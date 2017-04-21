Радио Крым.Реалии. Изберет ли Франция Путина?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают предстоящие президентские выборы во Франции. Как пройдут президентские выборы во Франции на выходных? Какие политические повестки у главных претендентов на президентский пост? Кто из французских кандидатов поддерживает аннексию Крыма?

Гость эфира – собственный корреспондент журнала «Український тиждень» во Франции Алла Лазарева.

Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.