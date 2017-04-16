Честно признаюсь: в свете нашумевшего расследования Фонда борьбы с коррупцией, а также последовавших за ним антикоррупционных митингов фигура бессменного председателя правительства Российской Федерации заиграла для меня новыми красками.

Как я до недавнего времени относился к Дмитрию Медведеву? С высоты собственной гражданской позиции – с печалью, по-другому и не скажешь. Был у нас "президент Медведев", который года два подряд инициировал вокруг себя кипучую деятельность, изо всех сил давая понять, что именно с таким человеком страна должна шагать в только что начавшийся XXI век. Интернет, гаджеты, блоги; выстраивание образа главы государства как близкого к народу чиновника, через всемирную паутину доступного для каждого. Честь по чести скажу: в 2008-2010 годах выглядело это не слишком убедительно, но надежду дарило. Сам молодой президент, казалось, еще не полностью сориентировался в своем диалоге с гражданским обществом; общество поглядывало на подобное с немалой степенью недоверия. Не верили мы до конца, что Дмитрий Анатольевич – фигура самостоятельная, и в стране, хотя бы частично, но всерьез сменилась власть. Время должно было показать.

Оно и показало. Начиная как раз с десятого года, насколько я помню, в Рунете постепенно начали расползаться шутки на тему "Владимир Владимирович снова хочет на галеры". Чем ближе становилась дата президентских выборов, тем больше Путин становился похож на строгого папу; тем сильнее усыхал Медведев в роли главы государства. Когда мы наконец узнали о том, что президент Медведев не хочет более оставаться в своем кресле еще на один срок, как гром среди ясного неба это, конечно, не прозвучало. Многие россияне облегченно вздохнули: ну наконец-то все встало на свои места; другая, меньшая часть, получила подтверждение своим давно назревшим подозрениям: "Примерно такого и ждали".

Гораздо более интересным казался вопрос о том, как долго плюшевый экс-президент продержится в кресле председателя правительства. Год, полтора? Ну точно не больше, зачем Путину "отработанная фигура"? Разве мало у вновь ставшего президентом президента других "своих" людей на место второго человека в государстве?

Губительная формула: "Наше будущее – в нашем прошлом". А прошлое у нас известно какое: все сидят смирно, и хорошо еще, если по домам

Но не тут то было. Дмитрий Анатольевич в новом качестве оказался удивительно устойчив. Мало того, за прошедшие пять лет он сильно заматерел, практически слившись по цвету и запаху с "исконным" путинским истеблишментом. Медведев обзавелся всеми характерными признаками чиновного бонзы высшего ранга. Ровно под свой статус: нагловатость, вальяжность, неявное хамство, крайняя раздражительность по поводу любой критики. Среди прочего, Медведев играет роль фильтра, призванного не пропускать критику власти в сторону Путина. Многие непопулярные законы подписывает именно его рука, и "бесцензурные" российские СМИ выходят под заголовками типа "Да что же это такое творится?!"

Право слово; да ничего такого. Медведеву, можно сказать, повезло. Давно понятно, что в Кремле очень своеобразно воспринимают термин "модернизация": информационный век должен как-то уживаться с постсоветским наследием. Путинское правление ясно дает понять: консерватизм – это все, что власть готова предложить гражданам. Губительная формула: "Наше будущее – в нашем прошлом". А прошлое у нас известно какое: все сидят смирно, и хорошо еще, если по домам. Власть перестала скрывать свое отрицательное отношение к интернету, "расхристанная квазисвобода" (определение Путина) в сети теперь и вовсе недопустима. Как тут опять не вспомнить любителя мобильных гаджетов Дмитрия Анатольевича; почувствовав новую политическую конъюнктуру, он немедля интернет разлюбил.

В рассуждениях чиновников путинской администрации угадывается образ будущего – как они себе его представляют. На недавнем Медиафоруме ОНФ Путин вполне похвалил "Великий китайский файрвол". А завтра так же похвалит и северокорейский "внутренний интернет". Путин похвалит, а Медведев подхватит. Оставим сайтов двести, разве мало? В такую сеть никакой враг не пролезет; ни внешний, ни внутренний. И уж тем более не разместишь в таком интернете информацию о гигантском поместье премьер-министра за шестиметровым забором.

Сергей Богданов, журналист и блогер

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