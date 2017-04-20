Российский институт стратегических исследований (РИСИ), контролируемый президентом Владимиром Путиным, разработал план вмешательства в президентские выборы-2016 в США для повышения шансов на победу Дональда Трампа и подрыва веры в американскую избирательную систему, сообщили агентству Reuters три нынешних и четыре бывших американских чиновника. Правда, и в РИСИ, и в Кремле утверждают, что не вмешивались в американские выборы.

Американские чиновники сослались на два секретных документа исследовательского центра, в которых, по их словам, изложены принципы и основания для того, что американские спецслужбы назвали активными усилиями России, направленными на вмешательство в ноябрьские выборы. Документы, подготовленные РИСИ, оказались в распоряжении представителей американской разведки после выборов.

Институтом руководят бывшие высокопоставленные чиновники Службы внешней разведки России, назначенные администрацией Путина.

Первый документ института, посвященный стратегии, был подготовлен в прошлом июне и распространен в высших кругах российского правительства, но не адресован конкретным лицам.

В нем Кремлю рекомендовалось начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и российских государственных СМИ, чтобы склонить американцев избрать президента, имеющего более мягкую позицию по отношению к России, нежели Барак Обама, сообщили американские чиновники.

Второй документ института, разработанный в октябре и распространенный аналогичным способом, содержал предупреждение о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, скорее всего, победит на выборах. Поэтому, согласно документу, России лучше прекратить пропаганду в поддержку Трампа и усилить сигналы о фальсификации результатов голосования, дабы подорвать веру в легитимность избирательной системы США и навредить репутации Клинтон.

Американские чиновники пожелали остаться неназванными из-за секретного характера российских документов. Они отказались обсуждать, как документы оказались в распоряжении США. Американские спецслужбы также отказались их комментировать.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно отвергал обвинения о вмешательстве в выборы в США.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в четверг, что не обладает информацией об этой ситуации

«​Могу только сказать, что семь анонимных источников не стоят одного реального, –​ сказал он. –​ Поскольку речь идет об анонимных источниках, так и нужно относиться к этой информации»​.

Директор РИСИ Михаил Фрадков опроверг информацию о влиянии РИСИ на выборы в США.

​«Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы «участия» России в предвыборной кампании в США»​, –​ заявил Фрадков, в прошлом глава Службы внешней разведки (СВР) и премьер-министр России.

«Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути»

По словам американских чиновников, документы стали одним из ключевых факторов, заставивших администрацию Обамы сделать вывод о проведении Россией кампании по распространению «фейковых новостей»​ и осуществлению кибератак на Демократическую партию и штаб Клинтон.



«Путин давно это задумал и попросил институт разработать для него дорожную карту», –​ сказал один из источников, бывший высокопоставленный чиновник американской разведки.



Трамп ранее говорил, что действия России не оказали никакого влияния на исход президентской гонки. Конгресс и ФБР, которые расследуют вмешательство России в выборы, пока не представили доказательств сговора окружения Трампа с Россией в попытке оказать влияние на результаты голосования.



Прокремлевские блогеры



Четыре чиновника сказали, что подход, изложенный в июньском документе –​ расширение усилий администрации Путина, начатых в марте 2016 года. Тогда Кремль распорядился, чтобы государственные СМИ, включая международные платформы –​ Russia Today и Sputnik –​ начали положительно отзываться о кампании Трампа, сказали чиновники.



В Russia Today не ответили на просьбы о комментарии. Представитель Sputnik опроверг утверждения американских чиновников об участии агентства в кампании Кремля, назвав их «абсолютной ложью».



«И, кстати, мы не в первый раз слышим лживые утверждения от «источников среди американских чиновников», –​ сообщил представитель агентства по электронной почте.



Russia Today и Sputnik публиковали статьи, формировавшие отрицательное отношение к Клинтон, в то время как прокремлевские блогеры подготовили кампанию в Твиттере, которая ставила под вопрос справедливость ожидавшейся победы кандидата от демократов, говорится в обнародованном в январе докладе американских спецслужб о вмешательстве России в выборы.



Самый популярный видеосюжет Russia Today о Клинтон под названием «Как 100% «благотворительности» Клинтонов в 2015 году досталось... им самим» набрал 9 миллионов просмотров в социальных сетях, свидетельствует доклад спецслужб.

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В докладе также говорится, что Russia Today и Sputnik «последовательно выставляли избранного президента Трампа жертвой несправедливого отношения традиционных американских СМИ».



Американские спецслужбы не проводили оценку того, повысили ли усилия Москвы шансы Трампа на победу, поскольку они не «анализируют политические процессы или общественное мнение в США», свидетельствует доклад.



Кибератаки



В документах РИСИ не упоминается утечка данных из взломанных компьютерных систем Демократической партии, направленная на вмешательство в выборы, сказали четыре чиновника. По их словам, взлом был тайной операцией разведки, контролировавшейся отдельно из-за пределов Кремля.



Применялись как неприкрытая пропаганда, так и секретный взлом, говорят американские официальные лица. Russia Today и Sputnik активно способствовали публикации подвергшейся утечке электронной переписки Демократической партии, часто содержавшей компрометирующую информацию.



Пятеро чиновников назвали РИСИ кремлевским исследовательским центром, занимающимся вопросами внешней политики.



В период подготовки документов, на которые ссылаются чиновники, директором института был Леонид Решетников –​ генерал-лейтенант, 33 года прослуживший в СВР, говорится на сайте РИСИ.

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В январе Решетников ушел из центра, и Путин назначил на его место Фрадкова, который был директором СВР с 2007 по 2016 год.



Агентство Reuters не смогло выяснить, был ли кто-то из них непосредственно связан с подготовкой документов. Представители Решетникова переадресовали вопросы РИСИ.



На сайте института говорится, что РИСИ предоставляет «экспертные оценки» и «рекомендации», а также готовит «информационно-аналитические материалы» для администрации президента России, Совета безопасности, министерств, Совета Федерации и Госдумы.



На сайтах Кремля и института 31 января была опубликована фотография и стенограмма встречи Путина с Решетниковым и Фрадковым. Президент поблагодарил Решетникова за работу и сказал Фрадкову, что хочет, чтобы институт предоставлял объективную информацию и анализ.



«Мы все эти почти восемь лет работали как могли на осуществление и реализацию Вашей линии во внешней политике, –​ сказал Решетников Путину. – Это было нашим краеугольным камнем – линия России, линия нашего президента».