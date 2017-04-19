«Россия заплатит за оккупацию Крыма»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Не вижу доводов для отмены санкций против России», – цитирует кандидата в президенты Чехии Иржи Драгоша местное издание Е15.

Журналист интересуется, отменит ли Драгош антироссийские санкции в случае победы. Тот отвечает: «Аннексия Россией Крыма является нарушением основополагающих норм международного сосуществования. Именно Россия (наряду с США и Великобританией) в 90-е годы четко гарантировала территориальную целостность Украины. Кроме того, очень тревожит то, что этот акт агрессии был поддержан большей частью российской общественности. Поэтому аннексия Крыма была явным нарушением международных соглашений, а санкции стали логичным следствием ситуации. Я не вижу никаких причин, почему санкции должны быть отменены».

«Россия и НАТО: драма вернулась», – материал с таким заголовком опубликован на сайте катарской телекомпании Аl Jazeera.

«Назовите это Холодной войной 2.0 или любым другим именем, не вызывает сомнения, что в отношениях между Россией и Западом находится самая глубокая пропасть с момента распада Советского Союза в 1991 году. Неприятный вопрос: где прочерчена линия, разделяющая сферы влияния России и Запада? Три балтийских государства опасаются, что они тоже могут пасть жертвами российской агрессии. Трагические воспоминания об их аннексии в 1940 году Советами оставили глубокий след. Справедливо или нет, но существование русскоязычных общин делает крымский прецедент болезненным для Эстонии и Латвии. НАТО не обязан соответствовать российским военным вызовам на всей территории от Балтики до Черного моря. На севере НАТО понадобится в три раза больше войск, чтобы отбить прямую атаку. Кроме того, Россия, по словам Путина, превратила Крым в неприступную крепость. Наращивание военно-морских сил и береговой обороны, а также развертывание стратегических бомбардировщиков и усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов обеспечило превосходство России на Черном море».

«Крым вернется, когда Украина будет развиваться лучше, чем Россия», – интервью с украинским послом в Чехии Евгением Перебийнисом под таким заголовком опубликовало чешское издание Novinky.

«Вопрос прекращения оккупации Крыма и его возвращения является более сложным, чем вопрос Донбасса, хотя даже там пока мы не видим никакого реального пути для достижения решения. Россия не заинтересована в сделке.

За оккупацию Крыма России придется платить – как финансами, так и изоляцией

Крымский вопрос будет решен двумя способами. Первый – общее повышение уровня жизни в Украине. Если Украина будет успешной и экономически процветающей, если будет и дальше приближаться к Европе, к европейским стандартам, то мы надеемся, что граждане Украины будут приближать Крым к Украине, и рано или поздно Крым вернется. Такие мелочи, как безвизовый режим с ЕС, вносят свой вклад в будущее прекращение оккупации Крыма. Украинский паспорт будет иметь большее значение, чем российский, так как безвизовый режим ЕС с Россией не стоит на повестке дня.

Второй способ – это суды. Мы будем подавать в суд на Россию во все возможные европейские суды, и мы считаем, что за оккупацию Крыма России придется платить – как финансами, так и изоляцией – и разрушить свой образ. Это будет долго, но я убежден, что Крым рано или поздно вернется в Украину».

«Российский лидер Борис Титов предлагает Bitcoin дружественный регион в Крыму», – сообщает финансовый портал Сrypto Сoins News ​.

«Борис Титов, российский предприниматель, бизнес-омбудсмен и адвокат Bitcoin, предложил создать в Крыму регион, аналогичный швейцарской «криптодолине» в Цуге, для финансирования криптовалюты и блокчейн организаций, как передает Rambler News Service. Титов заявил об этом на Всероссийском научно-практическом форуме «Блокчейн: Диалог между бизнесом и властью». Титов предложил такой проект в Крыму, регионе, который был центром конфликта между Россией и Украиной, и который навлек на себя санкции со стороны многих стран, включая Соединенные Штаты. Такая территория может помочь решить финансовые проблемы, связанные с санкциями, сказал Титов. Возможности Bitcoin, блокчейн и интернет могут привести финансирование в Крым по-новому».

«Крымскотатарский лидер Джемилев поздравил Турцию» – пишет турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

«Лидер крымскотатарского народа, украинский депутат Мустафа Джемилев приветствовал турецкий народ с конституционными поправками, демократически внесенными на референдуме. Джемилев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану с поздравлениями в связи с народным голосованием за конституционные поправки. «Проведенный конституционный референдум с явкой в 85% еще раз продемонстрировал всему миру патриотизм и веру в демократию турецкого народа. От имени всего крымскотатарского народа я поздравляю Вас и весь турецкий народ с принятием конституционных поправок», – говорится в письме».