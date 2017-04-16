Открытие парада тюльпанов, снос рынка, встреча «Поезда Победы»​, митинг в советский День космонавтики, итальянские пальмы в Ялте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные и забавные фотографии из Крыма, сделанные с 10 по 16 апреля.