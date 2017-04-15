Уже 9 и 11 мая в Киеве состоятся первые полуфиналы песенного конкурса «Евровидение». 13 мая ‒ финал, где определят победителя среди 43 стран, рекордного количества участников за последние годы. Радiо Свобода выясняет подготовку города по ряду категорий: прозрачность закупок, график ремонтов, безопасность, вероятный «сухой закон» на время концерта. А также узнает, может ли Европейский вещательный союз ввести санкции в отношении Украины из-за отказа допустить российскую конкурсантку.

Расходы и тендеры

Еще в начале года планировалось, что «Евровидение» обойдется Украине в 656 миллионов гривен ‒ 456 миллионов гривен закладывали в государственный бюджет, еще 200 миллионов гривен планировали потратить из городского бюджета Киева. Однако в феврале часть организаторов сигнализировала, что бюджет «раздулся» до 856 миллионов ‒ заработанные на проведении деньги вложат в «Евровидение», а не потратят на нужды общественного вещания, как планировалось ранее.

856 миллионов гривен ‒ значительная сумма для украинских реалий. Согласно госбюджету на 2017 год, за эти деньги можно более двух лет содержать все библиотеки и музеи Украины или отремонтировать 20 Дворцов спорта.

Так на что тратятся 856 миллионов? Скажем, 35 миллионов из бюджета «Евровидения» потратят на аренду МВЦ. Оплата работы линейного продюсера ‒ 46 тысяч гривен. Мягкая мебель для конкурса ‒ 2,5 миллиона гривен. Концепция и дизайн логотипа ‒ 420 тысяч гривен.

В апреле объявлена финальная партия тендеров по закупке товаров и услуг для проведения. И организаторы предлагают малому бизнесу приобщаться.

Более 100 миллионов гривен из государственного бюджета было перечислено в качестве предоплаты исполнителям услуг

«На данный момент более 100 миллионов гривен из государственного бюджета было перечислено в качестве предоплаты исполнителям услуг, чтобы обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий. Было проведено более 90 тендерных переговорных процедур, заключено около 87 контрактов. Но тендеры еще не завершены, в апреле предприятия и компании еще могут принимать в них участие», ‒ отметила Анна Бычок, исполняющая обязанности председателя правления Национальной общественной телекомпании в комментарии «Эспрессо».

Абсолютное большинство закупок для «Евровидения» происходит через тендерную систему ProZorro, хотя закон этого не требует, говорит исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак.

«Есть, конечно, некоторые торги, в которых участвует по одному участнику. Их не более 5, по моей информации. Это из 100 процедур. В целом мы довольны», ‒ говорит Грицак в комментарии Радiо Свобода.

Организаторы объясняют: чтобы найти данные по тендерам, нужно ввести в поисковую строку 23152907 ‒ это код ЕГРПОУ «Общественного ТВ». Далее система покажет все тендеры «Евровидения», информацию о сроках завершения подачи заявок, дате проведения аукциона.

Могут предложения разрабатываться неделю, пять дней, два дня? Я не понимаю, как об этом можно говорить серьезным людям

Однако от команды, которая в феврале жаловалась на блокирование работы, поэтому ушла с «Евровидения», звучали сигналы о том, что проведение конкурса имеет ряд коррупционных рисков.

По словам бывшего ивент-менеджера Дениса Блощинского, сейчас он не следит за делами бывшей команды. Однако добавляет: для того, чтобы прозрачно организовать, скажем, корпоратив на тысячу человек, надо полтора-два месяца. А для такого масштабного шоу сроки возрастают в разы, если все делать по правилам, говорит он.

«Могут тендеры, могут предложения разрабатываться неделю, пять дней, два дня? Все это для меня вопрос риторический. Я не понимаю, как об этом можно говорить серьезным людям», ‒ говорит Блощинский в комментарии Радiо Свобода.

Депутат Евгений Рыбчинский также высказывал сомнения в прозрачности финансирования конкурса.

Безопасность и «сухой закон»

Ожидается, что в Киев на «Евровидение» приедут почти 20 тысяч туристов, еще 7-10 тысяч съедутся из разных украинских городов. Следить за конкурсом они смогут непосредственно в Международном выставочном центре и в ряде фан-зон в киевских парках и «Европейском городке» на Крещатике.

В Киеве уже установлены 4 тысячи камер, позволяющих наблюдать за транспортными соединениями, подъездами и подходами к локациям, сообщают в Киевсовете. А к маю количество увеличится до 8 тысяч. За правопорядком будут следить в усиленном режиме сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности.

И полицейские уже подготовили практические советы для избежания правонарушений во время проведения международного песенного конкурса.

