Смогут ли крымчане ездить без виз в страны Европы? Сколько на самом деле жителей Крыма уже получили украинские биометрические паспорта? Изменит ли это что-то в их настроениях в отношении материковой Украины? Легально ли работают фирмы, которые в Крыму предлагают свои услуги по оформлению украинских документов? И правда ли, что самостоятельно, без посредников, новые украинские документы крымчанам оформить нереально?

Сколько крымчан на самом деле сохранили украинские паспорта и не боятся ли оформлять новые украинские документы – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.