Львов ‒ В этом году Пасха объединяет христиан во всем мире. Католики, православные, протестанты 16 апреля будут приветствовать друг друга с Воскресением Христовым. Более тысячи украинских военнослужащих и войск НАТО будут праздновать Пасху на Львовщине, на Яворивском полигоне, а десятки иностранцев, изучающих украинский язык во Львове, тоже эту Пасху проведут в Украине. Больше всего иностранцев восхищают украинские традиции праздника.

Ежедневные службы в Страстную неделю, богослужения на Пасху, общий завтрак с украинскими пасками, пасхальными яйцами, а также с традиционными блюдами, которые приготовят представители каждой страны ‒ так украинские и натовские военнослужащие на Яворивском полигоне готовятся отметить Христово Воскресение.

Военные капелланы армии Канады отец Ким и США Джош Бирд находятся на Львовщине вместе с американскими и канадскими военнослужащими. Поскольку те далеко от своих родных, то капелланы стараются создать для них как можно более теплую и особую атмосферу, чтобы облегчить печаль по дому во время праздников. Традиции Пасхи в Канаде и США очень похожи, говорят капелланы, обе страны отличаются мультикультурностью и толерантностью.

Смесь религий и культур создает особую атмосферу Пасхи

«На Пасху семьи вместе идут на богослужение в церковь. В этот день очень много верующих приходят в храмы, как и на Рождество. Особенностью празднования Пасхи в Канаде является мультикультурность и мультинациональность страны. То, что религия у нас есть очень индивидуальной, собственно, смесь религий и культур создает особую атмосферу Пасхи. В армии Канады есть капеллан-протестант, капеллан-римо-католик, капеллан-греко-католик, представитель мусульман и имам», ‒ говорит отец Ким.

краинское общество и религия очень тесно связаны между собой: даже в церкви можно увидеть портреты военнослужащих

Капеллан отметил, что Пасха в США и Канаде ‒ это семейный праздник, который очень любят дети, традиционно ищущие пасхальные яйца. Когда-то это были вареные куриные яйца, а теперь шоколадные. Однако для военнослужащих войск НАТО интересно познакомиться с украинскими пасхальными традициями, в частности их восхищают писанки. Поражает отца Кима и то, что многие люди во Львове посещают храмы.

«В Украине очень поддерживают и оберегают культуру, основанную на религии. Украинское общество и религия очень тесно связаны между собой: даже в церкви можно увидеть портреты военнослужащих», ‒ отметил отец Ким.

Пасха объединяет людей в вере

Представители НАТО побывали в гарнизонном храме Святых Петра и Павла, где установлены стенды с фотографиями погибших майдановцев и военнослужащих в зоне АТО. Настоятель этой церкви для военных отец Степан Сус говорит, что для Вооруженных сил Украины Пасха ‒ это еще и память о тех, кто защищает Украину на Донбассе. В эти дни бойцам ежедневно посылают паски и различные праздничные вкусности, чтобы военнослужащие почувствовали заботу и любовь людей. В эти предпасхальные дни и в праздник он снова будет с мыслями и молитвой за украинских бойцов.

Пасха ‒ это праздник победы Господа над смертью. Церковь ставит перед нами этот великий праздник ‒ Воскресение Господне ‒ как возможность еще раз утвердиться в вере, в частности в контексте войны, верить, что зло будет побеждено

«Пасха ‒ это праздник победы Господа над смертью, над злом, над всем тем, что не является характерным для человека. В контексте войны и всего того, что мы переживаем, постоянно молимся и верим в эту победу, то с Богом мы намного сильнее, способные победить всякое зло, которое сегодня желает уничтожить нашу страну, народ. Именно поэтому церковь ставит перед нами этот великий праздник ‒ Воскресение Господне ‒ как возможность еще раз утвердиться в вере, в частности в контексте войны, верить, что зло будет побеждено, но его можно победить только с добром и Божьей силой», ‒ отметил отец Степан Сус Радiо Свобода.

Несколько десятков иностранцев изучают украинский язык в Национальном университете во Львове. Среди них ‒ финка Эмма Лина. Она славянист. Ее муж ‒ украинец. И она четыре месяца изучает украинский язык. Впервые Пасху в этом году проведет во Львове и радуется, что верующие различных конфессий совместно будут величать Спасителя.

«Мы празднуем в украинских, финских, шведских традициях. Идем в церковь. Муж печет паски, с помощью луковой шелухи делаем пасхальные яйца. В Финляндии тоже красим яйца. Есть такое финское блюдо ‒ не паска, а паша из творога, изюма и орехов. То будем готовить», ‒ рассказала Эмма.

Эмма Лина побывала на мастер-классе по росписи писанок и писачком старательно выводила линии на яичной скорлупе. Эта писанка украсит ее дом на Пасху.