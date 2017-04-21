«Сразу было ясно – самооблажались» – из крымских сетей

Крымчан решили обложить новым налогом – и непростым! Назначенное Россией правительство Крыма разослало по городам и районам письмо с рекомендацией пополнять местные бюджеты за счет самообложения граждан. Крымчане насторожились.
В своем письме крымский Совмин предложил населению скидываться на ремонт дорог и социальных объектов, освещение и решение прочих местных проблем. Решать, сколько именно платить и на какие нужды, будут на местных референдумах.
«Унтер офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей богу врет. Она сама себя высекла».(с)
Крымчане должны самоудовлетвориться наверно
Сразу было ясно, самооблажались
так уже есть "налог самооблажения"! это уплаты на капремонт домов проживания..... при котором все понимают ,что никакого ремонта не будет,а куда исчезли деньги ответ найдут..... в этом даже сомнения быть не может.
Аксенов видимо решил ,что он мини-Кадыров, а Крым его княжество и решил ввести барщину для холопов.
Странно, что совмин до сих пор не предлжил гражданам явиться мед учреждения и добровольно пожертвовать органы на нужды правительства…
у власти мало денег? или может мозгов? Или совести?..
я думаю, что с деньгами у них все ОК. А вот со всем остальным проблемы. Вот и хотят опять все взвалить на плечи и так нищего народа
Бюджет разворовывается, еще и скидываться предлагают. Больные люди!
#Крым'ский ватник: Чего-чего, а принудительного "самоналообложения" я от россии никак не ожидал, мне и так денег ни на что не хватает.
Еще одно подтверждение того, что у россии все меньше и меньше денег на содержание #Крым'а: налоговики штурмуют крымский бизнес.
И все же нашлись те, кому идея самообложения понравилась. Правда, они в явном меньшинстве.
Там же написано, письменно голосовать не обязательно)))
За нас проголосуют и знать не будем кто и как! Сказали :"Давай !" Значит давай! Как в 90-е !
все будет зависеть от того кто и как будет считать голоса, проходили уже это. и "общественность" для контроля найдут.
Проходили слушания по застройке ул. Гурзуфская, большинство было против, потом прошли еще они слушания, и, о чудо, все за!!! теперь там забор. О каком референдуме идёт речь? Посчитайте сколько денег на него надо.. СамооблАжаться и самообложаться
А вас не волнует вопрос как люди будут его платить? С каких шишей? Итак каждый день налоги платим.
Я бы предложил ввести налог на море, для людей которые живут в курортных городах
А еще сделать платным посещение Администраций. Обращения и приемы по отдельному тарифу. В случае положительного решения вопроса заявитель обязан самообложиться
Крымчан уже давно возмущает введение новых налогов и регулярное повышение уже существующих.
Крым. Дорога. Билборд. Цитата Пу о том, как он любит тружеников села. Через минуту узнаю-ставка сельхозналога в 17 повышена в 8 раз. Любит канешн!
В Крыму предлагают ввести налог на животных, говорят они кушают, какают и пьют водичку. Надо еще на детей ввести, они тоже самое делают
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