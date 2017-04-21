«Евровидение» ‒ это не только возможность для Украины показать свою культуру и улучшить туристическую привлекательность, но и значительные расходы бюджетных средств. «Схемы» решили проверить, насколько справедливо распределяются ресурсы на организацию и проведение песенного конкурса. И обнаружили, что известную немецкую компанию не допустили к установке зрительских трибун, несмотря на победу в тендере. Зато эту работу доверили львовской фирме, которая тесно сотрудничала с компаниями заместителя исполнительного продюсера «Евровидения» Павла Грицака. Почему украинские стандарты недостижимы для немецких компаний ‒ в расследовании программы «Схемы» (совместный проект Радiо Свобода и канала «UA: Перший»).

«Евровидение» ‒ самый большой песенный конкурс Европы. Начиная с 1956 года в нем принимают участие исполнители из 40 стран мира. Украина впервые приняла участие в конкурсе в 2003 году, а уже через год на нем с триумфом победила Руслана и привезла «Евровидение» в Киев.

Через 12 лет Украина снова стала первой. В Стокгольме интрига держалась до последнего, но Джамала получила наибольшее количество голосов. Украина снова получила право проводить песенный конкурс. Киев ждет гостей.

Местом проведения «Евровидения» выбрали Международный выставочный центр на Левом берегу Киева. Здесь состоится два полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).

По словам столичных чиновников, Выставочный центр на Левобережье оказался единственным объектом в Киеве, в котором можно провести этот конкурс.

«На сегодняшний день в Украине не существует больше ни одного здания, которое отвечает современным требованиям Европейского вещательного союза для проведения «Евровидения». Дворец спорта имеет плохую крышу, он строился очень давно, его потолок не выдержит сто тонн нагрузки на сегодняшний день», ‒ отмечает Алексей Резников, заместитель главы Киевской городской государственной администрации.

С другой стороны, есть и недостатки: в отличие от того же Дворца спорта, в МВЦ никогда не проводили действа такого масштаба, и его обустройство требует больших затрат. А там, где значительные средства, ‒ большой соблазн для коррупционных действий и их нерационального использования. Поэтому «Схемы» решили проверить, насколько прозрачно распределяются деньги на проведение «Евровидения».

Согласно плановой смете расходов на подготовку и проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» от 6 февраля 2017 года, запланировано потратить 855 миллионов гривен. Из них 455 миллионов гривен ‒ из государственного бюджета Украины, 165 ‒ из бюджета Киева. Другие средства, которые планируют потратить на «Евровидение», собираются получить от спонсоров, продажи билетов, Европейского вещательного союза и аренды странами-участницами комментаторских кабин.

Проводить закупки для подготовки «Евровидения» начали в декабре. После подписания соответствующего закона президентом. Национальная телекомпания Украины как организатор конкурса одним из первых тендеров прогнозируемо объявила закупку на обустройство зрительских трибун, которых в МВЦ нет.

14 декабря тендерный комитет во главе с назначенным Европейским вещательным союзом исполнительным продюсером «Евровидения» Александром Харебиным выбрал победителем конкурса на установление трибун немецкую компанию Nussli.

Ее предложение было выгодным ‒ чуть больше миллиона евро, остальные три предложения были дороже.

«Понятно, что мы выбрали лучшее предложение известной немецкой компании по наилучшим условиям», ‒ уверяет первый заместитель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александр Харебин.

Nussli согласилась построить трибуны и комментаторские кабины до 17 апреля. Конструкция предусматривала более 9 тысяч мест для зрителей и 50 комментаторских кабин. Однако с немцами контракт так и не подписали. «Схемы» спросили у директора этой компании, по какой причине.

«Нам сказали, что мы не отвечаем украинским строительным нормам. Мол, мы предложили строительство трибун по европейским нормам, которые не соответствуют украинским, и в этом была причина. Затем был объявлен второй тендер, в котором мы уже решили не участвовать», ‒ ответил «Схемам» директор по управлению Nussli Ltd Бернд Гельмштадт.

Почему же так произошло? В день объявления победителем Nussli происходит смена менеджмента, ответственного за закупки.

Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко назначил Павла Грицака заместителем генерального директора НТКУ. Исполнительных продюсеров Александра Харебина и Викторию Романову отстранили от проведения тендеров.

Павел Грицак ‒ известный медиа-менеджер. В 2005 году он уже организовывал «Евровидение» и координировал работу во всех направлениях. В распоряжении программы есть акт ревизии использования средств песенного конкурса «Евровидение-2005».

На 72 страницах контроллеры описали непрозрачное использование и недополучение средств Национальной телекомпанией Украины. Среди других, в акте фигурирует и фирма мужа певицы Русланы. Только на продаже билетов не досчитались более трех миллионов гривен.

Почему, несмотря на разгромный акт КРУ о конкурсе 2005 года под руководством Павла Грицака, ему снова доверили проведение «Евровидения»? Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко объяснил это тем, что подробно анализировал деятельность Павла Грицака.

Павел Грицак начал с того, что 10 февраля объявил новый тендер на установку трибун. В итоге победила львовская компания «Артмакс Инжиниринг» с предложением в 23,5 миллиона гривен.

В отличие от предложения немецкой компании, ‒ 9200 сидений и 50 комментаторских кабин, «Артмакс Инжиниринг» предложил 6856 сидений ‒ почти на две с половиной тысячи сидений меньше. Также в предложении этой компании не было комментаторских кабин.

