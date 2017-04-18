Утром 13 апреля российские силовики провели обыски в крымскотатарских районах Бахчисарая. Между местными жителями, которые пришли поддержать соседей, и ОМОНовцами произошли столкновения. После обысков восьмерых человек задержали. Нескольких активистов избили силовики.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров рассказал, что ситуация с чрезмерной активностью российских силовиков в Бахчисарайском районе вызывает беспокойство у правозащитников.

Впервые столько избитых граждан в ходе проведения силовиками своей операции

«Впервые в акции устрашения принимала участие Росгвардия и впервые прозвучали выстрелы, к счастью, лишь в воздух. Впервые столько избитых граждан в ходе проведения силовиками своей операции. Ситуация мониторится правозащитниками, но выводы неутешительны. Динамика событий наблюдается в сторону ухудшения», – заявил правозащитник ​Крым.Реалии.

17 апреля Абдурешит Джеппаров провел встречу с местными активистами Сервером Мустафаевым и Дилявером Меметовым.

Силовики действуют все жестче, но людей запугать пока не получается, их выходит все больше

«Силовики действуют все жестче. Осознав активность и сплоченность нашего народа, теперь перед проведением обысков и арестов они перекрывают улицы по периметру, чтобы не допустить людей, выходящих в поддержку своих соотечественников. Мы знаем, что российские силовики и десятитысячные митинги обучены разгонять. Но это не останавливает наш народ, когда нужно поддержать друг друга. 13 апреля в поддержку тех у кого проводили обыски вышло около четырехсот человек, то есть людей запугать пока не получается, их, наоборот, выходит все больше в подобных ситуациях», – рассказал Сервер Мустафаев.

Активист показал правозащитнику гильзу – по его словам, от патрона, выпущенного силовиками в воздух.

«Оставил себе на память. Это будет напоминанием, что нам нельзя поддаваться на провокации. Мы будем действовать мирными методами», – оподчеркнул активист.

То, что российские силовики действуют все жестче, отметил и активист Дилявер Меметов.

«Мы наблюдаем ситуацию, что там, где можно просто вызвать людей по повестке, силовики устраивают целые спецоперации с обысками и задержаниями. Задержанных особо допрашивают о том, в какую они ходят мечеть, где изучают ислам, с кем общаются», – поделился наблюдениями Дилявер Меметов. Его младшего брата Эскендера в тот день также задержали.

Там, где можно просто вызвать людей по повестке, силовики устраивают целые спецоперации с обысками и задержаниями

«Брата не били, но так сильно бросили на землю, что даже ссадины на лице остались», – рассказал Меметов.

Правозащитник отметил, что мужчинам сложнее себя сдерживать, когда силовики применяют силу к женщинам во время таких акций.

«Это может спровоцировать противостояние, что чревато опасными последствиями. Нужно учитывать эти особенности. В такие эмоциональные моменты всегда могут найтись горячие головы, и тогда ситуация может выйти из под контроля», – рассказал правозащитник.

Активисты признали, что все это необходимо учитывать. Сервер Мустафаев, однако, считает, что если силовики и дальше будут проводить такие зачистки, можно ожидать или открытого противостояния, или того, что люди постепенно свыкнутся со своей беспомощностью. «Не хотелось бы ни первого, ни второго варианта», – резюмировал активист.