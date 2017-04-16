Открытие парада тюльпанов, снос рынка, встреча «Поезда Победы», митинг в советский День космонавтики, итальянские пальмы в Ялте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные и забавные фотографии из Крыма, сделанные с 10 по 16 апреля.
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Крымский парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду, 10 апреля
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В Симферополе 11 апреля крымские власти начали демонтаж торговых объектов на мини-рынке в районе улицы Козлова
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В Керчи 11 апреля, в рамках мероприятий, посвященных Дню освобождения города, состоялось прибытие на железнодорожный вокзал «Поезда Победы»
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В Севастополе 12 апреля представители местной организации российской партии КПРФ провели митинг, посвященный советскому Дню космонавтики.
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Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко 12 апреля посадил на пальмовой аллее городской набережной свое персональное дерево. Пальму он заказал в Италии на собственные средства
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Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата провел 16 апреля пасхальное богослужение в Симферополе
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Херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали 16 апреля в Крымскую епархию УПЦ КП «благодатный огонь», привезенный из Иерусалима.