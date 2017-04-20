Крым в YouTube: тюльпаны, собака-пешеход и снег

Пользователи YouTube снимали крымский парад тюльпанов, как севастопольцы помогают животным переходить через дорогу, а также строительство аэропорта под Симферополем.

Пользователь Руслан Керчь опубликовал видео, снятое в Никитском ботаническом саду в Ялте. Здесь сейчас проходит парад тюльпанов. В ролике можно увидеть большое количество цветов.

Пользователь ForPost – Новости Севастополя опубликовал необычное видео, снятое на одном из пешеходных переходов в Севастополе. В ролике девушка переводит собаку через дорогу, держа ее за переднюю лапу.

Пользователь DmAn52r опубликовал видео ДТП в Севастополе. Как следует из ролика, черный внедорожник выехал на большой скорости на встречную полосу, но через несколько метров столкнулся с автомобилем, который поворачивал налево. В результате удара нарушитель съехал в кювет. Есть ли пострадавшие в результате аварии, неизвестно.

Пользователь Sergey TuT опубликовал видео, на котором зафиксированы заснеженные улицы Симферополя 19 апреля 2017 года. «То чувство, когда ты думал что зима уже кончилась…», – пошутил автор.

Пользователь Капитан Крым опубликовал видео строящегося аэропорта под Симферополем. Автор ролика для сравнения показал снимок, сделанный месяц назад. «Я как увидел силуэт аэропорта, когда ехал со стороны Скворцово, так и обомлел, насколько он сильно изменился за какой-то месяц! С того ракурса, где я говорю на камеру, не так понятно. А вот с дороги – здорово!» – говорится в описании к видео.