Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву гаагские судьи обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис крымскотатарского народа и украинский язык обучения на территории оккупированного Крыма. Аналитики расценивают это как частичную победу Киева, ведь, по мнению одного из гаагских экспертов, аргументы Москвы во внимание в Гааге не приняли.