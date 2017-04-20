Чем ближе для Украины безвизовый режим с ЕС, тем больше мифов возникает вокруг его внедрения. На заседании украинского правительства 18 апреля решили развеять некоторые басни о «безвизе», а заодно и рассказать о порядке пересечения границы.

В конце марта заработал безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Грузии. За первые недели «безвиза» в страны Шенгенской зоны поехали около семи тысяч грузин. Не пропустили только троих: у одного не было биометрического паспорта, у другого ‒ подтверждения брони отеля, у третьего ‒ документов, подтверждающих цель визита, сообщает сайт «Эспрессо».

«Поставили штамп и впустили» ‒ впечатления из Грузии

Грузин Виталий Сафаров ​в комментарии Радіо Свобода рассказывает, что летел из Тбилиси в Прагу по новым правилам и был удивлен, насколько все оказалось легко. После Чехии он направился в Киев, и здесь «паспорт перебирали по страничке» – украинская таможня, по его словам, пола гораздо больше времени, чем Шенгенская.

Нас даже не спросили, куда мы едем – поставили штамп за 2-3 минуты

«Я сам не думал, что будет так легко и не будет вопросов на границе. Это все зависит, видимо, от страны. Нас даже не спросили, куда мы едем – поставили штамп за 2-3 минуты. Они лишь просят страховку. Страховка обязательна. Хотя на нашей границе, когда мы вылетали, нам сказали, что обязательно еще выписка из банка. Я знал, что минимально у нас должно быть 50 евро на человека в день. Но нас не спросили ничего. Прямо поставили штамп и впустили, хотя мы ждали вопросов», ‒ делится впечатлениями Виталий Сафаров.

В ЕС были опасения, что граждане Грузии массово поедут работать нелегально в европейские страны. Впрочем, сейчас это сделать еще сложнее, чем раньше, объясняет Виталий Сафаров. Через 90 дней с момента, когда человек отметился на границе, его начнет искать собственная страна, чтобы вернуть назад, объясняет грузин.

Какие нужны документы?

Безвизовый режим не предусматривает выезда для работы или учебы за рубежом. Как известно, первое условие пересечения границ тридцати стран, в которых будет работать «безвиз», ‒ биометрический паспорт. Второе условие ‒ в течение полугода в этих странах можно находиться не более трех месяцев.

«Есть басни, что теперь с собой надо таскать кучу документов, которые будут спрашивать пограничники на въезде. Хочу подчеркнуть: никаких дополнительных документов никто спрашивать не будет», ‒ сообщил на заседании украинского правительства первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Если кто-то хочет работать, учиться или находиться в стране ЕС более 90 дней, необходимо получить соответственную визу в посольстве этой страны.

Биометрические документы в Украине начали выдавать менее чем 2 года назад. Такие паспорта получили уже более 3 миллионов украинцев.

Где и за сколько оформить биометрический ​паспорт

Оформить биометрический паспорт можно в трех структурах: подразделениях миграционной службы, отделениях «Паспортный сервис» (ГП «Документ») и в Центрах предоставления административных услуг (пока только в 18 центрах).

Для оформления документа нужен паспорт гражданина Украины, для детей ‒ свидетельство о рождении и соответствующие документы одного из родителей, налоговый идентификационный код. Фотографию делают по месту оформления. Дети до 12 лет получают биометрические документы без отпечатков пальцев.

Стоимость оформления паспорта зависит от срока его изготовления: за 20 рабочих дней ‒ 557 гривен, за 7 рабочих дней ‒ 810 гривен.

Для меня важно сделать все максимально быстро

Украинец Игорь Решетняк решил не тратить время в очередях и оформить документ в «Паспортном сервисе». За новый паспорт Игорь заплатил не 500 и даже не 800, а в пределах 900 гривен.

«Для меня было важно сделать все максимально быстро. А поскольку в Государственной миграционной службе часы приема есть не каждый день и они достаточно неудобны, мне было проще пойти через посредника. Хотя по возможности я бы пошел напрямую», ‒ объясняет украинец.

В миграционной службе объясняют, что государственное предприятие «Документ» берет за свои услуги больше денег из-за повышенного сервис обслуживания.

«Там гораздо более комфортные условия созданы, смс-информирование, детские площадки, бесплатный wi-fi. Официальная доплата за сервис ‒ 400 гривен. Эти средства тратят на аренду помещений, закупку техники, зарплату. Они из бюджета не финансируются», ‒ рассказывает глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Украинцы, у которых есть действующая Шенгенская виза, могут использовать его до окончания указанного срока. Старые загранпаспорта также действуют в течение срока, на который выданы.