Если прежде критики Дональда Трампа писали о несбыточности прожектов 45-го главы америкаснкого государства, то теперь их любимое занятие – указывать на его флип-флопы, то есть на диаметральное изменение позиций. Например, в августе–сентябре 2013 года Трамп в своем Тwitter призывал Барака Обаму ни в коем случае не встревать в сирийский конфликт и одновременно издевался над «красной линией», не возымевшей никаких последствий. А теперь сам встрял и очень гордится этим.

«Мне нравится думать о себе, что я очень гибкий человек, - сказал Трамп недавно. – Я не обязан идти одним-единственным путем, и если мир меняется, я делаю то же самое, а сам не меняюсь».

Он забыл, как клеймил своего предшественника за обещание Владимиру Путину проявить гибкость после выборов 2012 года и хвалил его соперника Митта Ромни, который заявил: «Уж от меня-то Путин не дождется гибкости. От меня он увидит после выборов твердость».

Бывают ситуации, когда нужна твердость, но бывает необходима и гибкость. И, конечно, плох тот лидер, который не меняется вместе с миром

Это спор тупоконечников с остроконечниками. Бывают ситуации, когда нужна твердость, но бывает необходима и гибкость. И, конечно, плох тот лидер, который не меняется вместе с миром. Самые яркие примеры в американской истории – Вудро Вильсон и Франклин Делано Рувельт. Первый вел в 1916 году кампанию за переизбрание на второй срок под слоганом «Он удержал нас от войны». Менее чем через месяц после начала второго срока Вильсона США вступили в европейскую войну. Второй, Рузвельт, в ходе кампании 1940 года обещал американцам: «Ваших парней не пошлют ни на какую иностранную войну». Но после Перл-Харбора вступление в мировую войну стало для США императивом.

В случае с Трампом тревожит не изменение позиции, а легковесность решений. Он говорил, что знает об «Исламском Государстве» больше, чем знают все генералы, вместе взятые. Что у него есть план разгрома «Исламского Государства», но он его не расскажет, чтобы застать врага врасплох. Что после вступления в должность он прикажет генералам в 30-дневный срок представить план «основательного и быстрого» уничтожения ИГИЛ, причем это будут «другие генералы», подобные знаменитым Джорджу Паттону и Дугласу Макартуру, которые «вертятся в гробах», наблюдая безуспешную войну с терроризмом.

Если Госдеп недофинансируется, я должен закупать больше боеприпасов

В итоге, новый президент США окружил себя генералами, которые и составили костяк команды по национальной безопасности. О гражданском контроле над силовыми ведомствами речи уже нет. Генерал Джон Келли занимает пост министра внутренней безопасности. Для того, чтобы утвердить в должности министра обороны Джеймса Мэттиса, Конгрессу потребовалось принять специальную поправку к закону 1947 года, разрешающую подобные назначения только после семи лет отставки. Советником президента по национальной безопасности стал генерал Герберт Макмастер, вернувший в состав комитета старших должностных лиц Совета национальной безопасности начальника Объединенного штаба генерала Джозефа Данфорда. Эта четверка и принимала решение о ракетном залпе по Сирии.

Генералы, конечно, бывают разные. Например, в январе, еще в переходный период, 176 отставных офицеров, в том числе 33 генерала и адмирала, обратились к избранному президенту с призывом воздержаться от возвращения пыток в арсенал борьбы с терроризмом: помимо того, что пытки противоречат американским ценностям, они еще и «контрпродуктивны». В феврале 120 отставных генералов и адмиралов написали письмо лидерам Конгресса, убеждая их отказаться от существенного сокращения финансирования Государственного департамента, предусмотренного бюджетным проектом Трампа. Единственное ведомство, бюджет которого увеличивается в соответствии с этим проектом, - Пентагон. Авторы письма цитируют генерала Джеймса Мэттиса, который когда-то сказал: «Если Госдеп недофинансируется, я должен закупать больше боеприпасов».

Но сегодня что-то не слышно, чтобы министр Мэттис выражал желание поделиться с Государственным департаментом прибавкой в 54 миллиарда долларов. Читает ли он по-прежнему труды Марка Аврелия, с которым прежде не расставался и на поле боя, тоже не сообщается. Зато в связи с высоким спросом новым изданием вышла книга генерала Макмастера «Забвение долга», в которой он доказывает, что генералы проиграли Вьетнамскую войну потому, что слишком охотно подчинялись президенту-пацифисту. «Война во Вьетнаме, - считает Макмастер, - была проиграна не на полях сражений, а на первых полосах New York Times и в студенческих кампусах». Вот и теперь студенты и журналисты воду мутят.

Владимир Абаринов, вашингтонский журналист и политический обозреватель

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