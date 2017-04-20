Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма стала своего рода сюрпризом для ветеранов американской внешней политики Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского, которые в 1970-е годы выполняли функции советников по национальной безопасности при президентах США. Хорошо знакомые с маневрами советской внешней политики, они пытаются применять подходы прошлого столетия для характеристики нынешней ситуации.

Крымское забвение

Для экс-главы американского Госдепа Генри Киссинджера основой внешней политики любого государства выступают национальные интересы, добиться реализации которых можно умело балансируя между другими странами. Этот подход одного из классиков американской внешней политики очень хорошо прослеживается в отношении «крымского вопроса».

Рассматривая международные отношения через призму мирового равновесия, Киссинджер не верил в то, что Россия в 2014 году аннексирует Крым, вступив тем самым в очередной этап противостояния с Западом. В качестве аргумента он ссылался на миллиардные затраты Кремля на Олимпиаду в Сочи, которая должна была показать принадлежность России к западной цивилизации. «Невозможно предположить, что Путин тратит 60 миллиардов евро на превращение летнего курорта в зимнюю олимпийскую деревню, чтобы начать военный кризис (аннексию Крыма – авт.) через неделю после заключительной церемонии, которая изображает Россию частью западной цивилизации», – рассуждал он.

Однако умозаключения американского дипломата с многолетним стажем разбились о геополитические амбиции и непредсказуемость российского президента Владимира Путина. Киссинджер мыслит в масштабах государственных категорий, рассуждает как политик, который несет ответственность за каждый цент американского налогоплательщика. А для Путина и его мафиозных друзей Олимпиада или Керченский мост – это не только геополитический проект, призванный продемонстрировать миру и местному плебсу величие России, но в гораздо большей степени повод для «распила» российского бюджета.

Если мы относимся к России как к великой державе, нам нужно определить, можно ли примирить их проблемы с нашими потребностями

Анализируя причины аннексии Крыма, Киссинджер полагает, что Путин захватил Крым в ответ на недальновидную политику Запада, который проигнорировал интересы России в регионе, сделав ставку на европейский выбор Киева. Поэтому для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта в Украине Вашингтон должен считаться с мнением России, хотя бы там, где ее действия напрямую не угрожают национальным интересам США. «Если мы относимся к России всерьез как к великой державе, нам нужно на ранней стадии определить, можно ли примирить их проблемы с нашими потребностями», – резюмирует Киссинджер, выступая категорически против военно-политической конфронтации с Кремлем.

Такой подход соответствует логике нынешней американской администрации. На недавней встрече G7 госсекретарь США Рекс Тиллерстон напрямую спросил своих коллег, зачем американским налогоплательщикам тратить деньги на Украину. Поэтому вполне логично, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа один из авторов «разрядки» в отношениях с СССР Генри Киссинджер предложил новому президенту свои услуги в деле налаживания отношений с Россией. Это поможет не только достичь политического равновесия, но и использовать Москву для решения насущных мировых задач – в отношении Сирии или ядерной программы Ирана.

Мы не относимся к Крыму как к российской территории – так же, как мы продолжали относиться к балтийским государствам на протяжении всей советской власти

Очевидно, что при таком раскладе судьба маленького украинского полуострова отходит на второй план, а сам вопрос Крыма можно предать забвению на долгие годы, как ранее поступили с балтийскими странами, аннексированными СССР накануне Второй мировой войны. «Мы не относимся к Крыму как к российской территории по международному праву – так же, как мы продолжали относиться к балтийским государствам как независимым на протяжении всей советской власти», – предлагает Киссинджер. На деле это означает признание российского статуса Крыма на уровне де-факто, чего так активно добивается Путин.

А пока проблема Крыма будет отложена в долгий ящик, с Россией можно заключить «сделку», привлекая ее к решению насущных проблем мировой политики, начиная от Сирии и заканчивая ядерной проблемой Ирана. И все это, безусловно, под благовидным предлогом не допустить новой масштабной войны. В общем, идея стара, как мир – маленькая жертва в виде украинского полуострова в обмен на международное равновесие. Но вопрос о том, удовлетворит ли эта жертва кремлевского Левиафана, остается открытым.

Три грани Крыма

Позиция второго идеолога внешней политики США, Збигнева Бжезинского, базируется на ином походе. Автор «Великой шахматной доски», который считает Россию «черной дырой» на политической карте мира, накануне аннексии Крыма предупреждал о возможности реализации такого сценария Москвой. «Но Россия все еще может ввергнуть Украину в разрушительную и международно-опасную гражданскую войну. Это может подсказать и затем поддержать отделение Крыма и некоторых индустриальных восточных частей страны», – пишет он 23 февраля 2014 года.

Бжезинский считает, помешать воплощению в жизнь экспансионистских планов Путина можно было, предложив ему финскую модель для Украины – экономическое и политическое сотрудничество Киева с Западом без членства в НАТО. Если же Москва проигнорирует это предложение и начнет интервенцию против Украины, то Запад, по его мнению, должен оказать Киеву всестороннюю помощь – вплоть до поставки вооружения, а против России задействовать широкий арсенал экономических санкций, чтобы война против Украины стала слишком дорогим удовольствием для Кремля.

Мой ночной кошмар – это то, что однажды Путин захватит Ригу и Таллинн

Аннексия Крыма Россией стала для Бжезинского лакмусом, который позволил проверить, как далеко готов зайти Путин в удовлетворении территориальных амбиций России. «Мой ночной кошмар – это то, что однажды он (Путин – авт.) захватит Ригу и Таллинн. Он буквально заберет их однажды. Они не смогут сопротивляться», – прогнозирует Бжезинский через год после крымских событий, прояснив для себя геополитические аппетиты Путина.

Вариантов решения «крымского вопроса» Бжезинский сейчас не видит: не предлагая признать Крым де-факто, он говорит об изменении статуса полуострова в далекой перспективе путем компромисса между Киевом и Москвой на основе признания «многонациональной и исторической роли» полуострова.

С точки зрения Бжезинского, чтобы разрубить крымский «гордиев узел», следует рассматривать будущее полуострова с учетом взаимодействия трех факторов – российского, украинского и крымскотатарского.

Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России

«Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, что со временем возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования тех трех элементов: нового российского слоя, существующего несколько десятилетий слоя украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымские татары, которые имеют право на самоопределение», – констатирует политолог.

Как видим, такие подходы в американской внешней политике не сулят быстрого и самое главное позитивного решения «крымского вопроса» для Украины. Однако не следует забывать, что Киссинджер и Бжезинский – это политики, пик карьеры которых приходится на ХХ век, отчасти они продолжают жить в категориях минувшего столетия. Сегодняшние реалии меняются слишком быстро, а количество факторов, способствующих переменам на мировой «шахматной доске», возрастает с каждым днем. Поэтому Крым может вернуться в Украину в обозримом будущем – так же неожиданно, как ушел в 2014 году

Евгения Горюнова, крымский политолог

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