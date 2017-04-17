Радио Свобода 16 апреля сняло поселок Шадал-Базар, расположенный вблизи системы пещер и туннелей, которую использовала экстремистская группировка «Исламское государство». По этой местности 13 апреля США нанесли удар «Матерью всех бомб». Поселок, до бомбардировки контролируемый боевиками, освобожден афганскими военными. Афганские чиновники заявляют, что вследствие применения военными США бомбы, погибло 94 боевика. Внимание: видео содержит кадры, которые могут шокировать. (Видео Радио Свободный Афганистан – афганская служба Радио Свобода)