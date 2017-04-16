Сегодня в Турции голосуют за или против поправок в Конституцию, которые изменят систему правления в стране. Парламентская республика может стать президентской. Сторонники главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана призывают избирателей "изменить ход истории", в то время как оппозиция убеждает отказаться от реформы, чтобы не допустить полной централизации власти.

В Турции проходит конституционный референдум, по результатам которого будет решено, получит ли действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган новые полномочия. Гражданам предложат проголосовать за или против 18 поправок в Конституцию, которые предусматривают переход страны от парламентской к президентской республике. Реформа приведет к самым масштабным изменениям в управлении Турцией за последние 100 лет.

На данный момент сообщений о массовых нарушениях нет – как шутят избиратели в соцсетях, пока "кот не забрался в трансформаторную будку", намекая на инцидент в 2014 году. Тогда в Анкаре во время муниципальных выборов неожиданно отключили свет, после чего проигрывающая Партия справедливости и развития неожиданно набрала большинство. Тогда власти объяснили блэкаут котом, который застрял в трансформаторе.

В случае если большинство голосующих скажут "да" новой Конституции, президент будет не только главой государства, но и главой исполнительной власти. Должность премьер-министра упразднят, вместо него президент будет сам назначать вице-президентов. Кроме того, он сможет своим решением увольнять министров, будет самостоятельно объявлять чрезвычайное положение и назначать высших чиновников. Наконец, срок президентства увеличивается с четырех до пяти лет, занимать эту должность можно будет два срока подряд. Принятые изменения могут вступить в силу в 2019 году одновременно с новыми президентскими выборами, что даст возможность Эрдогану, если он снова победит, остаться на своем посту до 2029 года.

Несмотря на официальный запрет публиковать любые агитационные материалы в день голосования, турецкие СМИ сегодня вышли с мотивирующими заголовками на первых полосах. Так, проправительственные газеты опубликовали на первой странице фотографии Эрдогана, сопроводив их призывами идти на избирательные участки ради "сильной Турции" и "одного народа, одной Родины и одного флага". Некоторые издания практически открытым текстом призвали поддержать реформы – "Да! Теперь свое слово скажет народ". Оппозиционные СМИ, которые в последнее время подвергаются особенному давлению в Турции, в основном были лаконичны. Большинство из них вышло с нейтральными заголовками вроде "Пришло время сказать свое слово народу". Более явно свою позицию обозначила оппозиционная газета Cumhuriyet, материал на первой полосе был назван "Голосование за Республику", подразумевая парламентскую систему правления, созданную Мустафой Кемалем Ататюрком.

Между тем, основная полемика в СМИ развернулась накануне голосования. На страницах оппозиционных и проправительственных изданий журналисты приводили доводы как в пользу реформ, так и против. Например, журналист Юсуф Каплан в проправительственной газете Yeni Şafak сделал упор на империалистические амбиции читателей. Он утверждал, что после того, как была уничтожена Османская империя, в регионе, где находится Турция, "наступил ад". Каплан предлагал читателям сказать на референдуме "да", чтобы Турция смогла "сделать шаг в сторону будущего и независимости", чтобы остановить "колонизацию" Запада, для которого мусульмане стали настоящим кошмаром. Публицист предлагал своим согражданам взять судьбу страны в свои руки и "изменить историю". "Эта страна больше не будет получать приказы из Тель-Авива, Вашингтона, Брюсселя и Лондона", – обещал он. Писатель и журналист Энгин Ардыч в своей колонке в газете Sabah обвинил оппозицию в том, что, выступая против новых поправок в Конституцию, противники властей создают иллюзию того, что демократия под угрозой и в Турции может начаться внутренний конфликт.

В ответ оппозиционные журналисты обрушились с резкой критикой централизации власти, к которой приведет переход к президентской республике. Известный турецкий публицист Угур Дюндар в своем материале в оппозиционной газете Sözcü отмечает, что после реформы конституционного государства больше не будет. Президент и правящая партия ПСР будут назначать членов Верховного совета судей и прокуроров, а также судей Конституционного суда. Кроме того, лазейки в новой Конституции дадут Эрдогану возможность на самом деле быть у власти три срока – до 2035 года. Наконец, противники реформы убеждены, что ее проведение приведет к территориальному разделению Турции на отдельные регионы с собственным управлением – в первую очередь, на отделение той части страны, где живут курды. Журналист Сонер Ялчын, известный своими расследованиями, убежден, что за референдумом и масштабной централизацией власти, когда президент будет практически "назначать всех", скрывается "большая игра", в результате которой Турция потеряет свои территории.

Аналогичные аргументы приводились в агитационных материалах, которые сторонники и противники изменений в Конституции распространяли накануне референдума. В соцсетях избиратели отмечали, что в официальных листовках ПСР не было объяснений, почему нужны поправки в Конституцию, – только обещание великого будущего Турции. В оппозиционных материалах, наоборот, приводились подробные объяснения, почему реформа будет пагубной для страны. При этом, как сообщали некоторые пользователи, представители городских муниципалитетов зачастую боролись с уличной агитацией "против", срывая оппозиционные плакаты и оставляя те, на которых содержались призывы проголосовать за.

Помимо приемов агитации и результата голосования жителей Турции также беспокоит, что произойдет сразу по завершении референдума. Так, некоторые из избирателей опасаются, что голосование 17 апреля может обернуться беспорядками и даже кровопролитием. Как отмечают пользователи соцсетей, такой сценарий вероятен как при отрицательных результатах референдума, так и при положительных. В первом случае жители страны опасаются бунта сторонников Эрдогана, которые, по мнению некоторых, могут начать ликвидацию самых известных оппозиционеров. В то же время есть и те, кто опасается, что если большинство проголосует за изменения в Конституции, то оппозиционеры – в первую очередь "кемалисты" (сторонники принципов Кемаля Ататюрка), выйдут на улицы и устроят массовые протесты, которые, в свою очередь, будут жестко подавлять власти. Те, кто опасается беспорядков, заранее сняли со счетов деньги, закупили продукты и, проголосовав с утра, покидают города. Таким образом они рассчитывают обезопасить себя и своих близких.

Как отмечают в соцсетях, накануне голосования правительство и оппозиция шли практически "ноздря в ноздрю": по данным независимых социологических опросов, тех, кто собирался сказать "нет" реформам Эрдогана, насчитывалось чуть более 50% (от 51 до 53). Именно поэтому для Эрдогана так важна была зарубежная кампания среди жителей Турции, которые живут в Европе. Их поддержка может принести ему необходимые для победы 3% (голосование на этих участках прошло еще 9 апреля, результаты будут объявлены вместе с общенациональными).