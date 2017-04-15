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Блоги

«Когда отца арестовали, несправедливость разрывала меня»

От редакции: В Бахчисарае 13 апреля российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Сейдамета Мустафаева. Пока его проводили, возле дома произошла потасовка между бойцами ОМОНа и местными жителями, которые пришли поддержать соседа. Столкновение началось после того, как полицейский потребовал от одной из пришедших женщин сделать шаг назад и попытался ее подтолкнуть. 58-летний Ремзи Зудиев вступился за свою жену и сказал полицейскому убрать руки. Это спровоцировало потасовку, во время которой нескольких местных жителей избили, а четверых человек затолкали в автозак и увезли в участок. Среди них был и Ремзи Зудиев. По просьбе его дочери Лутфие мы публикуем ее блог.

Мой отец родился в 1959 году в Узбекистане, в поселке Курганчи. В Крым вернулся в 1988 году. На этапе возвращения крымских татар в Крым был постоянным участником мирных протестов, пикетов.

Советские митинги крымских татар, фото Ремзи Зудиева

Советские митинги крымских татар, фото Ремзи Зудиева

Советские митинги крымских татар, фото Ремзи Зудиева

Советские митинги крымских татар, фото Ремзи Зудиева

Мы долгое время жили в Бахчисарайском районе. В 2008-м они с матерью достроили дом в 6 микрорайоне Бахчисарая и переехали жить в новое место.

У него три дочери – все уже замужем. В этом году стал дедушкой 11 внука. По профессии отец шофер, но в последние несколько лет из-за проблем со здоровьем (инфаркт, гипертония) сменил вид деятельности и занимался розничной торговлей.

Ремзи Зудиев со старшим внуком

Ремзи Зудиев со старшим внуком

В ноябре 2012 года он перенес радикальную операцию на сердце: аорто-коронарное шунтирование, ретровентрикулярная ПКА, маммарно-коронарное шунтирование. После операции на вторые сутки впал в кому и очень тяжело пережил реабилитационный период. Но, хвала Всевышнему, вместе мы справились с этим испытанием.

13 января 2017 года (3 месяца назад) он попал в больницу с очень высокими показателями сахара в крови и проходил стационарное лечение. 4 раза в день он принимает лекарства, ему прописан 9 стол питания. Ему нужно регулярно и дробно питаться. Обязательно необходимо вести дневник самоконтроля и проводить измерения уровня сахара крови с помощью глюкометра.

Они ссылались на приказ начальства. А диагноз отца никого не интересовал

Конечно же, в условиях ИВС это все практически невозможно. Вчера мы передали ему лекарства и глюкометр. Сегодня передали тонометр. Мы очень переживаем за состояние отца, потому что риски в тех условиях, в которых он оказался с момента задержания, очень велики.

Во-первых, у него внезапно может начаться гиперосмолярная или лактатацидотическая кома на фоне нарушения режима питания, стресса, который он пережил, и переохлаждения. Во-вторых, есть еще основной диагноз – это слабое, шунтированное сердце и гипертония.

Мы привезли к суду все медицинские документы и справки. Но нас не пустили в здание суда на заседание, в ходе которого рассматривался составленный по нему административный протокол. Все справки были на руках, и я вместе с юристом Эльвиной Семедляевой длительное время пыталась попасть в здание суда, разъясняя всю сложность ситуации наряду милиции. Как оказалось, бесполезно.

Они ссылались на приказ начальства, согласно которому оцепили здание по периметру. А диагноз отца никого не интересовал. Кого это волнует…

Заседание прошло без адвоката защиты, без присутствия членов семьи. Никто не приобщил к делу ни одну бумагу. И когда вчера мне сказали, что ему дали трое суток, я пережила шок сама.

Я искренне верю, что и через это испытание он пройдет так же достойно, как делал это всегда

Эта несправедливость буквально разрывала меня, слезы душили. Но я вспомнила, что мой отец в такой ситуации никогда бы не упал духом. И взяла себя в руки. Около 20 лет назад он пережил сложное ДТП, в котором машина переехала ему обе ноги. Погиб его близкий друг. Он долгое время пролежал в постели. Год учился ходить заново. Но выкарабкался. Справился. Потому что по натуре он – боец, и никогда не раскисал в самой критической ситуации.

Поэтому я искренне верю, что и через это испытание он пройдет так же достойно, как делал это всегда. Всевышний никому не дает то, что ему не по силам. А я, со своей стороны, вместе с адвокатами буду делать все, чтобы те нарушения закона, которые вчера имели место, не остались безнаказанными.

Лутфие Зудиева, дочь арестованного жителя Бахчисарая Ремзи Зудиева

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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