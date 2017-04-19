Команда «Газы!»

Что есть российская внешняя политика времен позднего Путина? Отбросим политологические "рассуждалки" и заумные концепции, в которых упражняются целые министерства, институты и отдельные личности, пытаясь обратить на себя внимание "самого", уберем патриотическую шелуху и надувание щек – и все сведется к беспомощной детской формуле: "Назло бабушке отморожу уши".

Большинство "подвигов" десятилетия российские внешнеполитические гиганты неизменно совершали именно назло – "американской бабушке", или, скорее, "дедушке". Потому и заканчивались эти подвиги либо позорищем (как на последнем по времени заседании Совета Безопасности ООН), когда российский представитель за неимением серьезных аргументов по бумажке сыпал дворовой лексикой. Либо глупостью на грани фола, когда гвардейский ракетный крейсер "Варяг" погнали в южнокорейский порт Пусан, дабы он опередил посланный Дональдом Трампом к корейским берегам авианосец Carl Winson. Случились эти "гонки" в тот самый день, когда разбушевавшийся Ким грозил Трампу пуском своего арсенала уже конкретно в американскую сторону, а Трамп грозил Киму превентивным ударом, если тот продолжит запрещенные международным сообществом ядерные испытания. Не упади детище северокорейского оборонпрома, едва взлетев, неизвестно еще, чем бы дело кончилось. А российские моряки тут как тут – на линии огня, с демонстрацией Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как заявили в штабе Тихоокеанского флота.

Или вот помогали Трампу назло Хиллари Клинтон. А он, неблагодарный, окружил себя генералами, большую часть времени тратит, отбиваясь от обвинений в слишком интимных отношениях с Москвой, да еще и по "нашему Асаду" "томагавкнул".

А ведь в Сирии путинская команда чего только ни делала, чтобы "уесть" американцев в лице Барака Обамы. Вместо того, чтобы присоединиться к международной коалиции из 60 стран, решили в 2015-м повоевать на стороне Башара Асада – тоже вроде как против "Исламского государства" (запрещено в России), подпереть супостата, но, главное, как говаривал незабвенный Никита Хрущев, показать "кузькину мать" дяде Сэму. Так старались, что даже взяли в 2013 году Башара на поруки, пообещав обеспокоенному человечеству, что сирийский президент по кремлевскому велению-хотению уничтожит все свое химоружие. Но Асад это оружие откуда-то до сих пор все достает и достает, и оно почему-то регулярно выстреливает. Москва же только руками разводит: мол, мы-то при чем, да резолюции в Совете Безопасности, призывающие Асада к порядку, ветирует. Путину с Лавровым остается только наблюдать, как "наш Трамп" наказывает "нашего Асада" за плохое поведение.

А уж сколько злорадства было в Кремле по поводу Брекзита! Кремлевские стратеги жужжали: задружим с мятежной Британией против капризной Европы. Но стоило случиться трагедии в Хан-Шейхуне, точнее, стило случиться отсутствию адекватной реакции на нее со стороны Кремля, новый глава Форин офиса Борис Джонсон, недолго думая, отменил визит в Москву. Судя по всему, теперь вся надежда на Марин Ле Пен с ее националистическими взглядами. "Нашей Марин" помогают назло всей вменяемой цивилизованной и, в общем-то, до того, как Россия развязала войну в Украине и сцапала Крым, вполне лояльно относившейся к Путину Европе. Однако приди эта "наша Марин" к власти на выборах в ближайшее воскресенье (хотя я сильно сомневаюсь, что Ле Пен это удастся) – долго ли она будет помнить друга Владимира, вкупе с миллионными кредитами, полученными от российских банков, тем более один из них к настоящему моменту вроде благополучно почил в бозе?

Путин сдал Россию, поставив ее в зависимость от действий неадекватных "союзничков"

С Китаем тоже все начиналось в пику Западу. Результат тоже не радует: с газовым контрактом века темнят, во время последнего голосования в Совете Безопасности по резолюции, осуждающей Асада, от Москвы дистанцировались, и в довершение – дружеский междусобойчик китайского лидера с американским в резиденции последнего. Неуклюжее уточнение Пескова, будто утверждения о дистанцировании Китая от России в международной политике, "не совсем отражают реальность", лишь подтверждают: реальность именно такова и есть.

Путин в этой реальности преуспел в другом – в том, в чем доморощенные патриоты не устают обвинять его предшественников: Путин сдал Россию. Запутавшись в своем антиамериканизме, Путин сдал Россию идиотам, поставив ее в зависимость от действий неадекватных "союзничков" вроде Башара Асада и Ким Чен Ына.

Испытывающие терпение международного сообщества и собственных граждан – каждый в своем уголке – Ким-внук и Асад-сын – это особые случаи: первая за десятилетия реальная угроза неконтролируемого конфликта, грозящего перерасти в ядерный. И, похоже, если путинские дипломаты будут по-прежнему действовать назло "американской бабушке/дедушке", мир в один прекрасный день рухнет.

…"Команда "Газы"!" – чеканил наш военрук, на занятиях по военной подготовке в МГИМО, смешно смягчая звук "г", отчего все действо выглядело еще более комично. Будущие дипломаты и журналисты-международники должны были натянуть на себя противогазы и костюмы химзащиты. Было это в другой жизни – в середине 1970-х. Картину маслом дополнял запрет на ношение брюк студентками на военной кафедре, против чего мы тихо протестовали, приходя на занятия в мини-юбках. В общем, при всех прочих составляющих, уложиться в нормативы удавалось не каждому, облачиться в защитный – костюм единицам. Поэтому в конце "тренировки" обычно следовало: "Все умерли!"

Как подобная "подготовка", да еще с учетом ее формы и содержания, могла пригодиться на внешнеполитической ниве – даже тогда, на излете Советской власти, когда противостояние с Америкой было, что называется, "нормой жизни", в голове не очень укладывалось. Однако нынешняя дипломатическая поросль (а в вузовской программе военной кафедры, подозреваю, мало что изменилось), похоже, только ее и усвоила. Иначе не наблюдать бы нам с замиранием сердца, как и.о. официального представителя России в Совбезе ООН, в качестве ultima ratio тыкает британскому коллеге. Впрочем, вступившийся за подчиненного заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков образ как раз завершил, назвав его эскападу "серьезным эмоциональным сигналом" "этим превосходительствам", которым "все как об стенку горох, хоть кол на голове теши". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже, кстати, выходец из недр МИДа, расставил точки над "i", подчеркнув, что в нынешние сложные времена "проявления мягкотелости чреваты плачевными последствиями", поэтому интересы страны приходится отстаивать "достаточно жестко".

Короче: "Все умерли!" Назло самим себе, естественно.

Галина Сидорова, московский журналист

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