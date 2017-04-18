Очередное заседание суда по делу журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены состоялось сегодня, 18 апреля. В подконтрольном Кремлю суде в Симферополе продолжают заслушивать свидетелей от обвинения. При этом двое свидетелей, один из которых работает на группировку «ЛНР», в суд не явились. Журналиста Николая Семену судят за то, что в своей публикации он называется Крым – украинским. Его обвиняют по статье «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», что грозит заключением до 5 лет. Адвокаты доказывают, что в действиях Николая Семены отсутствует состав преступления и называют процесс над ним политическим. Сам журналист надеется, что суд все-таки прислушается к доказательствам.

Сколько продлится судебный процесс – пока не может сказать никто. Заседание назначают раз в 2 недели. Николай Семена и его адвокаты доказывают, что не только журналист, но и любой человек имеет право на свободу мышления и выражения.

Украина – как и международные организации и мировое сообщество – считает полуостров Крым украинским. Впрочем, повлиять на судебный процесс над Семеной, кроме как обращениями и призывами, непросто.

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Надежды журналиста

Сам Николай Семена чувствует поддержку как коллег, так и рядовых украинцев. Он надеется, что в процессе ему и защитникам удастся доказать беспочвенность обвинений.

«Заявления 27 правозащитных организаций, моих однокурсников, международной организации журналистов, Европейской федерации журналистов, Украинского союза журналистов. Кажется, что до сознания суда и следствия они просто не дошли. Но придет время, и мы с адвокатами откроем перед судом всю эту полную картину», – отмечает Николай Семена.

Для меня это психологически тяжело. Я живу в подвешенном состоянии уже скоро больше, чем полтора года

Журналист не может выехать из Крыма из-за подписки о невыезде. Дело в отношении Николая Семены было возбуждено весной прошлого года. В свои 66 лет он имеет огромный опыт работы как на известные украинские, так и российские издания. И хотя он отмечает, что готов к любому результату в деле, надеется на лучшее и считает, что эта ситуация является ответом на вопрос – удастся ли отстоять свободу слова в Крыму?

«Для меня это психологически тяжело. Я живу в подвешенном состоянии уже скоро больше, чем полтора года. Тем более, это связано с неопределенностью дальнейшей судьбы, с подпиской о невыезде», – признается журналист.

Свидетель из «ЛНР»?

Суд продолжает заслушивать свидетелей со стороны обвинения. Как отмечает сторона защиты, свидетели не могут дать четких ответов на вопросы адвокатов. Один из свидетелей, который не появляется на заседания – журналист Сергей Мешковой, работает в сепаратистской группировке «ЛНР», о чем свидетельствуют и публикации на соответствующем ресурсе.

Один свидетелей обвинения находится в так называемой «ЛНР». Не представляем, как они его будут вызывать сюда

«Остались двое свидетелей, которые не явились. Если они не появятся, то будет поставлен вопрос об их принудительном приводе. Один из этих свидетелей, заявленных обвинением, по нашим данным находится в так называемой «ЛНР», в Луганске. И там является работником вроде бы «Министерства информационной политики». Не представляем, как они его будут вызывать сюда», – объясняет адвокат Эмиль Курбединов.

Сам Николай Семена отмечает, что готов опровергнуть все показания, которые дал против него этот свидетель, а в случае, если он не появится, то потребует изъять их из дела.

«То, что написано в протоколе допроса, не соответствует действительности и является клеветой на меня. Если он перед судом повторит всю ту клевету на меня, то мы постараемся выставить свидетелей, которые опровергнут все его утверждения», – говорит Николай Семена.

Дискомфорт для России

Все, чем может пока помочь Украина – это создавать России дискомфорт на международной арене, чем она и занимается – объясняет глава украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Владимир Арьев. На месте Николая Семены может быть любой журналист, который напишет об украинском Крыме, добавляет депутат.

Единственное, что мы можем – создавать постоянно дискомфорт России от этой истории, а также других политзаключенных и пленных

«Этот случай является грубым нарушением прав человека, который был зафиксирован в моем докладе, принятом Парламентской Ассамблеей Совета Европы в январе этого года. Украине нужно максимально обращаться во все инстанции в мире для того, чтобы держать его таким, что не забывается. Когда в России постоянно указывают на определенные вещи, то это создает для нее дискомфорт. Единственное, что мы можем – создавать постоянно дискомфорт России от этой истории, а также других политзаключенных и пленных», – сказал Владимир Арьев.

Сейчас ходатайства стороны защиты остаются не удовлетворенными. Адвокаты подозревают, что слежка за Семеной, как и извлечение данных из его компьютера происходило незаконно. Поэтому просят провести закрытое заседание, чтобы задать вопрос работникам ФСБ России, осуществлявшим оперативные мероприятия. Пока безрезультатно.

Следующее заседание запланировано на 3 мая.

По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма со стороны материковой Украины. В декабре прошлого года Семене предъявили обвинение в окончательной редакции по части 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, собранное следователями, состоит из 6 томов.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа не получили.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление, в частности, и на Николая Семену.