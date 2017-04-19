Полульготы для крымских репатриантов

В России принят закон № 77-ФЗ, который упрощает получение вида на жительство для крымских репатриантов. До этого у лиц, вернувшихся в Крым из мест депортации, не было никаких привилегий при оформлении российских документов, позволяющих находиться на территории полуострова. Согласно принятым нововведениям, жертвы сталинской депортации и их потомки получают ВНЖ автоматически. Но лидеры крымских татар утверждают, что в реальности все не так радужно, и, несмотря на принятый закон, тысячи их соотечественников все равно будут находиться на своей родине нелегально.

Президент России Владимир Путин подписал закон № 77-ФЗ 17 апреля. В Госдуму России он был внесен еще в конце 2015 года. За его принятие российские депутаты проголосовали 5 апреля. Официальное название закона: «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан». В российских медиа этот документ упоминался как «закон о льготах для депортированных из Крымской АССР».

Краткое содержание закона

В принятом законе сказано, что для получения вида на жительства репатриантам необходимо предоставить справку о реабилитации, выданную МВД или прокуратурой

​В России для получения вида на жительство иностранным гражданам необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, оформить разрешение на временное проживание. Во-вторых, прожить на территории государства не менее года. Суть закона № 77-ФЗ состоит в том, что крымским репатриантам, не имеющим российского гражданства, для получения ВНЖ не нужно выполнять эти условия. Он могут оформить вид на жительство сразу, обратившись в отделение миграционной службы. Эти исключения распространяются на лиц, которые подверглись депортации из Крымской АССР, а также их родственников по прямой линии. В принятом законе сказано, что для получения вида на жительства репатриантам необходимо предоставить справку о реабилитации, выданную МВД или прокуратурой.

В документе, подписанном Путиным, также оговорен ряд случаев, при которых лица, вернувшиеся из мест депортации, не имеют права получить ВНЖ. Согласно закону, документ не будет выдаваться, если репатрианты нарушили «экстремистское» законодательство. А именно, если гражданин выступает за «насильственное изменение конституционного строя» России, создает «угрозу национальной безопасности» либо финансирует или планирует «террористические и экстремистские акты».

Согласно закону, документ не будет выдаваться, если репатрианты нарушили «экстремистское» законодательство России

​Кроме того, в принятом законе отдельно прописано, что репатрианты не смогут получить ВНЖ, если на протяжении последних пяти лет они подвергались административному выдворению за пределы России. Также на ВНЖ не смогут претендовать лица, которые подделали свои документы, были осуждены за совершение тяжкого преступления или неоднократно привлекались к административной ответственности.

Репатрианты не получат вид на жительство также в том случае, если они заключили фиктивный брак либо являются наркозависимыми.

Подводные камни «упрощения»

Крымскотатарские политики, которые работают в структурах российской власти, встретили новость о принятии закона № 77-ФЗ с восторгом. Глава подконтрольного Кремлю крымского Госкомитета по делам национальностей Заур Смирнов назвал этот документ «историческим». А депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что это «подарок Владимира Путина каждой крымскотатарской семье».

Более сдержанную оценку принятию закона дали крымскотатарские политические деятели, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешней российской власти. Один из лидеров крымских татар Нариман Джелял заявил, что попытки упросить миграционное законодательство – это важный шаг. Но, по его словам, сами по себе принятые поправки не обеспечат его соотечественникам права беспрепятственно находиться на территории Крыма.

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Пользование этой льготой требует получения справки о реабилитации. Получение этой справки – крайне непростое действие

​«Российский законодатель предлагает упрощенное получение даже не гражданства, а всего лишь вида на жительство. Это наиболее упрощенный статус, который позволяет проживать на той или иной территории. При этом пользование этой льготой требует получения справки о реабилитации. Мы за последние два года точно смогли убедиться в том, что получение этой справки – крайне непростое действие», – сказал Нариман Джелял.

Справки о реабилитации жертв политических репрессий российского образца выдаются в Крыму с лета 2014 года. Их обладатели могут претендовать на ежемесячное пособие, субсидию на коммунальные платежи и другие льготы. За прошедшие годы заявление на получение справки подали десятки тысяч крымских татар, но документ не смогла получить и половина заявителей. Так, по данным «Российской газеты», в МВД России за 2015 год за справкой обратились 34 тысячи человек, а выдано было всего 7429 документов. 291 человеку и вовсе отказали.

Тысячи крымчан под угрозой выдворения

Крымские власти, подконтрольные России, признают, что с выдачей справки о реабилитации на полуострове есть системные проблемы. Они объясняют это тем, что по федеральному закону «О реабилитации жертв политических репрессий» факт депортации обратившегося лица должны подтвердить власти стран, в которые он депортировался. Но Узбекистан и другие государства, на территорию которых депортировали народы Крыма, игнорируют запросы МВД России на эту тему. Причем нередко это происходит по той причине, что эти страны не признают Крым территорией России и легитимность фактических властей полуострова.

В результате некоторые крымские татары и крымчане других национальностей годами ждут справку о реабилитации. В конце прошлого года депутат Руслан Бальбек подал в Госдуму законопроект о внесении изменений в порядок получения данной справки. Он предлагает, чтобы органы российской власти самостоятельно выдавали эти документы – без переписки с другими государствами. Будет ли этот законопроект принят и вообще рассмотрен – пока непонятно.

А поскольку большая часть репатриантов не может получить справку о реабилитации, то, соответственно, желающим сложно будет получить и вид на жительство.

«Воспользоваться этой упрощенной системой им навряд ли удастся. Одно дело люди, которые только будут возвращаться в Крым, они в местах депортации могут в соответствующих органах получить какие-то документы, что они находились там на спецпоселении, например, в Узбекистане или Казахстане. Другое дело, что у нас тысячи людей, которые в Крыму находятся без статуса, фактически скрываются от миграционной службы. И как им действовать, данные изменения в законодательстве не объясняют», – сказал в комментарии для Крым.Реалии крымскотатарский политик Нариман Джелял.

По его словам, несмотря на принятые льготы, российские миграционные органы могут в любой момент выдворить тысячи крымских татар за пределы их родины, на которую они вернулись.