Если верить российским чиновникам, то в Крыму построены и отремонтированы сотни километров новых дорог. Но видят ли эти дороги сами крымчане? Керченские автомобилисты недовольны качеством дорожного полотна, приезжие россияне – шокированы. Еще в 2016 году российские власти города сообщали, что 80% автомобильных дорог практически непригодны для безопасного движения автотранспорта и требуют ремонта. В апреле нынешнего года из местного бюджета на ремонт дорог выделили порядка 26 миллионов рублей. Подробности – в сюжете корреспондентов Крым.Реалии.