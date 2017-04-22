Крымские еженедельники пишут о подготовке полуострова к курортному сезону, плохом качестве питьевой воды в северных регионах Крыма, а также о ремонте на оползневом участке трассы Симферополь –​ Севастополь.

Все эти мини-отели и пансионаты от канализации отключены, но не закрыты. То есть они продолжают работать, а куда при этом девают нечистоты?

​«Крымское время» в статье под заголовком «На тебе, Боже, что нам негоже?» пишет о подготовке полуострова к курортному сезону. Как сообщает издание, подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что недоволен качеством подготовки пляжей к сезону. «Первого мая выезжаем на пляжи и все их прочесываем! – заявил премьер-министр. – Я по многим смотрю, когда езжу по Крыму, что динамики нет. Все, как всегда, думают, что за последние два дня все сделают. Хотел бы предупредить: не экспериментируйте!» – цитирует издание Аксенова. Газета также добавляет, что по решению нынешнего правительства Крыма от канализации отключено более 500 объектов капитального строительства на побережье. «Они вели сброс неочищенных стоков в море, так что меры, безусловно, принимать нужно, – говорится в статье. – И, кстати, результат не заставил себя ждать: по данным Сергея Карпова, министра ЖКХ Крыма, объем сброса сточных вод в море уже уменьшился на три тысячи кубометров. Вообще, нечистоты в акваторию сбрасывают около двух тысяч различных объектов по всему побережью. Власти обещают отключить их уже к началу высокого сезона. Программа необходимая – сомнений нет. Другое дело, что все эти мини-отели и пансионаты от канализации отключены, но не закрыты. То есть они продолжают работать, а куда при этом девают нечистоты? Их собственники, вероятнее всего, пойдут по привычной схеме: сделают «левую» врезку в канализацию».

Еженедельник «Новый Крым» рассказывает о том, что если в Северном Крыму не улучшить качество питьевой воды, то последствия могут быть необратимыми. По информации издания, исследование показывает: питьевая вода, поставляемая в регион, питьевой не является, ее трудно назвать даже технической. С автономными скважинами, которые питают многие села Северного Крыма, ситуация не лучше, а может, и хуже. Власти района знают о проблеме и как могут пытаются решить ее, утверждает газета. По информации издания, предприятие «Вода Крыма» разработало проектно-сметную документацию на сооружение в Красноперекопске станции доочистки питьевой воды. Однако пока жители ездят за 20 км от Красноперекопска с флягами и бутылками, чтобы набрать нормальной воды в роднике.

Как бы этот оползень в итоге не стал судьбоносным для всего региона и для репутации местной власти

​«Крымский телеграф» в публикации «Оползень судьбы» сообщает о том, как ведется ремонт 300-метрового участка автодороги Симферополь – Севастополь, серьезно пострадавшего из-за оползня. «Полтора месяца спустя с момента закрытия аварийного участка главной трассы на Севастополь так и непонятно, в какие сроки и за какие деньги будут устранены последствия оползня. Научно-технический совет Федерального дорожного агентства в Москве по этому вопросу уже состоялся, однако окончательного решения так и не принял. Пока ведутся подготовительные работы перед основным ремонтом. Да и то до конца их еще далеко», – пишет газета. Кроме того, как уверяют специалисты, ремонт может затянуться, так как для него требуются долгие геологические исследования. Также, по прогнозам проектировщиков, полноценная реконструкция этого участка будет стоить как минимум 200 млн рублей. Потребуется полностью снимать покрытие, усиливать участок винтовыми сваями и потом заново насыпать дорогу, делать водоотведение. В связи с предстоящим курортным сезоном, «как бы этот оползень в итоге не стал судьбоносным для всего региона и для репутации местной власти», добавляет еженедельник.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове