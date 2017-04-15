По оценкам представителей российского туристического бизнеса этим летом в Крым приедет на 15-25% меньше туристов, чем в 2016 году. Поскольку для российских туристов снова открыта Турция и идут переговоры по возобновлению чартерных рейсов в Египет. Российские чиновники призывают крымские отели и пансионаты снижать цены, но уже сейчас в сравнении с 2016 годом цены на отдых на полуострове выросли на 10-20%. Кто же в таком случае поедет в отпуск на полуостров? И почему российские чиновники так заинтересованы в том, чтобы в Крым снова массово поехали украинские отдыхающие? Как полуостров готовится к новому курортному сезону и чем собирается завлекать потенциальных отдыхающих – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии».