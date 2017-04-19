Крымские газеты пишут о том, как определяют границы особо охраняемых природных территорий, о нападении пациента на сотрудника «скорой помощи», а также о проблемах крымскотатарского творчества.

«Крымская правда» в статье «Охранят ли природу от бизнеса?» рассказывает о деятельности подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма в вопросе определения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В прошлом они существовали только в виде контура на бумаге без каких-либо конкретных координат. По информации замминистра экологии Аллы Архангельской, специалисты ведомства с прошлого года занимаются этим вопросом и сейчас на полуострове уже определены границы 50 ООПТ. Минэкологии и управление особо охраняемыми природными территориями Крыма уже разработали технические задания на остальные 140 объектов, с которыми можно ознакомиться на сайте госзакупок. На территориях ООПТ будут установлены 101 охранная зона объектов.

«Так что надежда крымчан на то, что позорные, но доселе неуязвимые шалманы на одной из главных достопримечательностей полуострова – плато Ай-Петри – все-таки удастся победить, еще теплится», – отмечает издание.

«Крымская газета» в публикации «Берегите докторов» сообщает о нападении пациента на сотрудника «скорой помощи» в Керчи.

По информации издания, вечером 16 апреля бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов к 28-летнему гражданину, пытавшемуся покончить жизнь самоубийством. Когда медики стали выходить из квартиры подозреваемого, неудавшийся самоубийца подошел к стоящему спиной медработнику и три раза ударил его ножом в живот. Сейчас потерпевший находится в реанимационном отделении Керченской горбольницы в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Пациент находится в психоневрологическом диспансере.

Как пишет газета, в российской полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику «скорой помощи». Издание напомнило о законодательной инициативе об ответственности за угрозы и нападения на врачей, а также об идее обучать самообороне бригады «скорой помощи» и других медицинских работников.

«Голос Крыма» в материале «Композитор и проблемы творчества» пишет о круглом столе на одноименную тему, который прошел по инициативе издания. На встречу еженедельник пригласил крымскотатарских композиторов и исполнителей, чтобы обсудить текущие вопросы и предложения. Большинство из них жалуется на трудности и отсутствие должного внимания к творческим людям.

«Вот напишешь песню – ты должна потратить какие-то финансы, сделать аранжировку, записать голос, нужно чтобы эта песня была востребована в народе, – рассказала певец и композитор Зоре Кадыева. – У нас нет площадок. не организовываются концерты, где бы мы выступали и представляли свои песни». Певица признается, что в настоящее время артисты выступают только на свадьбах, где реализуют свое творчество и вынуждены писать песни именно на свадебные темы. Также Кадыева пожаловалась на высокую стоимость аренды главного концертного зала Крыма (музыкальный театр): один час – 28 тысяч рублей, пять часов – 140 тысяч, что не каждый может себе позволить.