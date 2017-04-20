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Фотогалереи

Два года без мужа и отца: как живет семья Зейтуллаева (фотогалерея)

Севастополец Руслан Зейтуллаев объявил голодовку больше двух недель тому назад. Он находится под арестом в Ростове-на-Дону, где по его делу идет суд. Ранее его приговорили к 7 годам лишения свободы, но прокуратура посчитала этот вердикт слишком мягким.

Следователи настаивают на переквалификации дела Зейтуллаева на более тяжкую статью – организация террористического сообщества. По их версии, Руслан является основателем ячейки «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической и запрещена.

Ему грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Зейтуллаев утверждает, что его преследуют за религиозные убеждения, и к терроризму он не имеет никакого отношения. Украинский МИД и правозащитники неоднократно требовали от России освободить севастопольца.

На свободе Руслана ждет жена и трое несовершеннолетних детей. Крым.Реалии представляют вашему вниманию фоторепортаж о том, как семья Зейтуллаева живет без него уже больше двух лет.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».
Мерьем, супруга Руслана Зейтуллаева, в своем доме в поселке Орлиное
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Мерьем, супруга Руслана Зейтуллаева, в своем доме в поселке Орлиное

Дочери Мерьем и Руслана играют во дворе
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Дочери Мерьем и Руслана играют во дворе

Мумине &ndash; средняя дочь Зейтуллаевых
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Мумине – средняя дочь Зейтуллаевых

Нурие, младшая дочь Руслана и Мерьем, сидит на руках у матери
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Нурие, младшая дочь Руслана и Мерьем, сидит на руках у матери

Сабрие и Мумине
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Сабрие и Мумине

Тетрадь Нурие
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Тетрадь Нурие

Сабрие на кухне, играет с сестрами в прятки
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Сабрие на кухне, играет с сестрами в прятки

Нурие рисует в своей тетради
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Нурие рисует в своей тетради

Мусульманский календарь на кухне дома у Зейтуллаевых
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Мусульманский календарь на кухне дома у Зейтуллаевых

Мерьем сидит на кровати у себя дома. Она с Русланом в браке уже 8 лет, этот дом так же строили вместе
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Мерьем сидит на кровати у себя дома. Она с Русланом в браке уже 8 лет, этот дом так же строили вместе

Девочки играют дома
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Девочки играют дома

Мумине и Нурие играют во дворе, неподалеку от дома
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Мумине и Нурие играют во дворе, неподалеку от дома

Двор Зейтуллаевых
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Двор Зейтуллаевых

Мать Мерьем Айше живет с дочерью и помогает ей по хозяйству
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Мать Мерьем Айше живет с дочерью и помогает ей по хозяйству

Картина с молитвой в доме Зейтуллаевых
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Картина с молитвой в доме Зейтуллаевых

Нурие и Мумине
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Нурие и Мумине

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