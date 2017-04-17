Сразу же после того, как были объявлены результаты воскресного референдума об увеличении полномочий президента, глава Турции Реджеп Эрдоган пообещал восстановить в стране смертную казнь. Об этом он объявил на митинге перед своими сторонниками.

Одержав победу на референдуме, Эрдоган, среди прочего, получил право оставаться на посту президента до 2029 года и издавать указы, которые имеют силу закона. Именно об этом он говорит своим сторонникам, обещая им, что, если ему указ о восстановлении казни принесут премьер и другие политики - он его подпишет. В случае же, если другие политики в Турции будут выступать против идеи восстановления в Турции высшей меры наказания, - этот вопрос будет вынесен на новый референдум, пообещал президент.

Оппозиция оспаривает итоги

Эрдоган и его сторонники одержали победу на референдуме с крайне шатким преимуществом: "за" расширение полномочий проголосовали лишь 51,2% избирателей, "против" - 48,8% (24,326 млн человек против 23,184 млн человек соответственно). При этом против расширения полномочий президента проголосовали курортные зоны на побережье и три крупнейших метрополии страны - Стамбул, Анкара и Измир, а также районы с преимущественно курдским населением.

Официально нарушений во время референдума зафиксировано не было. Однако в понедельник пресс-секретарь Демократической партии народов (ДПН) (тур. Halkların Demokratik Partisi, HDP) главной оппозиционной курдской партии заявил, что в результатах голосования были учтены 3 млн бюллетеней, на которых не стояло официальной печати. Они были допечатаны в последний момент, когда стало очевидно, что на участки придет больше народу, чем ожидалось. По словам политика, подобное голосование является "мошенничеством" со стороны властей, и могло быть использовано для того, чтобы сторонники "за" набрали нужное число голосов.

Мы уважаем волю народа, но действия Центризбиркома бросают тень на это решение

Ранее представители оппозиции также заявляли, что требуют пересчета более 60% голосов. "Мы уважаем волю народа, но действия Центризбиркома бросают тень на это решение. Проведение голосования вызвало немало вопросов относительно его правовой основы", - подчеркнул лидер одной из основных оппозиционных партий Кемаль Киличдароглу.

Оппозиция также высказывала недовольство тем, что на бюллетенях для голосования не был сформулирован сам вопрос, на который предлагалось ответить: на них было написано лишь "Да" или "Нет" по-турецки. Причем Центризбирком объявил, что примет и те варианты бюллетеней, на которых были не турецкие, а английские слова "Yes" и "No".

Диаспора и ее влияние

На референдуме могли проголосовать более 55 миллионов граждан в самой Турции и многомилионная турецкая диаспора за ее пределами. И мнения о президентских полномочиях разошлись.

Турки, живущие в Великобритании и США, сказали во время голосования "Хаир", то есть "нет". А вот около полумиллиона граждан Турции, живущих в Германии (это самая крупная диаспора в Европе), сказали "Евет", то есть "да". Такую же позицию заняло и большинство турок в Нидерландах и Франции. Именно в этих странах активисты Эрдогана особо активно проводили агитацию за поправки, что в итоге стало причиной нескольких дипломатических конфликтов турецких и европейских властей.

Реакция внутри Турции

В самой Турции реакция на референдум зачастую совершенно противоположная.

"Такое ощущение что мы попрощались с республиканской системой. Я уверен, что наши голоса украли. Центризбирком действовал по инструкции правящей партии и посчитал действительными голоса, которые не были заверены печатью Избиркома", - поддерживает обвинения оппозиции житель Анкары.

"Я не знаю, что принесет новая система, но я рад, что человек которого я поддерживаю, станет президентом с широкими полномочиями. Я счастлив", - возражает ему сторонник Эрдогана.

Оппозиционные активисты уже иронично называют Турцию султанатом

Сторонники нынешнего президента говорят, что реформа поможет модернизировать страну на фоне продолжающейся войны в Сирии, а также гражданской войны с курдами, и крупных терактов, которые совершают на территории Турции боевики ИГИЛ. Однако оппоненты опасаются дальнейшего усиления авторитаризма. Оппозиционные активисты уже иронично называют Турцию султанатом.

Масла в огонь подливает и то, что референдум был проведен во время режима чрезвычайного положения, который действует в Турции после попытки госпереворота в июле 2016 года. Все это время в Турции продолжаются чистки и преследования критиков политики Эрдогана. Были закрыты 149 изданий, а за решеткой оказался 231 журналист. Противникам референдума под предлогом чрезвычайного положения запретили проводить митинги, а практически по всем турецким каналам шла агитация в поддержку изменений в Конституцию, предложенных Эрдоганом.