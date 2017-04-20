Севастополец Руслан Зейтуллаев объявил голодовку больше двух недель тому назад. Он находится под арестом в Ростове-на-Дону, где по его делу идет суд. Ранее его приговорили к 7 годам лишения свободы, но прокуратура посчитала этот вердикт слишком мягким.



Следователи настаивают на переквалификации дела Зейтуллаева на более тяжкую статью – организация террористического сообщества. По их версии, Руслан является основателем ячейки «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической и запрещена.



Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Зейтуллаев утверждает, что его преследуют за религиозные убеждения, и к терроризму он не имеет никакого отношения. Украинский МИД и правозащитники неоднократно требовали от России освободить севастопольца.



На свободе Руслана ждет жена и трое несовершеннолетних детей. Крым.Реалии представляют вашему вниманию фоторепортаж о том, как семья Зейтуллаева живет без него уже больше двух лет.



Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».