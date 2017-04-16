«Дальневосточный гектар»: чужая земля в поселках

Вот уже несколько месяцев в России реализуется госпрограмма "Дальневосточный гектар", по которой землю на Дальнем Востоке может бесплатно получить любой желающий. По закону, каждый гражданин России, в том числе зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеет право на приобретение участка, но он должен быть расположен не менее чем в 10 км от населенных пунктов с численностью населения в 50 тыс. человек или не менее 20 км от населенных пунктов, в которых проживает 300 тыс. человек.

В Приморье свой гектар мог получить любой житель России, просто оставив отметку на сайте проекта. Когда же участки были нарезаны, оказались, что они "наложились" на уже существующие деревни, в которых живут люди.

В одном только Надеждинском районе Приморского края около 100 человек заявили, что их участки были отданы другим людям. А в селе Раздольное под "гектар" отошли не только участки с домами, еще пастбища, колодец, дорога и даже храм.

Я 1 марта провожу межевание и выясняется, что человек, который подал на гектар, сделал это на три-четыре дня раньше

​Людмила Резванец из-за закона о "дальневосточном гектаре" лишилась земли в селе Тимофеевка, на которой выросла, и которую получила в наследство от родителей. В феврале знакомый случайно увидел на кадастровой карте проекта, что один из занятых участков – это ее земля.

"Проверила все документы, все в порядке, но не было межевания, – рассказывает Людмила. – Я 1 марта провожу межевание и выясняется, что человек, который подал на гектар, сделал это на три-четыре дня раньше".

Сейчас, говорит Людмила, у нее выход один: судиться за родной участок. Людмила говорит, что когда оформляла наследство, ее не предупредили, что межевание (определение границ участка) нужно проводить заново, несмотря на то, что в 90-х годах это уже сделали ее родители.

В селе, где она живет, нет ни одного двора, которого бы не коснулся "гектар". Выходит, что Тимофеевку поделили на участки "поверх" жилых домов и огородов.

"Я уже почти 30 лет на этой земле пашу и удобряю все, но государство решило отдать привилегию "гектару", несмотря на законы, и то, что мы тут живем, питаемся с огорода", – говорит один из жителей поселка.

В районной администрации объясняют, что наложение произошло из-за того, что жители села вовремя не провели межевание земель. По их словам, с 90-х годов правила межевания действительно изменились, и новая федеральная электронная база участки жителей Тимофеевки просто "не видит". Поэтому и отдала их под "гектар" как пустые.

Это упущение самого гражданина, самого собственника участка, что он не подал данные о себе к нам

"Это упущение самого гражданина, самого собственника участка, что он не подал данные о себе к нам, – говорит Любовь Наполова, начальник отдела муниципального имущества администрации Надеждинского района. – Мы вносим сейчас эти участки в систему сбора данных, но гражданину нельзя тоже сидеть дома. Нужно вызывать кадастровых инженеров, межевать, уточнять границы и вносить информацию в государственный кадастр недвижимости".

Вызывать кадастровых инженеров люди при этом должны сами, за свой счет. Местные чиновники лишь готовы посоветовать им обратиться в определенные "неплохие" компании.

"Кто-то больше предлагает кто-то меньше, на сходах мы предлагали одну кампанию, которая будет покрывать весь населенный пункт, и это будет меньше стоить, чем обращаться в какую-то фирму. Если объединиться каким-то поселком, это будет дешевле", – уверяет Андрей Губарев, глава администрации Надеждинского района.

Столько заброшенных сейчас земель! Почему туда не идут? Потому что надо делать туда дорогу, тянуть электричество

Чиновники уверяют: обо всем этом они говорили местным с июля прошлого года. Но жители говорят: никто их о новых правилах межевания не предупреждал. Они уверены, что власти умолчали об этом специально, именно для того, чтобы отдать под "гектар" земли не в глуши, а ближе к коммуникациям.

"Столько заброшенных сейчас земель! Почему туда не идут? Потому что надо делать туда дорогу, тянуть электричество. И он предлагает дать 7 миллионов только за место. Понятно, кто тут будет строиться", – уверен житель села Раздольное Анатолий Потутин.

Люди не понимают, почему в новую систему чиновники не загрузили старые данные. Районные чиновники в свою очередь обещают помочь людям в оформлении бумаг и с судами за землю, если они понадобятся. Но жители сел им не верят. Говорят, закон о "гектаре" разрушил их жизни.

"Вот они взяли, отрапортовали что сегодня 20 гектаров раздали, а за каждым гектаром – боль человеческая", – говорит житель села Юрий Успангалиев.