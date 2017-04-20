Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Политика

«Сознательный выбор французов»: как результаты выборов во Франции отразятся на Украине?

Кандидаты на пост президента Франции (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен, Бенуа Амон

Накануне первого тура президентских выборов во Франции европейские эксперты говорят о возможности «внешнего вмешательства» в ход кампании и не исключают хакерских атак во время голосования, что может исказить результаты. Украинские же специалисты заявляют, что выборы во Франции и Германии являются ключевыми для Украины, ведь их результаты скажутся на реализации «нормандского процесса», в котором активную роль играют официальные Париж и Берлин. Эксперты также напоминают, что участие в избирательных гонках принимают трое французских политиков ‒ действующие депутаты Европарламента.

«Посреднические услуги» кандидата от республиканцев Франсуа Фийона (который якобы получил около полумиллиона долларов США «комиссионных» за организацию встречи ливийского миллионера Махзуми с президентом России Путиным), пророссийские заявления кандидата в президенты от «Национального фронта» Марин Ле Пен, заявления лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона о необходимости, с одной стороны, сохранить санкции против России, а с другой ‒ попытаться найти общий язык с Кремлем ‒ эти высказывания участников президентской кампании широко тиражировали СМИ не только Франции, но и других государств ЕС и Украины.

Кандидат в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийон

Кандидат в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийон

И это, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины, а ныне руководителя неправительственного «Центра исследования России» Владимира Огрызко, наглядно демонстрирует, что российский фактор присутствует в европейской политике в целом и влияет тем или иным образом на ход президентской кампании во Франции.

Владимир Огрызко

Владимир Огрызко

Главным во время выборов является сознательный выбор французов, и я искренне надеюсь, что он будет адекватным
Владимир Огрызко

«Что произойдет на выборах во Франции ‒ пока сказать трудно. Но, мне кажется, французская власть в этом плане сделала серьезные выводы из негативного опыта, который имели американцы (во время президентской кампании 2016 года ‒ КР). Последние сообщения свидетельствуют о том, что система киберзащиты должна работать на должном уровне. Но, на мой взгляд, главным во время выборов является сознательный выбор французов, и я искренне надеюсь, что он будет адекватным», ‒ отмечает Огрызко в беседе с Радіо Свобода.

Как отметил французский политолог, вице-президент Киевского международного университета Оливье Ведрин, сегодня французские политики боятся делать резкие движения против России. И это касается кандидатов на пост президента Франции также, отметил специалист.

Оливье Ведрин

Оливье Ведрин

Если французские политики говорят, что они поддерживают Украину, пусть это докажут
Оливье Ведрин

«Мы, европейцы, довольно часто оглядываемся на Россию и видим проблематику, так сказать, «под российским углом зрения». А некоторые из политиков защищают российские интересы в ЕС. Это заметно во время нынешней кампании во Франции. Франции нужна Европа, а Евросоюзу нужна Франция. Вместо того, чтобы говорить о силе российского лобби, давайте рассказывать, что французские компании продолжают деятельность в Украине, что определенные депутаты в Национальной ассамблее занимают проукраинскую позицию, что некоторые общественные организации поддерживают Украину. Но если французские политики говорят, что они поддерживают Украину, пусть это докажут, пусть продемонстрируют свою проукраинскость», ‒ отметил Ведрин.

Запад, включая Францию, по мнению Ведрина, допустил серьезную ошибку в 2014 году, отказавшись действенно поддержать Украину, остановить «зеленых человечков» в Крыму. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

Наджос: лидеры гонки не высказывают симпатий относительно Украины

Эксперт Украинского совета по международным отношениям Андрей Наджос напоминает: лидеры президентской гонки не высказывают особых симпатий относительно Украины. В лучшем случае они молчат или же в свете событий на Донбассе говорят о «необходимости выполнения всеми сторонами конфликта своих обязательств в рамках Минского процесса», отметил Наджос на страницах издания «Бизнес».

Пока же, как сообщила пресс-служба президента Украины, во время телефонного разговора лидеры стран «нормандской четверки» поблагодарили нынешнего президента Франции Франсуа Олланда «за его усилия в рамках «нормандского формата» и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.

Эксперт Института мировой политики Леонид Литра советует дождаться результатов президентской кампании, прежде чем делать далеко идущие выводы и предположения. По мнению Литры, во второй тур выборов пройдут центрист Эммануэль Макрон и праворадикалка, евроскептик и симпатик российского президента Путина Марин Ле Пен.

Леонид Литра

Леонид Литра

Перспективы Макрона выглядят более реалистичными. И я думаю, это хорошая новость для Украины: по крайней мере Макрон имеет хоть какую-то политику в отношении Украины
Леонид Литра

«Если так и произойдет, перспективы Макрона выглядят более реалистичными. И я думаю, это хорошая новость для Украины: по крайней мере Макрон имеет хоть какую-то политику в отношении Украины. Он отмечает, что Франция и ЕС в целом должны поддерживать Украину, и его высказывания можно корректировать с заявлениями представителей Германии. То есть, при победе Макрона ось «Берлин ‒ Париж» в отношении Украины будет работать в дальнейшем. В случае победы Марин ле Пен эта ось, все предыдущие наработки в «минском формате», как и в формате «нормандской четверки», выглядят проблематичными», ‒ отметил Литра в интервью Радіо Свобода.

Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным

Эксперт также отметил, что победа ультраправой Ле Пен разрушит европейское единство не только в украинской проблематике, но и в вопросе борьбы с режимом Асада в Сирии и в проблеме миграционной политики ЕС.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG