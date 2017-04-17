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Политика

Крым в иноСМИ: Россия покидает Евровидение из-за Крыма

Инфографика Крым.Реалии. Крым в иноСМИ

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Задержан итальянский корабль, пересекший российскую границу у побережья Крыма», – сообщает египетский портал Аl-Мasryalyoum. «Подчиненная ФСБ России крымская пограничная служба заявила, что российские пограничники задержали итальянское судно, пересекшее российскую границу. В заявлении указывалось, что российские пограничники прибыли на борт корабля в порту Керчи на востоке Крыма и наложили запрет на выход из порта, объясняя, что открыто административное дело в отношении капитана судна и компании Ocean Kubib Du, которой оно принадлежит. Захваченное судно – пароход под названием «Аран» – ходило под флагом Мальты, а инцидент произошел 10 апреля 2017 года, но объявлено о нем было только сейчас».

Крым будет возвращен на основе признания трех элементов: российского, украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымских татар, которые имеют право на самоопределение
Gazeta Wyborcza

«Трамп – странный президент, а ситуация в Польше – временна», – интервью со Збигневом Бжезинским под таким заголовком опубликовала польская газета Gazeta Wyborcza. Отдельно он упомянул о способе разрешения конфликта в Крыму: «Теперь нам надо обратить внимание на то, что одним из определяющих факторов в Крыму были россияне, которые приехали туда, а также российские вооруженные силы. Украина тоже имеет свои элементы в Крыму, особенно со времен, когда он стал официально частью украинского государства и когда увеличился наплыв украинцев в 90-х годах ХХ столетия. И есть еще третий элемент, о котором забыли, но который очень важен – это крымские татары. Они – важный местный элемент. Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем, можно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования этих трех элементов: российского, существующего несколько десятилетий –украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымских татар, которые имеют право на самоопределение».

Когда споры вспыхивают в моей часовне, я прошу людей выходить на улицу, чтобы поговорить. Мы приветствуем всех, но в мире
Даниил Мысленцев

«Как иностранцы – католики в Крыму», – репортаж с таким заголовком напечатала французская газета Le Figaro. «Это католический островок на православной земле, небольшой зал в центре Симферополя, увенчанный латинским крестом. Внутри неф, напоминающий класс, и алтарь как кафедра в институте: почти знак религиозного инакомыслия в столице нового Крыма, подчиненного матери-России. Даниил Мысленцев является хранителем – и доброжелательным, и бескомпромиссным – этой часовни, воин дела Господа с властями этого странного двоевластия, образованного Кремлем и Московской патриархией. К великой радости и страху его епископата, который приветствует в своих рядах преданного слугу Бога, но и требует от него немного больше дипломатии, отец Даниил имеет веру новообращенных. «Его энтузиазм помогает. Как и все молодые люди, это максималист», – улыбается Станислав Вишневский, светский управляющий прихода. Даниил является подлинным россиянином: родился на Урале, влюблен в славянские языки. Тайно крещенный в советское время – он получил образование в православной культуре, едва окрашенной религиозностью. Прибывший в Крым после аннексии в марте 2014 года, он чувствует, что атмосфера радикально меняется. «Здесь у нас есть проблема интеграции, мы выглядим как представители Запада, иностранцы», – жалуется священник Даниил. Епископ, который имеет только семь приходов, размещающихся иногда в квартирах, старается держаться подальше от политики, хотя многие верные католики бежали после аннексии Крыма в Украину. «Когда споры вспыхивают в моей часовне, я прошу людей выходить на улицу, чтобы поговорить. Мы приветствуем всех, но в мире», – говорит Даниил Мысленцев. Он сам – гражданин России – сочувствует украинцам, бежавшим от «оккупации».

Россия вышла из конкурса Евровидение после того, как Украина отказалась разрешить ее участнице присутствовать, потому что та посетила оккупированный Крым
The Times

«Россия покидает Евровидение из-за Крыма», – пишет британская газета Тhe Тimes. «Это началось более 60 лет назад: лечение расколов послевоенной Европы с помощью музыки – но Россия вышла из конкурса Евровидение после того, как Украина, хозяйка, отказалась разрешить ее участнице присутствовать, потому что та посетила оккупированный Крым. Российский Первый канал заявил, что не будет показывать конкурс и что Россия отклонила предложение организаторов о выступлении 28-летней Юлии Самойловой с помощью видеосвязи и об отправке альтернативного конкурсанта. Юрий Аксюта, главный продюсер станции музыкальных и развлекательных программ в России, называл первый вариант «неприемлемым, поскольку это было полное нарушение правил», и «дискриминацией».

«Протест против карты российского Крыма в немецком учебнике», – материал с таким заголовком опубликован немецким информагентством Deutsche Welle. «После аннексии Крыма Россией в 2014 году Украина внимательно следит, чтобы полуостров помечался как ее территория на картах по всему миру. Ее МИД призвал граждан сообщать о выявленных нарушениях: так было, когда общественность узнала о публикации атласа мира во Франции и учебников географии в Великобритании и Казахстане, показавших Крым в составе России. Теперь что-то подобное произошло в Германии. В конце марта украинские и российские СМИ сообщили о том, что немецкий учебник с изображением Крыма тем же цветом, что и России, был одобрен Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF). Украинцы, проживающие в Германии, были первыми, кто указал на это. Издатель TELC отказался от комментариев, когда DW связался с ним. Он сослался вместо ответа на свой веб-сайт, на котором компания выражает сожаление по поводу «печати неточной карты» и подчеркивает, что она не намеревалась сделать «политическое заявление». В TELC заявили, что немедленно переиздадут книгу с новой картой».

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