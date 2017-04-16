Трамп: терроризм – главный враг свободы вероисповедания

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране. Он напомнил, что на этой неделе иудеи и христиане отмечают главные религиозные праздники.

«Иудейские семьи в нашей стране и во всем мире празднуют Пейсах и вспоминают историю о том, как Господь освободил евреев, историю Исхода и историю свободы, – сказал президент. – Это история невероятных людей, которые смогли освободиться от угнетения и возродить веру в человечество».

Это святой день почитания и молитвы. В это священное время наши граждане своей верой поддерживают дух нашей страны

Глава Белого дома заявил, что несмотря на «продолжавшиеся в течении столетий» преследования, евреи смогли не только сохранить свою идентичность, но внести огромный вклад в развитие цивилизации.

«Сейчас памятником их веры и стойкости служит государство Израиль», – особо подчеркнул Дональд Трамп.

Одновременно Светлый праздник Христова Воскресения празднуют христиане.

«Это святой день почитания и молитвы, – сказал президент США. – В это священное время наши граждане своей верой поддерживают дух нашей страны».

Дональд Трамп заявил, что с момента своего основания Америка поддерживала свободу вероисповедания. Именно поэтому, по словам президента США, первые переселенцы обосновались на этом континенте, и именно это право отстаивали в течении столетий «наши самые храбрые защитники».

Глава Белого дома считает, что главной угрозой свободе вероисповедания сегодня является терроризм.

Мы молимся за выдержку и мудрость, которая позволит нам создать лучшее будущее вместе с хорошими людьми всех религий

«В Вербное воскресенье, когда христиане по всему миру праздновали начало Святой Недели, «Исламское государство» убило 45 человек и ранило более 100 в двух христианских церквях в Египте», – сообщил Дональд Трамп.

Он заявил, что американцы не только осуждают «эти варварские атаки», и скорбят вместе с близкими жертв теракта.

Я хочу, чтобы вы знали: этот Белый дом борется за ва

«Мы молимся за выдержку и мудрость, которая позволит нам создать лучшее будущее вместе с хорошими людьми всех религий – христианами, мусульманами, иудеями и индуистами – когда можно будет следовать зову своего сердца и молиться в соответствии с требованиями своей совести», – сказал президент США.

Он также сообщил, что должен передать «специальное послание» американцам, переживающим трудные времена.

«Я хочу, чтобы вы знали: этот Белый дом борется за вас. Мы боремся за каждого американца, который чувствует себя брошенным. Мы боремся за то, чтобы каждый гражданин имел право наслаждаться миром и безопасностью», – подчеркнул президент США.

В Египте в Вербное воскресенье 9 апреля два христианских храма подверглись нападениям. Сначала произошел взрыв в церкви города Танта, а уже через несколько часов второй взрыв прогремел в коптской церкви Александрии. Общее количество жертв этих нападений достигло 36 человек. Христианская церковь в Египте официально называется коптской. Христиане составляют около 10 процентов населения страны и неоднократно мишенью исламских экстремистов.