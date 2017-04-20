Расплывчатая стратегия развития Севастополя

Специально для Крым.Реалии

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представил местному парламенту проект Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года. Даже при беглом взгляде на документ становится ясно, что российские власти города надеются на скорое снятие санкций Запада и неограниченные финансовые вливания федеральных средств.

Прописанная в документе миссия города – это геостратегический, культурно-исторический, гуманитарный и курортно-туристический центр России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, творить и отдыхать. По словам и.о. губернатора, результаты SWOT-анализа и сценарии развития города позволили сформулировать миссию и стратегические цели развития Севастополя, достижение которых будет означать соответствие происходящих в городе изменений содержанию его миссии.

Более чем туманно и расплывчато, согласитесь?

Зато когда речь идет об идеологической подоплеке стратегии развития Севастополя, все более чем четко и выверенно. Вот лишь несколько месседжей:

– «Исторически Севастополь всегда служил форпостом России на Черном море».

– «Превращение (города – авт.) в геостратегический центр Причерноморья, с сохранением и развитием функций обеспечения деятельности Черноморского флота России»;

– «Развитие (города – авт.) как одного из важнейших центров русской идентичности»;

– «Севастополь – это геостратегический центр страны (Российской Федерации – авт.) на Черном море, город базирования Черноморского флота и общероссийский курорт».

Все те же пресловутые скрепы, только в перспективе до 2030 года.

В целом, как изложено в проекте, образ будущего формируется тремя надцелевыми установками. Вот стратегические цели развития города:

– Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.

– Становление города как делового центра, центра туризма, транспортно-логистических услуг, образования, культуры и досуга.

– Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей.

В условиях санкций вряд ли выйдет создать в городе «высокоэффективную экономику»

Даже не вдаваясь в глубокий анализ экономической стратегии, понятно, что в условиях западных санкций и отсутствия инновационных современных технологий вряд ли выйдет создать в Севастополе «высокоэффективную экономику». Транспортный центр здесь невозможен ввиду тупиковой логистики и портов, закрытых для международных перевозок. Про туристов и говорить нечего – это лишь россияне и граждане Зимбабве, Никарагуа, Эритреи и прочих стран, признавших аннексию Крыма. Едва ли в таких условиях сформируется «комфортная среда для жителей и гостей города».

Что же в сухом остатке? А в нем набор красивых и звучных выражений и яркие слайды презентации.

Исходя из миссии и трех стратегических целей, был разработан прогноз ожиданий основных «стейкхолдеров» на достижение каждой из них в отдельности. При этом рассматривают только крайние варианты развития города Севастополя: пессимистический и целевой.

В условиях «серой зоны» большинство из перечисленных ожиданий являются недостижимыми

Впрочем, «целевой вариант» правильнее было бы назвать «весьма оптимистическим» или даже «нереальным». В нем, в частности, рассматривают такие ожидания «стейкхолдеров», как относительно низкая зависимость от финансовой поддержки из федерального бюджета, рост привлекательности и доходности бизнеса, сохранение и приток человеческого капитала высокого качества. В условиях «серой зоны», в которой оказались Севастополь и Крым, большинство из перечисленных ожиданий являются недостижимыми.

Экономику предлагают поднимать с помощью создания условий для развития: судоремонта и судостроения, высокотехнологичного машиностроения, информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и виноделия, рыболовства, марикультуры и рыбопереработки. А также создания условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра.

В условиях дефицитного водоснабжения перечень возможных сельхозкультур уменьшается до минимума

Поскольку современных технологий в России нет, наиболее реалистичными являются сельское хозяйство и рыбные промыслы. Причем в условиях дефицитного водоснабжения перечень возможных сельхозкультур для земледелия и животных для животноводства уменьшается до минимума. С рыболовством и рыбопереработкой ситуация не лучше, поскольку наращивать добычу до бесконечности не дает естественный цикл воспроизводства рыбных ресурсов.

Что же касается становления города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга, решение предстоящих стратегических задач видится вполне возможным. Все зависит лишь от того, хватит ли денег на реализацию.

Для управления реализацией Стратегии предусмотрен бюджет развития города Севастополя, для наполнения которого планируется создать инвестиционный фонд. В качестве источников формирования инвестиционного фонда Севастополя рассматривается часть приращения налоговых поступлений в городской бюджет от реализации поддержанных фондом инвестиционных проектов.

Также «стратеги» хотят разработать систему документов, регламентирующих развитие Севастополя и создать проектный офис по управлению развитием города.

Реализация Стратегии предусматривается в три этапа: I этап – 2017-2018 гг., II этап – 2019-2024 гг., III этап – 2025-2030 гг..

Вызывает удивление, что наиболее емкие и сложные задачи отнесены к последнему, третьему этапу Стратегии. Это, например, оптимизация структуры экономики города, продвижение возможностей города как делового и торгового центра Причерноморья, включение в транспортно-логистические потоки Причерноморья, отработка и создание новых технологий с опорой на собственные научно-образовательные компетенции, создание новых производств с высокой добавленной стоимостью на основе интеллектуальной составляющей.

Если что в Севастополе и будут развивать, так это военно-морскую базу

Впрочем, ничего удивительного нет. К тому времени никого из команды нынешних разработчиков наполеоновских планов в Севастополе уже не будет. Именно поэтому для первого и второго этапа прописаны такие задачи, как снятие административных барьеров, построение эффективной системы государственного управления, приложение усилий для реализации проектов ФЦП своевременно и в полном объеме, увеличение интеграции предприятий города в выполнение заказов со стороны ВМФ, оптимизация структуры подготовки и выпуска специалистов образовательной системы в соответствии с потребностями рынка труда и тому подобное.

Вывод напрашивается один: если что в Севастополе и будут развивать, так это военно-морскую базу.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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