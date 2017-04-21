Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов неожиданно потребовал увольнения ректора Крымского федерального университета Сергея Донича. Официально он пояснил свое недовольство тем, что руководитель вуза «не оправдал его ожиданий» и утратил доверие. Корреспондент Крым.Реалии разбирался в том, почему на самом деле Аксенов решил избавиться от Донича, которого сам же три года назад предложил назначить на эту должность.

Первый публичный выпад против Донича Аксенов сделал 20 апреля, во время поездки на Ялтинский международный экономический форум. По сообщениям информагентств, российский глава Крыма сказал, что Донич «не оправдал его ожидания» и провалил проведение мероприятий по федеральной целевой программе. По словам Аксенова, ФЦП в вузе была реализована всего на 30 процентов.

На сегодняшний день могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета ректору не доверяю

​«На сегодняшний день могу сказать, что я как председатель наблюдательного совета (Крымского федерального университета – КР) ректору не доверяю, не вижу возможности продолжать с ним дальше сотрудничество в этой должности», – сказал Сергей Аксенов и добавил, что Донич, по его мнению, должен сам «написать заявление об увольнении».

В свою очередь, ректор КФУ в ответ заявил журналистам, что знает о позиции главы Крыма. «Заявления я не подал, это личное мнение главы, больше ничего прокомментировать не могу», – сказал Сергей Донич.

На сегодняшний день Аксенов не имеет полномочий, чтобы лично уволить руководителя КФУ. Согласно российскому законодательству, ректоров федеральных университетов назначает правительство России. Так что теперь фактическому главе Крыма придется добиваться замены главы вуза в Москве.

Из чиновников – в академики

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», его первым ректором стал Сергей Донич. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил его на эту должность 13 октября 2014 года. Причем официально предложения по данной кандидатуре прозвучало от Сергея Аксенова.

В то время назначение Донича стало неожиданностью для многих – в первую очередь для профессорско-преподавательского состава университета. Ведь на протяжении последних двадцати лет он не проявлял себя в академической сфере, был чиновником и занимался политикой.

По образованию Сергей Донич – медик, учился в Крымском государственном медицинском университете им. Георгиевского. После его окончания работал по специальности, поступил в аспирантуру Института хирургии Академии медицинских наук и в 1990 году защитил кандидатскую. Следующие 5 лет работал в КГМУ.

В 1995 Донич был назначен главврачом Республиканской больницы им. Семашко, проработал на этой должности 7 лет, после чего стал министром здравоохранения Крыма. На посту главы минздрава продержался 9 лет – в 2011 году был отправлен в отставку, попав в немилость к тогдашнему крымскому премьеру Василию Джарты.

В сентябре 2011 года Донич становится проректором Крымского государственного медицинского университета, но на этой должности он пробудет всего три месяца. В это время он баллотировался в депутаты Верховной Рады АРК от Партии регионов. Поговаривали, что Донича специально назначили проректором перед выборами, поскольку университет вместе со студгородком находился как раз в его мажоритарном округе.

После прохождения в парламент Донич ушел из КГМУ и получил должность первого вице-спикера Крыма. В 2014 году он занял пророссийскую сторону и стал вице-премьером в правительстве Аксенова. Затем был назначен ректором новосозданного КФУ.

Идея создать на базе симферопольского ТНУ федеральный университет впервые была озвучена премьером России Дмитрием Медведевым в марте 2014 года. Формально Крымский федеральный университет был создан 4 августа. В его состав вошли около 13 образовательных и научных организаций.​

Большой скандал разгорелся в конце 2014 года в связи с желанием властей включить в состав КФУ Крымский государственный медуниверситет им. Георгиевского. Против этого выступили как администрация вуза, так и студенты – последние даже вышли на уличные протесты.

