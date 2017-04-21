Водителя автобуса, упавшего в овраг под Судаком, приговорили к почти 3 годам колонии

Подконтрольный Кремлю Судакский городской суд вынес приговор в отношении водителя рейсового автобуса, который упал в овраг неподалеку от Судака летом 2016 года.

Как сообщает пресс-служба контролируемой Москвой прокуратуры Крыма, мужчину, жителя Керчи, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

«Установлено, что водитель рейсового автобуса, следовавшего по автодороге Судак-Феодосия, находясь вблизи с. Щебетовки, допустил его съезд с проезжей части и опрокидывание в овраг. В результате аварии от полученных травм 7 пассажиров скончались, 7 получили тяжкие телесные повреждения, еще 5 – легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

С осужденного также взыскано 700 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного потерпевшим вреда.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается расследование по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) в отношении лиц, выполняющих управленческие функции на предприятии-перевозчике – Керченском АТП №14313.