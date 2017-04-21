Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Франсуа Фийон: «О борьбе с исламизмом, как и обо всем остальном, Макрон не говорит конкретно», – интервью с кандидатом в президенты с таким заголовком опубликовала французская газета Le Figaro.

Среди остальных тем было затронуто отношение Фийона к проблеме Крыма: «Мы должны соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважения границ и международного права и права народов на самоопределение. Никто не может отрицать, что Крым – это русская историческая, культурная и лингвистическая территория. Бесполезно настаивать на том, что Россия должна уйти из Крыма – это никогда не произойдет. Единственный выход из кризиса – организовать конференцию о будущем Крыма под эгидой ООН, чтобы найти решение».

«Одиннадцать членов экипажа пропали после того, как грузовое судно затонуло у берега Крыма», – пишет британская газета The Independent.

«Грузовой корабль, направлявшийся из России в Турцию, затонул у берегов Крыма, и 11 членов экипажа пропали без вести, заявили в МЧС Крыма. Там рассказали, что судно под флагом Панамы «Герои Арсенала» отправило сигнал SOS, когда находилось в 14 морских милях от побережья Крыма. По крайней мере, шесть кораблей и вертолет задействованы в поисково-спасательной операции, говорится в сообщении МЧС. Их задача усложняется сильным ветром и бурным морем. По предварительной информации, судно направлялось из южного российского порта Азов в Турцию с грузом зерном, говорится в сообщении министерства».

«Суд ООН поддержал татар и украинцев в Крыму», – сообщает немецкое информагентство Deutsche Welle.

«Этнические группы в Крыму имеет право на свои собственные организации и обучение на родном языке, заявил в промежуточном решении высший суд ООН в Гааге. Большинством голосов судьи призвали Российскую Федерацию к тому, чтобы община крымских татар также в будущем смогла получить свои представительные органы. Это также касается Меджлиса, парламентского представительства крымских татар. Единогласно судьи решили, что Россия должна гарантировать доступное образование на украинском языке.

Елена Зеркаль, украинский представитель в суде, сказала: «Решение подчеркивает серьезность ситуации, которая вызвана действиями Российской Федерации, а также то, что граждане Украины нуждаются в защите. Это касается Крыма и Донбасса».

Российские власти Крыма назвали решение нереальным и политически мотивированным. Судьи в Гааге, например, не учли недельную энергетическую и транспортную блокаду территории Крыма, заявил агентству «Интерфакс» представитель власти Заур Смирнов. Украинский и крымскотатарский язык официально используется наряду с русским. Поэтому не может быть и речи о дискриминации.

Член парламента и бывший председатель Меджлиса Мустафа Джемилев не ожидает, что российские власти будут соблюдать вердикт. Тем не менее, это было важное решение, сказал он Радио Свобода: «Это моральная поддержка крымских татар, которые подвергаются преследованиям».

«Латвийские чиновники высказались в поддержку прав крымских татар», – пишет балтийское издание The Baltic Times.

«Латвия продолжит отстаивать прав крымских татар и будет выступать за сохранение этого вопроса в международной повестке дня, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Единство) во время встречи с Рефатом Чубаровым, лидером крымских татар. Латвия остается твердой в непризнании незаконной аннексии Крыма у Украины и решительно выступает за суверенитет и территориальную целостность, сказал министр иностранных дел. Он отметил, что Латвия внимательно следит за ситуацией с правами человека в Крыму и выражает озабоченность в связи с негативной тенденцией ограничения прав человека и основных свобод крымских татар, наблюдающейся с аннексии Крымского полуострова Россией. Ринкевич призвал лидера крымских татар продолжать предоставлять информацию международным организациям о ситуации с крымскими татарами и нарушениях прав человека в Крыму. Чубаров выразил признательность позиции Латвии по вопросу об аннексии Крыма и поблагодарил Латвию за поддержку Украины».

«Запрещенный форум в Крыму привлек более 50 итальянцев», – сообщает итальянское издание Tiscali.

«В Крыму, на спорной территории, находящейся в центре европейских политических игр, состоялся третий Ялтинский международный экономический форум. Платформа создана Москвой по образцу Петербургского форума, и открылась сразу же после украинского кризиса и российской аннексии черноморского полуострова, после референдума в марте 2014 года, не признанного большинством стран Запада. В этом году новинкой стала организация панели, посвященной Италии, где, несмотря на санкции, появились не только флаги нашей страны, но и политики и сенаторы Республики. Большая делегация из более чем 50 человек включала в себя сенатора Бартоломео Амидея, руководителя группы 9-го сельскохозяйственного комитета и 14-й Комиссии политики Европейского Союза».