Вслед за промежуточным решением Международного суда ООН в деле «Украина против России» международные обозреватели и журналисты начинают публиковать первые оценки приговора и его возможных последствий.

Свой анализ, среди прочего, предложил Юджин Конторович, профессор в Northwestern Pritzker School of Law в Чикаго.

Решение Международного суда ООН может указывать на преступления против человечности

«Учитывая то, что Международный суд правосудия ООН принял позицию Украины по поводу преследования крымскотатарского народа, эту ситуацию будет еще сложнее игнорировать Международному уголовному суду. Учитывая массовый наплыв переселенцев из России и уничтожение собственности, решение Международного суда правосудия ООН может указывать на состав преступления, предусмотренного в статье 7 (1) (h) устава Международного уголовного суда, а именно ‒ преступления против человечности. Я не говорю, что Россия нарушила статью 7 (1) (h), но нынешнее решение Международного суда ООН поощрит украинцев представить прокурору такую теорию», ‒ пишет в твиттере Конторович.

В среду Международный суд ООН признал, что имеет юрисдикцию prima facie для рассмотрения этого дела. Суд обязал Россию возобновить на полуострове деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить дискриминацию меньшинств. Суд также объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения мер по конвенции о запрете финансирования терроризма и отказался утверждать меры по этой конвенцией.

Некоторые комментаторы ограничиваются констатацией событий.

«Я считаю, что Россия проиграла в двух аспектах: Международный суд ООН prima facie юрисдикцию по этому делу, а значит, вероятно, имеет общую юрисдикцию в отношении нее. Во-вторых, Россия обязана воздержаться от преследований татарского сообщества и его институтов и перестать ограничивать доступ татар к традиционному образованию и речи», ‒ отметил в твиттере международный юрист Кеннет Манусама.

«Юристы Украины не смогли выполнить требование mens rea, убедить суд, что в действиях России был преступный умысел (в части поддержки Россией терроризма ‒ ред.)», ‒ написала в твиттере Ирина Марчук, профессор Копенгагенского университета.

«Частичная победа Украины в Международном суде ООН это лучше, чем вообще без победы. Тем не менее, Россия все перекрутит, это точно», ‒ отметил в твиттере украинский обозреватель Максим Эристави, который является одним из самых цитируемых среди англоязычных обозревателей ситуации в Украине.