Ректор КФУ Сергей Донич, который является выпускником КГМУ, в этом конфликте не поддержал свою альма-матер. В январе 2015 года Сергей Аксенов уволил ректора медуниверситета Анатолия Бабанина, а Донич назначил на его место Нанули Иванову.

Теперь Аксенов требует увольнения самого Донича.

«Приносил мало денег»

В 2014 году Таврический национальный университет (ТНУ), на базе которого после аннексии полуострова создавался КФУ, был переименован в Таврическую академию и стал одной из структурных единиц федерального университета. В 2015 году украинские власти приняли решение воссоздать ТНУ в Киеве. Там трудоустроилась часть преподавателей, которые раньше работали в вузе в Симферополе. Ректором украинского ТНУ является Владимир Казарин, который до 2015 года возглавлял в университете (а потом – в Таврической академии) кафедру русской и зарубежной литературы.

В комментарии для Крым.Реалии Казарин сказал, что нынешний конфликт между Аксеновым и Доничем не стал для него неожиданностью.

«С самого начала у них (Аксенова и Донича – КР) были плохие взаимоотношения. Аксенов публично только делал вид, что он поддерживает эту фигуру. На самом деле он хотел, чтобы (ректором КФУ – КР) был кто-то другой. И, насколько я знаю, предлагал другие кандидатуры. С самого начала у них отношения не заладились», – сказал Казарин.

Ректор украинского ТНУ считает назначение Донича главой Крымского федерального университета в 2014 году «катастрофической ошибкой». Сам Владимир Казарин был вице-премьером Крыма с 2001 по 2005 год, и в этот период Сергей Донич, занимавший должность министра здравоохранения, был в его подчинении.

Донич – человек, не умеющий работать, не желающий работать

​«У меня самое отрицательное мнение тогда о нем (о Дониче – КР) сложилось. Он – человек, не умеющий работать, не желающий работать. Он и министром был чрезвычайно слабым, мало того, склонным к деяниям не очень хорошим», – заявил Казарин.

По его словам, заняв пост ректора КФУ, Донич появлялся на работе в лучшем случае два раза в неделю, не вел прием, а наиболее важные вопросы перекладывал на своих подчиненных. Владимир Казарин утверждает, что из-за неквалифицированного руководства университет в аннексированном Крыму деградировал, и в результате за три года количество преподавателей и студентов в вузе, по его словам, сократилось в два раза. Ректор украинского ТНУ считает, что Аксенов действительно добивается увольнения Донича в связи с профнепригодностью последнего. Но, по прогнозам Казарина, в сложившейся ситуации, КФУ может возглавить точно такая же одиозная фигура, которая продолжит разрушение университета.

Иного мнения по поводу причин увольнения Донича придерживается крымский политолог Евгения Горюнова, которая раньше также работала в ТНУ в Симферополе, а сейчас преподает в воссозданном крымском вузе в Киеве. Она считает, что Аксенов решил избавиться от нынешнего главы КФУ по более банальной причине – он «приносил» мало денег.

«Донича как человека далекого от образования и науки назначили для решения двух задач: интегрировать медицинский университет в структуру КФУ – ведь именно медики были более всего недовольны таким слиянием. Вторая задача – осваивание российских миллионов, выделяемых федеральному вузу. С первой задачей он справился, со второй, видимо, нет. Поэтому пришел черед его сменить», – отметила Горюнова в комментарии для Крым.Реалии.

Она предполагает, что из-за отсутствия у Донича сильных покровителей в Кремле, Аксенову скорее всего удастся добиться его увольнения. По прогнозам Евгении Горюновой, новым ректором КФУ может стать человек из соседней России, как это совсем недавно произошло в Севастополе. Там в конце марта руководителем Севастопольского государственного университета был назначен один из бывших лидеров прокремлевского движения «Наши» Владимир Нечаев.

Евгения Горюнова объясняет это тем, что у российских властей вопрос идеологического воспитания выходит на первый план, и Донич, считает политолог, в этом явно не силен.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове