинаниса или, как минимум, его близкой родственницей.

– В вашей первой публикации о Ротенберге речь шла именно о попытке обойти санкции. Прослеживается ли подобная цель в этой кипрской истории?

– Если посмотреть основные действия, совершавшиеся с участием этих офшоров, речь идет о переписывании активов с одной номинальной компании на другую. В основном все эти действия приходятся на конец 2014-го – начало 2015 года, после введения санкций, как это было и в первом расследовании. Некоторые активы были выведены еще дальше, в офшорные компании на Британских Виргинских островах.

– Когда читаешь ваше расследование или смотришь составленные для него схемы, кажется, что речь идет о какой-то бесконечной "матрешке" из офшоров, которую можно открывать и раз за разом обнаруживать, что в одной матрешке другая.

– Да, но лишь до какого-то момента. Если в Кипре еще можно что-то найти, то на Британских Виргинских островах узнать, кто является конечным собственником на данный момент, просто невозможно. Важно не только "переписывание". Нас, например, изначально удивила ситуация, когда финансовая полиция Италии арестовала активы Ротенберга, а именно – виллы. Но эти виллы, как сообщали СМИ, принадлежат непосредственно этому кипрскому офшору Ротенберга. Этот офшор продолжает прекрасно работать. Где-то до середины 2015 года его непосредственным директором являлся сам Аркадий Ротенберг. Сейчас он на 100% ему принадлежит. Возникают вопросы.

Мы также посмотрели на эту историю с точки зрения работы правоохранительных органов Кипра. Еще в прошлом году OCCRP выступала с критикой кипрских властей, в том числе министра юстиции Кипра Николау. Западные следователи расследовали схему, которую вскрыл Сергей Магнитский, но кипрское министерство не давало им ответов и доступа к бумагам. Другое дело – следствие, которое ведет Следственный комитет России в отношении Браудера и Hermitage Capital. В этом случае следователи из Следственного комитета приезжают на Кипр и вместе с кипрскими следователями проводят выемку документов, проводят обыски. В общем, все действия министра показывают, в пользу кого он ведет свою работу.

– Раз компания Kinanis LLC. работает без проблем уже с 1983 года, то, с точки зрения европейского законодательства, она никаких законов не нарушает?

– Я, если честно, не силен в европейском законодательстве. Не могу сказать, что они нарушают какие-то законы. Могу предположить, что они выполняют юридические услуги. Они юристы. Это их работа. В этом, в принципе, никакого криминала нет. Но когда мы видим десяток громких историй с криминальными деньгами, то у меня, например, возникают вопросы. А проводилось ли расследование в отношении этих людей? Какова была их роль во всех этих историях? Почему расследование не проводилось? Возможно ли вообще его провести, если получается, что компания Kinanis LLC. имеет отношение к семье министра юстиции, который непосредственно может инициировать это расследование и является главным правоведом в стране?

– Какими еще активами Аркадия Ротенберга управляли и управляют кипрские офшоры?

– Мы, например, нашли компанию Laguz Management Limited, которая принадлежит другой кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной, про которую известно, что она осуществила покупку акций АО "Минудобрения". Она купила через несколько компаний 80% акций завода в Воронежской области. Писали, что за этими компаниями стоит Ротенберг. По нашей схеме видно, что это действительно Ротенберг. Посмотрев отчетность, мы увидели, что все эти акции были куплены на деньги, полученные в кредит от Газпромбанка. При этом "Газпром" владеет 17% акций данного завода. Этот завод был куплен у норвежцев.

Интересная история с компанией Ermira Consultants Limited, о которой в свое время Ротенберг говорил, что он никак с ней не связан. Еще в 2014 году РБК проводило расследование, где фигурировала эта компания, потому что она являлась собственником водочного завода "Кристалл" и бренда "Путинка". Естественно, там все было записано на номинальных владельцев, но журналисты РБК выяснили, что этой "Эрмирой" в 2003 году владел Дмитрий Калантырский. Потом она перешла к бизнес-партнеру Сергея Ролдугина Владиславу Копылову. После того, как журналисты РБК об этом написали, мы увидели, что довольно быстро эту компанию снова переписали на номинальных владельцев, а дальше вывели на Британские Виргинские острова. При этом она владеет не только водочными активами, но и акциями структур в рамках Национальной Медиа Группы, а именно – телеканала РЕН-ТВ. Она владеет некоторыми объектами недвижимости в России, довольно крупными. Но при этом Аркадий Ротенберг в 2014 году говорил, что он не знает такой компании. Мы посмотрели отчетность. Конечно, Аркадий Ротенберг соврал. Потому что примерно в это же время он, будучи директором своей компании Olpon, выдавал кредит Ermira Consultants. Как минимум, подписывая документы, он не мог не знать про эту компанию. Мы считаем, что она принадлежит непосредственно Аркадию Ротенбергу. Изучая отчетность компании Olpon, мы обратили внимание на то, что она имела отношение к строительству так называемой "резиденции Путина" в Прасковеевке в Краснодарском крае.

Ротенберг выдавал кредит компании, которая строила эту резиденцию, – сначала она называлась ООО "Лирус", потом она стала ООО "Рирус". Тут, конечно, интересно, что в рамках этого строительства раньше звучали фамилии Николая Шамалова (член кооператива "Озеро", отец Кирилла Шамалова, который, по версии агентства Reuters, женат на его дочери Катерине. – Прим.) и его бизнес-партнеров. Но Ротенберг в связи с этим строительством нигде не фигурировал, а им было перечислено на него около 100 миллионов долларов. Раньше мы нигде не встречали, чтобы Ротенберг был как-то связан с этим строительством. Мне кажется, это довольно интересно, – говорит один из авторов расследования сайта "Муниципальный сканер" о финансовых операциях Аркадия Ротенберга Михаил Маглов.

Спустя три года после введения санкций Аркадий Ротенберг опустился на седьмое место в рейтинге журнала Forbes "Короли госзаказа" – ранее он занимал первое место в ежегодном исследовании издания, посвященном самым успешным победителям государственных конкурсов. В 2016 году контролируемые им компании получили госконтракты на 96,9 миллиардов рублей от "Газпрома" и детского лагеря "Артек". По заключенным ранее контрактам структуры Ротенберга осуществляют строительство моста в Крым, а его сын Игорь владеет компанией, собирающей деньги с дальнобойщиков в рамках системы "Платон", акции протеста против которой не прекращаются в десятках российских регионов.