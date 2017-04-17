Гражданские активисты в Москве вышли с пикетами на Манежную площадь с требованием расследовать нарушение прав геев в Чечне. 1 апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в «нетрадиционной сексуальной ориентации». Редакции известны имена как минимум троих погибших. Власти Чечни назвали публикацию клеветой и пообещали «возмездия подстрекателям», а муфтий Чечни заявил, что журналистов ждет «кара Аллаха». Союз журналистов Москвы призвал власти и правоохранительные органы пресечь давление на издание. Совет по правам человека при президенте России потребовал от Следственного комитета возбудить уголовные дела в связи с угрозами журналистам «Новой газеты» в Чечне.