Чем не угодила немецкая компания и для чего объявляли новый тендер? Мы обратились с этим вопросом к уполномоченному лицу по организации и проведению процедур закупок к «Евровидению» Павлу Грицаку. Он все объясняет несоответствием немецкой продукции украинским строительным нормам.

«В соответствии с пунктом 2,8 правил пожарной безопасности, утвержденных Министерством внутренних дел от 30 декабря 2014 года. Там есть четкая ссылка на Государственные строительные нормы, в частности на пункты 2.2.16 и так далее», ‒ пояснил Павел Грицак.

Однако такое объяснение опровергает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям: «Государственные строительные нормы Украины, в частности ГСН 2.2-9, ГСН В.2.2-16, ГСН В.1.1-7 распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий и сооружений, что не касается временного обустройства внутреннего пространства здания МВЦ».

А потому «Схемы» начали искать другое, более логично объяснение.

В 2013 году Украина принимала детское «Евровидение». На него потратили 25 миллионов из бюджета и 3 миллиона от Европейского вещательного союза.

Больше всего средств освоила компания «Евромедиа Компани» нынешнего заместителя гендиректора НОТУ Павла Грицака (около 5 миллионов гривен) и ООО «Альтернатива» (13 миллионов гривен).

Проанализировав акты ревизии Государственной инспекции Украины по финансово-хозяйственной деятельности НТКУ за период с 2010 по 2015 годы, журналисты программы заметили интересную особенность работы ООО «Альтернатива».

Компания «Альтернатива», получив свои 13 миллионов, большую часть средств передала субподрядным организациям. Это ООО «Продакшн ресурс групп», директором которой на тот момент был Богдан Триль. Теперь он директор ООО «Сценарное КБ», которое подконтрольно через «Евромедиа компани» Павлу Грицаку. Другой субподрядчик ООО «Медиатек-Рент» имеет среди учредителей Валентина Шостака. Он с 2014 является руководителем «Евромедиа Компани» Павла Грицака. Среди субподрядчиков есть и непосредственно «Евромедиа Компани».

Таким образом, можно предположить, что ООО «Альтернатива», которое получило больше всего средств из госбюджета, по бизнесу связано с «Евромедиа Компани» Павла Грицака. Примечательно, что эта же «Альтернатива» монтировала временные конструкции и на «Евровидении» в 2005 году. Тогда конкурсом также занимался Павел Грицак.

А теперь главное: правопреемником ООО «Альтернатива» является львовское ООО «Артмакс Инжиниринг», которое вытеснило немцев с «Евровидения» в Киеве.

Не потому ли запустили новый тендер на трибуны, чтобы его выиграла компания, приближенная к самому Павлу Грицаку? Красноречивым является тот факт, что разработкой проекта трибун для тендера, на котором победил «Артмакс», занимался Богдан Дзюнько ‒ бывший директор «Альтернативы». То есть того же «Артмакс». Впоследствии Павел Грицак назначил его директором производства «Евровидение-2017».

Однако Павел Грицак утверждает: только потому, что Дзюнько имеет большой опыт. «С ним, как и со всеми другими членами команды, был подписан договор, там было около 19 гражданско-правовых договоров. Богдан Дзюнько работал на «Евровидении-2005», он работал на фестивалях», ‒ отметил Грицак.

А свои связи с «Альтернативой»-«Артмаксом» отрицает. «Ни к компании «Артмакс», ни к компании «Альтернатива» я не имею никакого отношения», ‒ убеждает Павел Грицак.

«Когда люди попадают в подземное или подтрибунное пространство, они наталкиваются на лес строительного обустройства, и не дай Бог, если это испуганный человек толкает штангу, и таких людей об эту стойку три-пять ударятся одновременно, и в другом месте это сделают другие люди, попадут в резонанс, ‒ эта конструкция просто сложится», ‒ критикует предложение «Артмакс» член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

Замечания по проекту, который должен реализовать «Артмакс» после победы на тендере, выражают не только украинские эксперты, но и исполнительный директор «Евровидения»​ Йон Ола Санд. Он направил письмо НОТУ, в котором говорилось о том, что Европейский вещательный союз не согласовывает контракт с «Артмакс» и просит привлечь другого подрядчика. Однако впоследствии контракт был согласован при условии проведения независимой экспертизы, которой еще не было.

Согласно контракту, именно Европейский вещательный союз имеет решающее слово во всех вопросах, связанных с конкурсом, и имеет право запретить НОТУ заключать контракты с различными компаниями.

Но несмотря на это, НОТУ все равно добилась утверждения исполнителем близкую компанию «Артмакс Инжиниринг». 27 марта на сайте Prozzoro НОТУ разместила сообщение о намерении заключить договор с компанией «Артмакс Инжиниринг» через переговорную процедуру. А уже 4 апреля договор с компанией «Артмакс», приближенной к Грицаку, был заключен.

В своих дополнительных письменных объяснениях Павел Грицак отметил, что компания Nussli участвовала в творческом конкурсе, а не в тендере, ее предложение не учитывало сценическое и световое оборудование, глубину ряда между креслами, что могло повлиять на пожарную безопасность, а предложение «Артмакс» полностью отвечало законодательству Украины.