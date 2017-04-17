Крымское прожектерство Фийона

Специально для Крым.Реалии

Аннексированный Россией Крым изначально был проблемой общеевропейского масштаба, хотя кремлевская пропаганда пыталась преподнести «референдум» как реакцию крымчан на Евромайдан. Известным европейским политикам нередко приходится отвечать на вопрос «чей Крым?». Большая часть признает полуостров украинской территорией, обвиняя Москву в агрессии и нарушении международного права. Русофилы в явном меньшинстве. Наиболее осторожные из них вынуждены маскировать свою позицию под разные «мирные планы».

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, известный лояльными высказываниями о политике Кремля, полагает, что решить крымскую проблему можно на международной конференции под эгидой ООН. В ходе интервью политику был задан вопрос: должен ли Париж признать аннексию Крыма или же продолжить давление на Россию, чтобы она покинула полуостров. Фийон отверг оба варианта, предложив третий.

«Надо провести международную конференцию под эгидой ООН с тем, чтобы найти решение ситуации с Крымом, которое будет соответствовать международному праву. Для такой страны, как Франция, признать одностороннее присоединение Крыма к России будет вопиющим нарушением международного права. Продолжать же считать, что у России нет никаких причин для присутствия в Крыму, в то время как большинство населения там – русское, означает попрать другой основополагающий принцип – право народов на самоопределение. Так что оба эти решения – тупиковые, и единственное решение, которое я бы поддержал, – это международные переговоры под эгидой ООН, для того чтобы найти решение по крымскому вопросу», – заявил Фийон.

Вопиющее нарушение Кремлем норм международного права стало фактором внутренней политики стран-членов ЕС

Тема аннексированного Крыма – один из самых болезненных вопросов европейской политики. Вопиющее нарушение Кремлем норм международного права стало фактором внутренней политики стран-членов ЕС. Особенно это заметно во Франции, где в конце апреля должен стартовать первый тур выборов президента. Пока открыто на сторону Кремля перешла только кандидат от националистов Марин Ле Пен. Она заверила, что в случае победы признает аннексированный полуостров частью России. Ле Пен полагает, что принадлежность Крыма к Украине «была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским». Европейские журналисты выяснили, что политик получила от России кредит в 9 млн евро за поддержку политики президента Владимира Путина. Для российского руководства такие суммы – сущие «копейки».

Инициатива Фийона лишена политической и правовой логики. С одной стороны, он не хочет заранее ссориться с Москвой. С другой, на фоне политических скандалов в Вашингтоне и систематических утечек о связи Ле Пен с российскими властями кандидат от «Республиканцев» опасается заработать имидж «агента Кремля». Практика последних месяцев свидетельствует, что публичная дружба с Путиным может негативно отразиться на политической карьере. Дабы сохранить некий нейтралитет, Фийон предложил «международную конференцию», осознавая, что такой вариант нельзя реализовать на практике.

Во-первых, право на самоопределение не распространяется на мифический «народ Крыма». Указанный тезис российской пропаганды разоблачали множество раз, поэтому подробно останавливаться на нем не будем. Напомним лишь, что русский народ уже самоопределился в рамках Российской Федерации; крымчане, считавшие себя россиянами, имели все возможности перебраться на историческую родину в индивидуальном порядке. Законы Украины не наделяли крымский парламент полномочиями на провозглашение «независимости» с последующим переходом в состав другого государства. Равно как в России до сих пор не денонсированы межгосударственные соглашения, признающие территориальную целостность Украины.

«Умиротворение» Москвы посредством проведения некой «конференции» по Крыму будет означать полную ревизию системы международного права

Во-вторых, ООН не располагает конкретными механизмами по легализации агрессивных действий Кремля. Инициатива Фийона в этой части полностью противоречит сути Организации Объединенных Наций. Принцип нерушимости границ – базовый элемент международного права, означающий что одно государство не может силой отторгнуть часть территории другого. Именно это произошло на полуострове весной 2014 года. «Умиротворение» Москвы посредством проведения некой «конференции» по Крыму будет означать полную ревизию системы международного права. Московские «хотелки» не могут быть основанием для столь беспрецедентных шагов, и Франсуа Фийон это отчетливо понимает.

«Международная конференция» – такая же политическая фантазия, как и предложения сделать Крым «самоопределившейся территорией», при которых Россия формально покидает полуостров, но республика при этом не возвращается в состав Украины. По сути кандидат в президенты Франции предложил оставить территорию под контролем Москвы, но в завуалированной форме. Фийон с таким же успехом мог поддержать идею сдачи Крыма в «долгосрочную аренду» или «повторного референдума» под дулами российских автоматов.

Хотя сам факт того, что союзники Владимира Путина вынуждены маскироваться под «миротворцев», в очередной раз указывает на полный провал кремлевской дипломатии. Ведь в ходе «референдума» Москва убеждала своих сторонников в Крыму, что Европа «все равно признает» его итоги. Прошло три года, но ситуация не изменилась. Записные русофилы готовы открыто признать полуостров российским только при условии предоплаты.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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