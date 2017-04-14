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Политика

Крымские депутаты в Госдуме: футбол с турками и угрозы Поклонской

Госдума России

Крым.Реалии продолжают следить за деятельностью депутатов Госдумы России, избранных от Крыма, которых в Украине, США и Евросоюзе признали нелегитимными. За последний месяц особой активностью в информационном пространстве отличились четверо депутатов-крымчан.

Крымчане в Государственной думе распределили свою деятельность по разным секторам. Пока депутат и бывший вице-спикер подконтрольного России крымского парламента Андрей Козенко укрепляет связи с непризнанными «ДНР» и «ЛНР», бывший вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Михаил Шеремет зазывает на полуостров иностранных инвесторов. Светлана Савченко пытается налаживать гуманитарные связи мира с полуостровом. И только для Натальи Поклонской, экс-прокурора Крыма, последний месяц стал затишьем. После скандала с лжемироточением бюста Николая II в Симферополе и публичного исполнения на рояле «Мурки» она взяла паузу в медийной активности и занялась своими прямыми обязанностями – сбором депутатских деклараций о доходах и имуществе.

Поклонские предупреждения

В Госдуме России Наталья Поклонская возглавляет комиссию по контролю за достоверностью поданных депутатами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Последние две недели марта она напоминала коллегам-депутатам о необходимости подать финансовые отчеты. Поклонская публично предупредила «должников»: сначала – в соцсетях, а затем – с трибуны нижней палаты российского парламента.

«Факт недеклирования либо недостоверного декларирования влечет за собой проведение проверки парламентской комиссией. И следствием может быть прекращение депутатских полномочий», – заявила она.

Кроме того, Поклонская сообщила, что вошла в попечительский совет детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве. По ее словам, здесь, в том числе, бесплатно лечат крымчан и детей из Донбасса. «За несколько лет здесь вылечили не меньше 200 малышей с территории военных действий, в основном – с пороками сердца. Принимают в больнице и крымчан, когда нужна срочная высокотехнологичная помощь. И что главное – пациентам это ничего не стоит», – утверждает депутат.

Интеграция с «ДНР» и выборы в Южной Осетии

Депутат Андрей Козенко за последний месяц успел «засветиться» в создании интеграционного комитета «Россия-Донбасс» с участием лидеров группировок «ДНР» и «ЛНР», признанных в Украине террористическими организациями. Комитет как общественнное формирование должен способствовать усилению процесса гуманитарной, социальной и культурной интеграции Донбасса в Россию.

Также Козенко съездил в Южную Осетию – регион, который в 2008 году в результате военного вторжения России был выведен из-под контроля Грузии. С тех пор Южная Осетия является самопровозглашенной республикой, непризнанной мировым сообществом. Здесь депутат в составе делегации Госдумы России наблюдал на выборами президента Южной Осетии, которые также не признаны властями Евросоюза и США.
Замечаний по поводу организации выборов Козенко не обнаружил, а позицию мирового сообщества относительно незаконности этого волеизъявления назвал предсказуемыми.

«Создается впечатление, будто тексты их заявлений не меняются из года в год: лишь бы насолить России», – пишет он в фейсбуке.

Кроме того, Козенко высказался против участия россиянки Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве, поскольку считает столицу Украины «русофобской». Он пригласил исполнительницу на гастроли в Крым: «Для крымчан будет честь и огромное удовольствие принять Юлю на нашей земле и посетить ее концерты. Уверен, в Крыму она соберет в разы больше оваций, а главное – искренней зрительской любви. Юля, от всей души приглашаем на гастроли и ждем».

«Звездная» компания Савченко

Светлана Савченко в начале апреля имела возможность побывать в компании «звездного» общества. На последнем заседании комитета Госдумы по культуре, в который входит крымчанка, она сидела за одним столом с известными деятелями российской эстрады и кинематографа.

Этот комитет возглавляет российский режиссер, актер и общественный деятель Станислав Говорухин, а в составе членов – его коллега-режиссер Владимир Бортко, известный экранизациями романов Михаила Булгакова, и Иосиф Кобзон, который ездит с гастролями в непризнанную «ДНР». Все они публично поддержали политику российского президента Владимира Путина относительно аннексии Крыма и ситуации на Донбассе. Фото в их компании Савченко запостила в фейсбук.

Савченко также занимается налаживанием гуманитарных связей Крыма с мировым сообществом. Она сообщила, что в ближайшее время в Евпатории будет создан Международный центр дружбы, который объединит представителей более 20 стран. «Более 20 стран уже подали заявки на участие», – утверждает депутат. Что это за страны, не уточняется, а из всех потенциальных участников озвучены только представители Беларуси.

Савченко также приняла участие в митинге-реквиеме, посвященном жертвам петербургского теракта, и запечатлела это в фейсбуке.

Вояж во Вьетнам и футбольный матч с турками

Депутат Михаил Шеремет помогает налаживать связи России с Турцией. В конце марта на заседании депутатской группы по связям с парламентом Турецкой Республики в Москве он обсуждал планы развития взаимоотношений между странами и укрепления двусторонних межпарламентских отношений. Спустя три недели стало известно, к чему эти переговоры привели.

«Турецкие коллеги сообщили о создании в Турецком парламенте группы по взаимодействию с Госдумой России. Также обсудили вопрос дружественного визита в Турецкую Республику с проведением товарищеского матча по футболу», – сообщает депутат.

В начале апреля в составе российской делегации Михаил Шеремет ездил во Вьетнам – вместе с постпредом Крыма при президенте России, вице-премьером нынешнего правительства Крыма Георгием Мурадовым.

Мы смогли довести до наших партнеров (во Вьетнаме) всю правду по поводу крымских событий 2014 года
Михаил Шеремет

«Нам удалось познакомить вьетнамскую общественность, представителей политических и деловых кругов с жизнью современного Крыма после того, как он вернулся на Родину. Мы смогли довести до наших партнеров всю правду по поводу крымских событий 2014 года, и у них теперь есть точное представление о том, насколько важно и для России, и для народа Крыма наше воссоединение», – утверждает Шеремет.

Мурадов заявил российским СМИ, что по результатам поездки между Вьетнамом и Россией подписаны семь двусторонних документов, которые «закладывают основу для широкого межрегионального сотрудничества». Но о конкретных проектах речь пока не идет.

Напомним, представители Вьетнама в Генассамблее ООН воздержались во время голосования за резолюцию о территориальной целостности Украины в 2014 году.

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