Накануне первого тура президентских выборов во Франции европейские эксперты говорят о возможности «внешнего вмешательства» в ход кампании и не исключают хакерских атак во время голосования, что может исказить результаты. Украинские же специалисты заявляют, что выборы во Франции и Германии являются ключевыми для Украины, ведь их результаты скажутся на реализации «нормандского процесса», в котором активную роль играют официальные Париж и Берлин. Эксперты также напоминают, что участие в избирательных гонках принимают трое французских политиков ‒ действующие депутаты Европарламента.

«Посреднические услуги» кандидата от республиканцев Франсуа Фийона (который якобы получил около полумиллиона долларов США «комиссионных» за организацию встречи ливийского миллионера Махзуми с президентом России Путиным), пророссийские заявления кандидата в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен, заявления лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона о необходимости, с одной стороны, сохранить санкции против России, а с другой ‒ попытаться найти общий язык с Кремлем ‒ эти высказывания участников президентской кампании широко тиражировали СМИ не только Франции, но и других государств ЕС и Украины.

И это, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины, а ныне руководителя неправительственного «Центра исследования России» Владимира Огрызко, наглядно демонстрирует, что российский фактор присутствует в европейской политике в целом и влияет тем или иным образом на ход президентской кампании во Франции.

Главным во время выборов является сознательный выбор французов, и я искренне надеюсь, что он будет адекватным

«Что произойдет на выборах во Франции ‒ пока сказать трудно. Но, мне кажется, французская власть в этом плане сделала серьезные выводы из негативного опыта, который имели американцы (во время президентской кампании 2016 года ‒ КР). Последние сообщения свидетельствуют о том, что система киберзащиты должна работать на должном уровне. Но, на мой взгляд, главным во время выборов является сознательный выбор французов, и я искренне надеюсь, что он будет адекватным», ‒ отмечает Огрызко в беседе с Радіо Свобода.

Как отметил французский политолог, вице-президент Киевского международного университета Оливье Ведрин, сегодня французские политики боятся делать резкие движения против России. И это касается кандидатов на пост президента Франции также, отметил специалист.

Если французские политики говорят, что они поддерживают Украину, пусть это докажут

«Мы, европейцы, довольно часто оглядываемся на Россию и видим проблематику, так сказать, «под российским углом зрения». А некоторые из политиков защищают российские интересы в ЕС. Это заметно во время нынешней кампании во Франции. Франции нужна Европа, а Евросоюзу нужна Франция. Вместо того, чтобы говорить о силе российского лобби, давайте рассказывать, что французские компании продолжают деятельность в Украине, что определенные депутаты в Национальной ассамблее занимают проукраинскую позицию, что некоторые общественные организации поддерживают Украину. Но если французские политики говорят, что они поддерживают Украину, пусть это докажут, пусть продемонстрируют свою проукраинскость», ‒ отметил Ведрин.

Запад, включая Францию, по мнению Ведрина, допустил серьезную ошибку в 2014 году, отказавшись действенно поддержать Украину, остановить «зеленых человечков» в Крыму. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

Наджос: лидеры гонки не высказывают симпатий относительно Украины

Эксперт Украинского совета по международным отношениям Андрей Наджос напоминает: лидеры президентской гонки не высказывают особых симпатий относительно Украины. В лучшем случае они молчат или же в свете событий на Донбассе говорят о «необходимости выполнения всеми сторонами конфликта своих обязательств в рамках Минского процесса», отметил Наджос на страницах издания «Бизнес».

Пока же, как сообщила пресс-служба президента Украины, во время телефонного разговора лидеры стран «нормандской четверки» поблагодарили нынешнего президента Франции Франсуа Олланда «за его усилия в рамках «нормандского формата» и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

Эксперт Института мировой политики Леонид Литра советует дождаться результатов президентской кампании, прежде чем делать далеко идущие выводы и предположения. По мнению Литры, во второй тур выборов пройдут центрист Эммануэль Макрон и праворадикалка, евроскептик и симпатик российского президента Путина Марин Ле Пен.

Перспективы Макрона выглядят более реалистичными. И я думаю, это хорошая новость для Украины: по крайней мере Макрон имеет хоть какую-то политику в отношении Украины

«Если так и произойдет, перспективы Макрона выглядят более реалистичными. И я думаю, это хорошая новость для Украины: по крайней мере Макрон имеет хоть какую-то политику в отношении Украины. Он отмечает, что Франция и ЕС в целом должны поддерживать Украину, и его высказывания можно корректировать с заявлениями представителей Германии. То есть, при победе Макрона ось «Берлин ‒ Париж» в отношении Украины будет работать в дальнейшем. В случае победы Марин ле Пен эта ось, все предыдущие наработки в «минском формате», как и в формате «нормандской четверки», выглядят проблематичными», ‒ отметил Литра в интервью Радіо Свобода.

Эксперт также отметил, что победа ультраправой Ле Пен разрушит европейское единство не только в украинской проблематике, но и в вопросе борьбы с режимом Асада в Сирии и в проблеме миграционной политики ЕС.