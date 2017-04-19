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Зеркаль: суд признал нарушение Россией прав граждан Украины, проживающих на территории Крыма (видео)

Зеркаль: суд признал нарушение Россией прав граждан Украины, проживающих на территории Крыма (видео)
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Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Зато Москву гаагские судьи обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис крымскотатарского народа и украинский язык обучения на территории оккупированного Крыма. Аналитики расценивают это как частичную победу Киева, ведь, по мнению одного из гаагских экспертов, аргументы Москвы во внимание в Гааге не приняли.

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