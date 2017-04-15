Готов ли мир к «военному решению» проблемы Северной Кореи?

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КНДР анонсировало скорое испытание новой баллистической ракеты, которую США считают возможной угрозой собственной безопасности. Позже Вашингтон отправил к берегам Северной Кореи ударную группу кораблей, в составе авианосца, ракетного крейсера и двух ракетных эсминцев. Ким Чен Ын предупредил, что в ответ на любую агрессию США, Пхеньян может ответить ядерным ударом.
Южная Корея разместила на своей территории американский зенитный комплекс ТХААД, против появления которого на полуострове выступали Россия и Китай.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании по обороне и безопасности в парламенте страны заявил, что необходимо подготовить комплекс защитных мер против возможной химической атаки со стороны КНДР. По мнению Абэ, Северная Корея вышла на новый уровень развития ракетно-ядерной программы.
Накануне президент Дональд Трамп встретился с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и проанонсировал программу экономического сдерживания КНДР:
В среду вечером власти Северной Кореи сообщили иностранным журналистам, аккредитованным в Пхеньяне, что рано утром их повезут на "большое и важное мероприятие".
Настолько важное, что запретили брать с собой телефоны. Оказалось, что журналистов привезли на открытие новой улицы в столице с личным участием лидера страны Ким Чен Ына. На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове новость о загадочном приглашении журналистов быстро попала в топы новостных лент.
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Может ли Дональд Трамп на самом деле добиться применения всех санкций, которые он пообещал и если да, что что будет делать КНДР, Тимур Олевский спросил у директора корейских программ Института экономики РАН, Георгия Толорая.
– В основном, речь идет о том, чтобы Китай отказался от поставок нефти.
– И покупки угля.
– Покупки Китай фактически сейчас более-менее заморозил. Правда, заморожены поставки государственных компаний, а частные компании все равно закупают. Может китайская сторона добавить запреты и на импорт частными компаниями. В этом случае действительно потери Северной Кореей экспортной выручки будут довольно значительными.
– А может Китай взять и перестать продавать продукты КНДР?
– Значительная часть этих продуктов идет по каналам частной серой торговли, полуконтрабанда. Так что совсем прекратить будет сложно, если только полностью заблокировать границу на протяжении полутора тысяч километров. Наверное, это все-таки уже такой экстрим, что вряд ли это может произойти, во всяком случае, быстро.
– То есть мы можем сказать, поправьте меня или нет, что введение экономических санкций против КНДР – это не совсем реализуемая вещь, мягко говоря.
Северокорейцы даже под самыми жесткими санкциями все равно вряд ли поддадутся увещеваниям, чтобы отказаться от ядерного оружия
– Это труднореализуемая вещь и, к тому же, дело в том, что северокорейцы даже под самыми жесткими санкциями все равно вряд ли изменят, как говорится, свое поведение, вряд ли поддадутся увещеваниям и уговорам на эту тему, чтобы отказаться от ядерного оружия.
– Значит ли это, что может быть какое-то военное решение той большой проблемы, о которой говорит американский президент, или это тоже невозможно?
– По-моему, то, что сейчас происходит, это больше блеф, это запугивание, это попытка выкрутить руки, в первую очередь, Китаю, чтобы Китай озаботился этой проблемой, и во избежание войны у себя на границах, принял какие-то меры в отношении Северной Кореи.
– Занимайтесь своими союзниками сами, говорит Дональд Трамп Китаю, я правильно вас понимаю? А что это за большая сделка может быть, в обмен на что Китай может этим заняться?
– Китай может этим заняться в обмен, во-первых, на какие-то преференции торгового характера и, еще раз повторяю, чтобы просто избежать реального конфликта у себя на границах. Блеф имеет ту особенность, что не всегда можно остановиться вовремя, и случайно или намеренно может начаться конфликт, в котором никому мало не покажется – и американским союзникам, Японии и Корее, и, разумеется, Северной Корее, ну и Китаю тоже, и России тоже показать. У них в принципе нервы крепкие, они, конечно, будут терпеть до последнего. Я сегодня увидел, даже не знаю, возможно, это все-таки "утка", что китайцы сами же пригрозили бомбить северокорейские ядерные объекты, если КНДР пересечет некую нижнюю линию.
Корейская народно-демократическая республика, с населением 25 миллионов человек обладает четвертой по численности армией мира. Каков военный арсенал одной из самых закрытых стран – справка НВ
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Как новые экономические санкции, на которых настаивает США, могут повлиять на КНДР, Тимур Олевский узнал у заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова.
– Я думаю, что никак не может повлиять. Все, из того, что вы перечислили, уже неоднократно пробовалось, и не только США, но и другими странами, от отношений с которыми Северная Корея зависит в большей степени, например, Япония, которая практически полностью закрыла все каналы торговли с Северной Кореей, прекратила все банковские переводы. Хочу заметить, что в Японии находится довольно большая и богатая северокорейская община, связанная с родственниками в Северной Корее, и переводы оттуда составляли большую часть валютных поступлений в Северную Корею.
– И режим не сдался.
– И режим не сдался. И то же самое можно сказать про Китай. Китай, насколько я знаю, уже прекратил импорт угля из Северной Кореи.
– Это важно для Северной Кореи?
– Безусловно, это практически один из крупнейших источников валюты.
– И даже в этом случае не изменит свою риторику Ким Чен Ын и не откажется от испытаний?
Если бы Китай действительно занял жесткую позицию и объявил действительно полную блокаду, перекрыл границы с Северной Кореей, то КНДР не просуществовала бы и нескольких месяцев
– Только у Китая есть рычаги воздействия на Север. Если бы Китай действительно занял жесткую позицию и объявил действительно полную блокаду, перекрыл границы с Северной Кореей, то КНДР не просуществовала бы и нескольких месяцев, потому что практически крупнейший поставщик продовольствия в Северную Корею и без связей с Китаем экономических КНДР существовать, безусловно, не может.
– Тогда вопрос: это странное объявление о некой очень выгодной сделке, которую Дональд Трамп проанонсировал после разговора с Си Цзиньпином, означает ли это, что Китай сделает то, что вы говорите, или нет?
– Конечно же, нет, Китай не заинтересован в падении северокорейского режима. Для Китая КНДР – это буфер, это крупнейшее государство-союзник, один из немногих союзников в Азии.
– С четвертой по численности армией мира. Вы верите в хоть какой-то военный вариант развития событий в ближайшее время?
– Нет, я не верю. Безусловно, любые попытки нанести превентивный удар по Северной Корее вызовут ответную реакцию, удар по Сеулу…
– К этому никто не готов?
– Да, это будет совершенно неприемлемый ущерб для Запада, для США, безусловно, для Южной Кореи, для союзников США в Азии. То есть никто пока еще не готов к этому сценарию.
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