Мы провели масштабные учения с отработкой более 15 задач по различным направлениям: как в аэропорту «Борисполь» во время прибытия официальных делегаций по вопросам их сопровождения

«С начала апреля мы провели масштабные учения с отработкой более 15 задач по различным направлениям: как в аэропорту «Борисполь» во время прибытия официальных делегаций по вопросам их сопровождения. Также мероприятий по безопасности в Международном выставочном центре, в «Еврогородке», во время официальных церемоний открытия. А также в непосредственных местах расположения ‒ более 12 гостиницах, где будут располагаться участники песенного конкурса и официальные делегации», ‒ сообщил начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Игорь Бабич.

И чтобы зрители «Евровидения-2017» не создавали проблем себе и другим, Национальная полиция предлагает столичной администрации установить «сухой закон». Иными словами, ограничить продажу пива, слабоалкогольных напитков и вин с 4 по 15 мая ‒ «на территории, прилегающей к «Еврогородку» (Крещатик), а с 8 по 15 мая ‒ «на территории, прилегающей к Международному выставочному центру».

Похоже, что таким образом правоохранители пытаются снять с себя ответственность, считает депутат Киевского горсовета Александр Пабат. Кроме того, эта идея правоохранителей противоречит закону, ведь коснется прав владельцев лицензий, говорит он.

Обычно на территориях проведения таких мероприятий и без того действуют правила: только слабоалкогольные напитки, скажем, в пластиковой таре, говорит депутат горсовета. Однако обращение Национальной полиции очень нечеткое ‒ непонятно, как далеко распространяется «прилегающая территория». Кроме того, когда Киев принимал «Евро-2012» ‒ подобных запретов не было, и все было хорошо организовано.

«Если мы уже столько денег потратили на то, чтобы подготовиться к «Евровидению», говорили, что 400 миллионов гривен тратим, а максимум 200 получим, то дайте хоть предпринимателям, которые располагаются рядом, заработать», ‒ говорит Пабат в комментарии Радiо Свобода.

Киевский городской совет должен отреагировать на обращение Национальной полиции, говорит Пабат. Однако времени остается мало ‒ следующее заседание запланировано на 20 апреля, и этого вопроса в повестке дня нет. В дальнейшем депутаты городского совета соберутся уже в начале мая, когда до «Евровидения» будут оставаться считанные дни. И еще может быть, что вопрос «сухого закона» внесут «с голоса» как срочный на ближайшем заседании, объясняет Пабат.

12 апреля 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00.

Участница из России

Отдельный вопрос ‒ запрет Украины на въезд участницы от России Юлии Самойловой, которая нарушила законодательство, посетив Крым. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз настаивает, что ради песенного конкурса, пусть и такого известного, правила нельзя менять. И что Россия имеет право предложить другого участника.

В условиях гибридной войны европейцам нужно объяснять, что Украина только выполняет собственное законодательство, говорит Николай Княжицкий, председатель комитета по вопросам культуры и духовности.

«Очевидно, что россияне объясняют совершенно противоположные вещи. И всегда есть много людей, которые до сих пор под давлением российской пропаганды и при определенной слабости нашей внешней политики (с точки зрения того, что происходит в российско-украинской войне) ‒ время мы проигрываем», ‒ говорит Княжицкий в комментарии Радiо Свобода.

И вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что решение о недопуске может иметь определенные последствия для государства.

Если после «Евровидения» возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию

«Считаю, что наша позиция будет воспринята членами союза. Если же после «Евровидения» возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию», ‒ сказал он.

Украинские организаторы постоянно на связи с Европейским вещательным союзом по этому вопросу, говорит исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак. И в ближайшее время от него должна прийти официальная позиция.

«Происходит переписка, консультации, телефонные переговоры. Я бы сейчас не обсуждал гипотетические варианты. Когда мы будем видеть официальную позицию Европейского вещательного союза, мы ее будем комментировать», ‒ резюмировал Грицак.

Россия категорически восприняла запрет со стороны Украины и обвиняет официальный Киев в политизации конкурса, поэтому и не будет участвовать. Об этом вечером в четверг, 13 апреля, сообщил на своем сайте Европейский вещательный союз.

Однако, несмотря на это, российская делегация забронировала номера в одной из киевских гостиниц на время проведения «Евровидения-2017».

«Да, на самом деле российская делегация все же сделала бронирование для своей делегации в одном из отелей. Бронирование пока не подтверждено оплатой, поскольку ситуация с российской делегацией не решена окончательно», ‒ сообщил менеджер по бронированию гостиниц и конференц-сервиса по Украине и СНГ ООО «ПИЛОТ» Артем Зарецкий сайту «Общественное вещание» 4 апреля.

Что думают украинцы о российской конкурсантке «Евровидения» | DW Ukrainian

​Конкурс «Евровидение-2017» состоится в Международном выставочном центре (МВЦ) возле станции метро «Левобережная». Полуфиналы ‒ 9 и 11 мая, финал ‒ 13 мая.

Уже известно, что фан-зоны будут размещены в парке Шевченко и Мариинском парке. «Еврогородок» разместится на Крещатике, «Евроклуб» ‒ в бизнес-центре «Парковый».

В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald с песней Time.