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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Открытие парада тюльпанов, снос рынка, встреча «Поезда Победы»​, митинг в советский День космонавтики, итальянские пальмы в Ялте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные и забавные фотографии из Крыма, сделанные с 10 по 16 апреля.
Крымский парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду, 10 апреля
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Крымский парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду, 10 апреля

В Симферополе 11 апреля крымские власти начали демонтаж торговых объектов на мини-рынке в районе улицы Козлова
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В Симферополе 11 апреля крымские власти начали демонтаж торговых объектов на мини-рынке в районе улицы Козлова

В Керчи 11 апреля, в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения города, состоялось прибытие на железнодорожный вокзал &laquo;Поезда Победы&raquo;
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В Керчи 11 апреля, в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения города, состоялось прибытие на железнодорожный вокзал «Поезда Победы»

В Севастополе 12 апреля представители местной организации российской партии КПРФ провели митинг, посвященный советскому Дню космонавтики.
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В Севастополе 12 апреля представители местной организации российской партии КПРФ провели митинг, посвященный советскому Дню космонавтики.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко 12 апреля посадил на пальмовой аллее городской набережной свое персональное дерево. Пальму он заказал в Италии на собственные средства
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Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко 12 апреля посадил на пальмовой аллее городской набережной свое персональное дерево. Пальму он заказал в Италии на собственные средства

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата провел 16 апреля пасхальное богослужение в Симферополе
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Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата провел 16 апреля пасхальное богослужение в Симферополе

Херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали 16 апреля в Крымскую епархию УПЦ КП &laquo;благодатный огонь&raquo;, привезенный из Иерусалима.
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Херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали 16 апреля в Крымскую епархию УПЦ КП «благодатный огонь», привезенный из Иерусалима.

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