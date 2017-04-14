Крым.Реалии продолжают следить за деятельностью депутатов Госдумы России, избранных от Крыма, которых в Украине, США и Евросоюзе признали нелегитимными. За последний месяц особой активностью в информационном пространстве отличились четверо депутатов-крымчан.

Крымчане в Государственной думе распределили свою деятельность по разным секторам. Пока депутат и бывший вице-спикер подконтрольного России крымского парламента Андрей Козенко укрепляет связи с непризнанными «ДНР» и «ЛНР», бывший вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Михаил Шеремет зазывает на полуостров иностранных инвесторов. Светлана Савченко пытается налаживать гуманитарные связи мира с полуостровом. И только для Натальи Поклонской, экс-прокурора Крыма, последний месяц стал затишьем. После скандала с лжемироточением бюста Николая II в Симферополе и публичного исполнения на рояле «Мурки» она взяла паузу в медийной активности и занялась своими прямыми обязанностями – сбором депутатских деклараций о доходах и имуществе.

Поклонские предупреждения

В Госдуме России Наталья Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью поданных депутатами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Последние две недели марта она напоминала коллегам-депутатам о необходимости подать финансовые отчеты. Поклонская публично предупредила «должников»: сначала – в соцсетях, а затем – с трибуны нижней палаты российского парламента.

«Факт недеклирования либо недостоверного декларирования влечет за собой проведение проверки парламентской комиссией. И следствием может быть прекращение депутатских полномочий», – заявила она.

Кроме того, Поклонская сообщила, что вошла в попечительский совет детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве. По ее словам, здесь, в том числе, бесплатно лечат крымчан и детей из Донбасса. «За несколько лет здесь вылечили не меньше 200 малышей с территории военных действий, в основном – с пороками сердца. Принимают в больнице и крымчан, когда нужна срочная высокотехнологичная помощь. И что главное – пациентам это ничего не стоит», – утверждает депутат.

Интеграция с «ДНР» и выборы в Южной Осетии

Депутат Андрей Козенко за последний месяц успел «засветиться» в создании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» с участием лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими организациями. Комитет как общественнное формирование должен способствовать усилению процесса гуманитарной, социальной и культурной интеграции Донбасса в Россию.

Также Козенко съездил в Южную Осетию – регион, который в 2008 году в результате военного вторжения России был выведен из-под контроля Грузии. С тех пор Южная Осетия является самопровозглашенной республикой, непризнанной мировым сообществом. Здесь депутат в составе делегации Госдумы России наблюдал на выборами президента Южной Осетии, которые также не признаны властями Евросоюза и США.

Замечаний по поводу организации выборов Козенко не обнаружил, а позицию мирового сообщества относительно незаконности этого волеизъявления назвал предсказуемыми.

«Создается впечатление, будто тексты их заявлений не меняются из года в год: лишь бы насолить России», – пишет он в фейсбуке.

Кроме того, Козенко высказался против участия россиянки Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве, поскольку считает столицу Украины «русофобской». Он пригласил исполнительницу на гастроли в Крым: «Для крымчан будет честь и огромное удовольствие принять Юлю на нашей земле и посетить ее концерты. Уверен, в Крыму она соберет в разы больше оваций, а главное – искренней зрительской любви. Юля, от всей души приглашаем на гастроли и ждем».

«Звездная» компания Савченко

Светлана Савченко в начале апреля имела возможность побывать в компании «звездного» общества. На последнем заседании комитета Госдумы по культуре, в который входит крымчанка, она сидела за одним столом с известными деятелями российской эстрады и кинематографа.

Этот комитет возглавляет российский режиссер, актер и общественный деятель Станислав Говорухин, а в составе членов – его коллега-режиссер Владимир Бортко, известный экранизациями романов Михаила Булгакова, и Иосиф Кобзон, который ездит с гастролями в непризнанную «ДНР». Все они публично поддержали политику российского президента Владимира Путина относительно аннексии Крыма и ситуации на Донбассе. Фото в их компании Савченко запостила в фейсбук.

Савченко также занимается налаживанием гуманитарных связей Крыма с мировым сообществом. Она сообщила, что в ближайшее время в Евпатории будет создан Международный центр дружбы, который объединит представителей более 20 стран. «Более 20 стран уже подали заявки на участие», – утверждает депутат. Что это за страны, не уточняется, а из всех потенциальных участников озвучены только представители Беларуси.

Савченко также приняла участие в митинге-реквиеме, посвященном жертвам петербургского теракта, и запечатлела это в фейсбуке.



Вояж во Вьетнам и футбольный матч с турками

Депутат Михаил Шеремет помогает налаживать связи России с Турцией. В конце марта на заседании депутатской группы по связям с парламентом Турецкой Республики в Москве он обсуждал планы развития взаимоотношений между странами и укрепления двусторонних межпарламентских отношений. Спустя три недели стало известно, к чему эти переговоры привели.

«Турецкие коллеги сообщили о создании в Турецком парламенте группы по взаимодействию с Госдумой России. Также обсудили вопрос дружественного визита в Турецкую Республику с проведением товарищеского матча по футболу», – сообщает депутат.

В начале апреля в составе российской делегации Михаил Шеремет ездил во Вьетнам – вместе с постпредом Крыма при президенте России, вице-премьером нынешнего правительства Крыма Георгием Мурадовым.

Мы смогли довести до наших партнеров (во Вьетнаме) всю правду по поводу крымских событий 2014 года

«Нам удалось познакомить вьетнамскую общественность, представителей политических и деловых кругов с жизнью современного Крыма после того, как он вернулся на Родину. Мы смогли довести до наших партнеров всю правду по поводу крымских событий 2014 года, и у них теперь есть точное представление о том, насколько важно и для России, и для народа Крыма наше воссоединение», – утверждает Шеремет.

Мурадов заявил российским СМИ, что по результатам поездки между Вьетнамом и Россией подписаны семь двусторонних документов, которые «закладывают основу для широкого межрегионального сотрудничества». Но о конкретных проектах речь пока не идет.

Напомним, представители Вьетнама в Генассамблее ООН воздержались во время голосования за резолюцию о территориальной целостности Украины в 2014 году.