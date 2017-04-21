«Сразу было ясно – самооблажались» – из крымских сетей

Крымчан решили обложить новым налогом – и непростым! Назначенное Россией правительство Крыма разослало по городам и районам письмо с рекомендацией пополнять местные бюджеты за счет самообложения граждан. Крымчане насторожились.

В своем письме крымский Совмин предложил населению скидываться на ремонт дорог и социальных объектов, освещение и решение прочих местных проблем. Решать, сколько именно платить и на какие нужды, будут на местных референдумах.

Елена Пепелац

«Унтер офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей богу врет. Она сама себя высекла».(с)

Руслан Исаев

Крымчане должны самоудовлетвориться наверно

Акмаль Сатвалдиев

Сразу было ясно, самооблажались

Arvydas Shemetas

так уже есть "налог самооблажения"! это уплаты на капремонт домов проживания..... при котором все понимают ,что никакого ремонта не будет,а куда исчезли деньги ответ найдут..... в этом даже сомнения быть не может.

Сергей Дудченко

Аксенов видимо решил ,что он мини-Кадыров, а Крым его княжество и решил ввести барщину для холопов.

Дмитрий Крым

Странно, что совмин до сих пор не предлжил гражданам явиться мед учреждения и добровольно пожертвовать органы на нужды правительства…

Александр Басов

у власти мало денег? или может мозгов? Или совести?..

я думаю, что с деньгами у них все ОК. А вот со всем остальным проблемы. Вот и хотят опять все взвалить на плечи и так нищего народа

Ольга Базурина

Бюджет разворовывается, еще и скидываться предлагают. Больные люди!

КРЫМский УКР‏

#Крым'ский ватник: Чего-чего, а принудительного "самоналообложения" я от россии никак не ожидал, мне и так денег ни на что не хватает.

КРЫМский УКР

Еще одно подтверждение того, что у россии все меньше и меньше денег на содержание #Крым'а: налоговики штурмуют крымский бизнес.

И все же нашлись те, кому идея самообложения понравилась. Правда, они в явном меньшинстве.

Александр Талипов

Там же написано, письменно голосовать не обязательно)))

Лариса Курашкина

За нас проголосуют и знать не будем кто и как! Сказали :"Давай !" Значит давай! Как в 90-е !

Анжелика Бурыгина

все будет зависеть от того кто и как будет считать голоса, проходили уже это. и "общественность" для контроля найдут.

Татьяна Савицкая

Проходили слушания по застройке ул. Гурзуфская, большинство было против, потом прошли еще они слушания, и, о чудо, все за!!! теперь там забор. О каком референдуме идёт речь? Посчитайте сколько денег на него надо.. СамооблАжаться и самообложаться

Сергей Фоменко

А вас не волнует вопрос как люди будут его платить? С каких шишей? Итак каждый день налоги платим.

Александр Талипов

Я бы предложил ввести налог на море, для людей которые живут в курортных городах

Светлана Михалова

А еще сделать платным посещение Администраций. Обращения и приемы по отдельному тарифу. В случае положительного решения вопроса заявитель обязан самообложиться

Крымчан уже давно возмущает введение новых налогов и регулярное повышение уже существующих.

Внук подпольщицы‏

Крым. Дорога. Билборд. Цитата Пу о том, как он любит тружеников села. Через минуту узнаю-ставка сельхозналога в 17 повышена в 8 раз. Любит канешн!

МинПанд

В Крыму предлагают ввести налог на животных, говорят они кушают, какают и пьют водичку. Надо еще на детей ввести, они тоже самое делают