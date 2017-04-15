От редакции: В Бахчисарае 13 апреля российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Сейдамета Мустафаева. Пока его проводили, возле дома произошла потасовка между бойцами ОМОНа и местными жителями, которые пришли поддержать соседа. Столкновение началось после того, как полицейский потребовал от одной из пришедших женщин сделать шаг назад и попытался ее подтолкнуть. 58-летний Ремзи Зудиев вступился за свою жену и сказал полицейскому убрать руки. Это спровоцировало потасовку, во время которой нескольких местных жителей избили, а четверых человек затолкали в автозак и увезли в участок. Среди них был и Ремзи Зудиев. По просьбе его дочери Лутфие мы публикуем ее блог.

Мой отец родился в 1959 году в Узбекистане, в поселке Курганчи. В Крым вернулся в 1988 году. На этапе возвращения крымских татар в Крым был постоянным участником мирных протестов, пикетов.

Мы долгое время жили в Бахчисарайском районе. В 2008-м они с матерью достроили дом в 6 микрорайоне Бахчисарая и переехали жить в новое место.

У него три дочери – все уже замужем. В этом году стал дедушкой 11 внука. По профессии отец шофер, но в последние несколько лет из-за проблем со здоровьем (инфаркт, гипертония) сменил вид деятельности и занимался розничной торговлей.

В ноябре 2012 года он перенес радикальную операцию на сердце: аорто-коронарное шунтирование, ретровентрикулярная ПКА, маммарно-коронарное шунтирование. После операции на вторые сутки впал в кому и очень тяжело пережил реабилитационный период. Но, хвала Всевышнему, вместе мы справились с этим испытанием.

13 января 2017 года (3 месяца назад) он попал в больницу с очень высокими показателями сахара в крови и проходил стационарное лечение. 4 раза в день он принимает лекарства, ему прописан 9 стол питания. Ему нужно регулярно и дробно питаться. Обязательно необходимо вести дневник самоконтроля и проводить измерения уровня сахара крови с помощью глюкометра.

Они ссылались на приказ начальства. А диагноз отца никого не интересовал

Конечно же, в условиях ИВС это все практически невозможно. Вчера мы передали ему лекарства и глюкометр. Сегодня передали тонометр. Мы очень переживаем за состояние отца, потому что риски в тех условиях, в которых он оказался с момента задержания, очень велики.

Во-первых, у него внезапно может начаться гиперосмолярная или лактатацидотическая кома на фоне нарушения режима питания, стресса, который он пережил, и переохлаждения. Во-вторых, есть еще основной диагноз – это слабое, шунтированное сердце и гипертония.

Мы привезли к суду все медицинские документы и справки. Но нас не пустили в здание суда на заседание, в ходе которого рассматривался составленный по нему административный протокол. Все справки были на руках, и я вместе с юристом Эльвиной Семедляевой длительное время пыталась попасть в здание суда, разъясняя всю сложность ситуации наряду милиции. Как оказалось, бесполезно.

Они ссылались на приказ начальства, согласно которому оцепили здание по периметру. А диагноз отца никого не интересовал. Кого это волнует…

Заседание прошло без адвоката защиты, без присутствия членов семьи. Никто не приобщил к делу ни одну бумагу. И когда вчера мне сказали, что ему дали трое суток, я пережила шок сама.

Я искренне верю, что и через это испытание он пройдет так же достойно, как делал это всегда

Эта несправедливость буквально разрывала меня, слезы душили. Но я вспомнила, что мой отец в такой ситуации никогда бы не упал духом. И взяла себя в руки. Около 20 лет назад он пережил сложное ДТП, в котором машина переехала ему обе ноги. Погиб его близкий друг. Он долгое время пролежал в постели. Год учился ходить заново. Но выкарабкался. Справился. Потому что по натуре он – боец, и никогда не раскисал в самой критической ситуации.

Поэтому я искренне верю, что и через это испытание он пройдет так же достойно, как делал это всегда. Всевышний никому не дает то, что ему не по силам. А я, со своей стороны, вместе с адвокатами буду делать все, чтобы те нарушения закона, которые вчера имели место, не остались безнаказанными.

Лутфие Зудиева, дочь арестованного жителя Бахчисарая Ремзи Зудиева

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