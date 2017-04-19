Через историю боевого поступка экипажа тральщика «Черкассы» –​ о взрослении украинских военных моряков в Крыму весной 2014 года. О людях, на себе прочувствовавших истинную суть понятий «Родина», «долг», «присяга». Так описывает основные идеи полнометражного художественного фильма «Черкассы» продюсер Алексей Карпенко (принимал участие в создании фильмов «Племя», «Костоправ», «Манекенщица» и др. – КР). Съемки военной драмы «Черкассы» со слоганом «Первый бой» начались 18 апреля в Очакове.

По традиции «киношников», сигналом к началу съемочного процесса служит тарелка – ее режиссер Тимур Ященко разбил о треногу камеры.

Консультирует настоящий командир

Осколки тарелки с надписью «Черкассы» будут хранить участники съемочной группы. Это, в том числе, военный консультант фильма Юрий Федаш. Сейчас он капитан 2 ранга, служит в Одессе начальником отдела боевой подготовки ВМСУ, заочно учится в Командно-штабном институте использования войск (сил) при Киевском Национальном университете обороны Украины им. Черняховского.

Весной 2014-го в звании капитана 3 ранга Юрий Федаш командовал морским тральщиком «Черкассы». В течение трех недель украинский корабль с бортовым номером U-311 маневрировал в акватории озера Донузлав, отражая попытки штурма с российских быстроходных катеров и вертолетов. Флаг Украины команда «Черкасс» так и не спустила –​ это сделали захватчики только после того, как борт покинул последний украинский моряк.

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Фильм важно увидеть тем, кто кричит: «Сдали Крым, ничего не делая»

​– Когда узнал об идее фильма, первой реакцией было: «Почему «Черкассы»? Почему не хлопцы из АТО? –​ рассказывает Юрий Федаш. –​ А потом переосмыслил, понял, как важно будет увидеть это тем, кто кричит о «зраде» и о том, что «сдали Крым, ничего не делая».

Начало киносъемок: штормовой ветер вместо весеннего бриза

В первый съемочный день коррективы в творческие планы внесла непогода в Очакове. Дождь и штормовой ветер вынудили переместиться в павильон. Режиссер Тимур Ященко рассказывает:

Роль крымскотатарского населения в фильме вообще будет достаточно заметной. Без помощи крымских татар экипаж корабля в блокаде так долго не продержался бы

​– Должны были снимать, как главные герои отправляются на встречу с крымским татарином, их чаепитие. Но при таком сильном ветре чайные пиалы вылетали бы из рук (смеется). Роль крымскотатарского населения в фильме вообще будет достаточно заметной. Они снабжали наших моряков продуктами, помогали информацией о происходящем вне населенного пункта, поддерживали морально. Как рассказывал командир тральщика Юрий Федаш, без помощи крымских татар экипаж корабля в блокаде так долго не продержался бы.

Киносъемки: павильонные и натурные

Примерно 80 сцен, по словам режиссера Тимура Ященко, отснимут в павильонах: там соорудят декорации столовой, матросских кубриков, кают-компании. На действующих кораблях съемочная группа не развернулась бы, поясняет он. Морскую качку создадут искусственно.

Будет соблюдена и визуальная привязка к ландшафту. Так, одним из берегов озера Донузлав станет Кинбурнская коса (между Днепро-Бугским лиманом и Черным морем), а район Очаковского порта предстанет крымским поселком Новоозерное близ Евпатории (там до марта 2014 дислоцировалась Южная военно-морская база ВМС Украины –​ КР) Другими локациями будут Одесса и Черниговская область.

Команда корабля – собирательный образ нового поколения Военно-морских Сил Украины

​– Хотя фильм вдохновлен реальными событиями, но не основан на них, и 70% фильма – это выдуманная история и персонажи, хочется, тем не менее, добиться максимальной натуральности и правдоподобности, –​ рассказывает выпускник киношколы в польской Лодзи режиссер Тимур Ященко. –​ События в фильме разворачиваются за некоторое время до аннексии Крыма, когда на борт корабля попадают Миша и Лев –​ парни из сельской глубинки. Хочу показать, как со временем меняется гражданское мировоззрение ребят, ставших военными моряками. Команда корабля – собирательный образ нового поколения Военно-морских Сил Украины. Вижу это так.

Командование ВМС Украины содействует работе над лентой. В феврале продюсер Алексей Карпенко встречался с главнокомандующим, вице-адмиралом Игорем Воронченко –​ оговаривали в том числе детали локаций. В первый день киносъемок гостем на площадке был замкомандующего ВМСУ капитан 1 ранга Андрей Урсол.

Производством военной драмы занимается компания МКК Film Servis (Украина) при поддержке Государственного агентства по вопросам кино. Общая стоимость ленты – почти 40 миллионов гривен, финансовая поддержка государства составляет 17,3 млн грн.

В кинофильме «Черкассы» сыграют настоящие матросы

Когда все вокруг сдавались, мы пошли, образно, против течения. На фоне остальных – действительно серьезный поступок

​Три заметные роли в военной драме исполнят настоящие матросы. Михаил Воскобойник во время описываемых событий служил на тральщике «Черкассы» матросом-контрактником, тогда ему было 20 лет. «Когда все вокруг сдавались, мы пошли, образно, против течения. На фоне остальных – действительно серьезный поступок. Мы сделали так, как считали нужным в той ситуации. Да, я понимал, что рискуем. Но если уж умирать, смерти хотелось быстрой», – отметил он в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии.

О персонаже, которого предстоит воплотить на киноэкране, Михаил говорит как о парне, который поначалу держится особняком, но в критический момент штурма проявляет себя. «За исключением одного малоприятного момента, мой герой в целом мне по душе», – признается Михаил Воскобойник.

25-летний актер фильма «Черкассы» Олег Щербина имеет не только опыт работы в театре и кино, но и боевой. Контрактником спецподразделения Национальной гвардии в 2014-2015 годах находился в зоне проведения Антитеррористической операции – в районе Марьинки в секторе «М». Своим киноперсонажем («Зайцем») восхищается: «Очень классный! Простой такой парень, веселый. Очень на меня похож. А еще мой герой – такой себе «решала», хозяйственный – кто к нему не подходит, у него все всегда есть».

Олег Щербина говорит, что за крымскими событиями трехлетней давности следил не слишком внимательно. Был на киевском Майдане, а в Крыму все случилось настолько стремительно, что и понять-то ничего не успел, признается он. Рассказывает, что благодаря участию в фильме переживает и осознает происходившее на полуострове заново. На вопрос, готов ли сыграть роль предателя или дезертира, ответил категорическим «нет».

Как ожидается, военная драма «Черкассы» будет представлена в феврале-марте 2018 года. Вначале на кинофестивале, а осенью следующего года выйдет во всеукраинский и международный прокат.

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