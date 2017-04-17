Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Задержан итальянский корабль, пересекший российскую границу у побережья Крыма», – сообщает египетский портал Аl-Мasryalyoum. «Подчиненная ФСБ России крымская пограничная служба заявила, что российские пограничники задержали итальянское судно, пересекшее российскую границу. В заявлении указывалось, что российские пограничники прибыли на борт корабля в порту Керчи на востоке Крыма и наложили запрет на выход из порта, объясняя, что открыто административное дело в отношении капитана судна и компании Ocean Kubib Du, которой оно принадлежит. Захваченное судно – пароход под названием «Аран» – ходило под флагом Мальты, а инцидент произошел 10 апреля 2017 года, но объявлено о нем было только сейчас».

Крым будет возвращен на основе признания трех элементов: российского, украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымских татар, которые имеют право на самоопределение

«Трамп – странный президент, а ситуация в Польше – временна», – интервью со Збигневом Бжезинским под таким заголовком опубликовала польская газета Gazeta Wyborcza. Отдельно он упомянул о способе разрешения конфликта в Крыму: «Теперь нам надо обратить внимание на то, что одним из определяющих факторов в Крыму были россияне, которые приехали туда, а также российские вооруженные силы. Украина тоже имеет свои элементы в Крыму, особенно со времен, когда он стал официально частью украинского государства и когда увеличился наплыв украинцев в 90-х годах ХХ столетия. И есть еще третий элемент, о котором забыли, но который очень важен – это крымские татары. Они – важный местный элемент. Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем, можно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования этих трех элементов: российского, существующего несколько десятилетий –украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымских татар, которые имеют право на самоопределение».

Когда споры вспыхивают в моей часовне, я прошу людей выходить на улицу, чтобы поговорить. Мы приветствуем всех, но в мире

«Как иностранцы – католики в Крыму», – репортаж с таким заголовком напечатала французская газета Le Figaro. «Это католический островок на православной земле, небольшой зал в центре Симферополя, увенчанный латинским крестом. Внутри неф, напоминающий класс, и алтарь как кафедра в институте: почти знак религиозного инакомыслия в столице нового Крыма, подчиненного матери-России. Даниил Мысленцев является хранителем – и доброжелательным, и бескомпромиссным – этой часовни, воин дела Господа с властями этого странного двоевластия, образованного Кремлем и Московской патриархией. К великой радости и страху его епископата, который приветствует в своих рядах преданного слугу Бога, но и требует от него немного больше дипломатии, отец Даниил имеет веру новообращенных. «Его энтузиазм помогает. Как и все молодые люди, это максималист», – улыбается Станислав Вишневский, светский управляющий прихода. Даниил является подлинным россиянином: родился на Урале, влюблен в славянские языки. Тайно крещенный в советское время – он получил образование в православной культуре, едва окрашенной религиозностью. Прибывший в Крым после аннексии в марте 2014 года, он чувствует, что атмосфера радикально меняется. «Здесь у нас есть проблема интеграции, мы выглядим как представители Запада, иностранцы», – жалуется священник Даниил. Епископ, который имеет только семь приходов, размещающихся иногда в квартирах, старается держаться подальше от политики, хотя многие верные католики бежали после аннексии Крыма в Украину. «Когда споры вспыхивают в моей часовне, я прошу людей выходить на улицу, чтобы поговорить. Мы приветствуем всех, но в мире», – говорит Даниил Мысленцев. Он сам – гражданин России – сочувствует украинцам, бежавшим от «оккупации».

Россия вышла из конкурса Евровидение после того, как Украина отказалась разрешить ее участнице присутствовать, потому что та посетила оккупированный Крым

«Россия покидает Евровидение из-за Крыма», – пишет британская газета Тhe Тimes. «Это началось более 60 лет назад: лечение расколов послевоенной Европы с помощью музыки – но Россия вышла из конкурса Евровидение после того, как Украина, хозяйка, отказалась разрешить ее участнице присутствовать, потому что та посетила оккупированный Крым. Российский Первый канал заявил, что не будет показывать конкурс и что Россия отклонила предложение организаторов о выступлении 28-летней Юлии Самойловой с помощью видеосвязи и об отправке альтернативного конкурсанта. Юрий Аксюта, главный продюсер станции музыкальных и развлекательных программ в России, называл первый вариант «неприемлемым, поскольку это было полное нарушение правил», и «дискриминацией».

«Протест против карты российского Крыма в немецком учебнике», – материал с таким заголовком опубликован немецким информагентством Deutsche Welle. «После аннексии Крыма Россией в 2014 году Украина внимательно следит, чтобы полуостров помечался как ее территория на картах по всему миру. Ее МИД призвал граждан сообщать о выявленных нарушениях: так было, когда общественность узнала о публикации атласа мира во Франции и учебников географии в Великобритании и Казахстане, показавших Крым в составе России. Теперь что-то подобное произошло в Германии. В конце марта украинские и российские СМИ сообщили о том, что немецкий учебник с изображением Крыма тем же цветом, что и России, был одобрен Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF). Украинцы, проживающие в Германии, были первыми, кто указал на это. Издатель TELC отказался от комментариев, когда DW связался с ним. Он сослался вместо ответа на свой веб-сайт, на котором компания выражает сожаление по поводу «печати неточной карты» и подчеркивает, что она не намеревалась сделать «политическое заявление». В TELC заявили, что немедленно переиздадут книгу с новой картой».

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