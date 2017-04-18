Конституционный референдум в Турции завершился победой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, вынесшего на голосование 18 поправок в Конституцию. Большинство избирателей высказались за переход с парламентской республики на президентскую. Но также выяснилось и то, что почти половина населения страны не поддерживает правящую Партию справедливости и развития. Теперь оппозиция требует пересмотреть результаты, а недовольные избиратели устраивают акции протеста.

Глава Центральной избирательной комиссии Турции Сади Гувен заявил, что результаты референдума 16 апреля, предоставившего новые полномочия президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, являются действительными, несмотря на требования оппозиции о пересчете голосов. Центральная избирательная комиссия Турции 16 апреля объявила победителями сторонников изменений в Конституции, которые создают в стране президентскую систему правления, позволяющую также Эрдогану оставаться у власти до 2029 года. Оппозиция потребовала пересчитать до 60 процентов бюллетеней и заявила, что будет оспаривать 37 процентов бюллетеней.

За предложенные Реджепом Эрдоганом поправки высказались примерно 24 миллиона 324 тысячи избирателей, против – более 23 миллионов 200 тысяч. Это самая масштабная реформа управления страной с 1923 года, когда Мустафа Кемаль Ататюрк основал Турецкую Республику. Теперь Эрдоган станет не только главой государства, но и главой исполнительной власти, сможет сам назначать вице-премьеров (должность премьер-министра упраздняется) и других высших чиновников, включая судей и прокуроров.

Все граждане Турции, не согласные с итогами референдума, накануне вечером вышли на улицы крупных городов – Стамбула, Анкары и Измира. Участники акций протеста обвинили власти в подтасовке голосов и требовали их пересчета. О масштабных манипуляциях с бюллетенями заявили в главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Ее представители пообещали, что будут опротестовывать итоги референдума и требовать, чтобы 2,5 миллиона голосов были признаны недействительными. Заместитель председателя РНП Эрдал Аксюнгер обвинил власти в том, что они проводят операцию против собственного народа.

Кроме того, в сети появилась петиция, в которой пользователи требуют пересмотреть решение Верховной избирательной комиссии страны, которая учла недействительные бюллетени – те, на которых не были проставлены соответствующие печати. По мнению авторов обращения, в этом случае высок риск вбросов, поскольку доказать, действительно ли это была ошибка местных избиркомов или намеренная подтасовка результатов, невозможно. В петиции требуется также начать проверку избирательных комиссий, которые не поставили печати.

Как отмечает оппозиционный журналист Эртугрул Озкок, несмотря на усилия оппозиции и тех, кто выступает против смены системы правления в стране, вряд ли результаты изменятся:

– Референдум закончен. На нем оказалось больше тех, кто сказал "да", чем тех, кто сказал "нет". Нравится нам это или нет, но теперь в Турции будет президентская система. Другой вопрос, что при подготовке референдума мы бросили вызов миру, Европе, предприняли массу усилий, чтобы достичь результата. Но как долго Турция может оставаться с таким имиджем? И дело даже не только в позиции на международной арене. Результаты голосования показали, что почти половина населения страны не доверяют властям. Поэтому я уверен, что сегодня утром президент и действующие власти должны задуматься, что со всем этим делать.

Как отмечает Эртугрул Озкок, властям придется также принять во внимание критику, которой Турция подверглась в последнее время:

Большая часть критики, которую мы слышим в адрес Турции, оправдана

– Большая часть критики, которую мы слышим в адрес Турции, оправдана. Наша система правосудия практически уничтожена, всем известно, что сейчас судьи принимают решения, исходя из политической конъюнктуры. Экономическая ситуация тоже плачевна – уровень зарубежных инвестиций в экономику Турции резко упал и продолжает падать. Невероятно вырос уровень безработицы. Политика в отношении Сирии тоже провалилась. И плюс ко всему вот этому мы можем посмотреть на карту голосований, на которой наглядно обозначен уровень напряженности среди населения. К недовольству той половины, которая проголосовала на референдуме против реформ, как раз привела позиция сторонников правящей партии. Ведь они уверены, что раз их больше 51 процента, то они могут делать все, что хотят.

Как отмечают турецкие аналитики, самоуверенность сторонников Эрдогана и власти привела также к неожиданным результатам в распределении голосов. Так, крупные города, традиционно поддерживающие Партию справедливости и развития и Эрдогана, сказали на референдуме "нет". Среди них Стамбул, Анкара, Адана, Анталья и другие. Кроме того, выяснилось, что правящую партию не поддерживает молодежь и те, у кого есть высшее образование.

Публицист Седат Бозкурт констатирует, что напряжение растет не только среди избирателей, но и в политической сфере.

– Страсть к власти, которую демонстрирует правящая Партия справедливости и развития, ведет к проблемам. Напряжение в турецкой политике растет. Именно поэтому президент постоянно расширяет границы, как правовые, так и законодательные. Однако этим дело не ограничивается – во время референдума были нарушены и этические нормы тоже. Мы стали свидетелями того, как ПСР использовала государственные ресурсы как дубинку на пути к желаемому результату. Самое интересное в том, что в свое время ПСР пришла к власти, обвиняя своих оппонентов в аналогичном поведении. И именно ПСР выступала против однопартийного режима управлений страной, который мы наблюдаем сейчас.

В то же время эксперт убежден, что на самом деле в Турции мало что изменится даже после официального перехода на президентскую форму правления.

В Турции важнее не правила, а то, как их соблюдают

– Последние два с половиной года в Турции уже действует самая настоящая президентская система. Более того, если посмотреть на то, что мы пережили за время, которое прошло после победы Эрдогана на прямых президентских выборах в 2014 году, становится очевидно, что именно нас ждет теперь. Ведь самый главный вопрос, как все эти принятые поправки будут исполняться на практике. Нравится нам это или нет, но у нас есть действующая Конституция и определенные правила, прописанные в ней. Например, в ней говорится, что и закон, и президент должны быть беспристрастными и независимыми. При этом глава государства так никогда себя не вел. В Турции важнее не правила, а то, как их соблюдают. Поэтому, откровенно говоря, я не жду каких-то глобальных изменений.